Celebrando 25 años: La confianza, el servicio y la innovación continúan impulsando el futuro de Deriv

Deriv pone sus miras en la expansión mundial, la innovación y una nueva era de liderazgo al marcar un importante hito en su cuarto de siglo.

Lanzan un nuevo marco de RSC para servir a las comunidades locales y globales a través de iniciativas sostenibles y escalables basadas en la acción.





Principales hitos de los 25 años de historia de Deriv

CYBERJAYA, Malaysia, Oct. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Deriv, un bróker de renombre en el sector financiero celebra hoy su 25º aniversario, marcando un cuarto de siglo de crecimiento y liderazgo en el sector. Este hito se produce poco después de los emocionantes avances de la empresa, incluido un nuevo modelo de codirección, la apertura de nuevas oficinas en el Reino Unido y Senegal y varios premios prestigiosos.

Deriv se ha convertido en un líder mundial en el sector del trading en línea, con más de 2.5 millones de clientes en todo el mundo y un volumen mensual de más de $650 billones. Su compromiso con la innovación ha llevado a la empresa a introducir nuevas plataformas de trading , diversas clases de activos y amplios recursos educativos.





Jean-Yves Sireau, Fundador y Director General de Deriv, con su co-Director General Rakshit Choudhary

"Hoy es un gran día para Deriv. Cuando doy un paso atrás y observo lo mucho que hemos crecido y conseguido desde que empezamos hace 25 años, me siento muy orgulloso de nuestros éxitos", afirma Jean-Yves Sireau. "Esto es exactamente lo que nos mantiene enfocados en todo lo que Deriv quiere lograr en los próximos 25 años".

La tecnología -especialmente la IA y las herramientas de automatización- continuarán siendo un factor crítico en garantizar el futuro de las operaciones de Deriv para 2025 y más allá. La atención se centra en hacer que los sistemas sean más seguros, proteger los datos de los clientes y cumplir con las regulaciones. Estas innovaciones seguirán ofreciendo a los clientes la mejor experiencia posible, garantizando que Deriv continúe siendo competitiva en un mundo digital en rápida evolución.

Principales acontecimientos del 25 aniversario de Deriv:

Adopción de un modelo de liderazgo dual: Deriv emprendió un cambio radical en su estructura de dirección, ascendiendo a Rakshit Choudhary de Director de Operaciones a Codirector General junto al fundador de Deriv, Jean-Yves Sireau. El cambio estratégico capitalizó los diferentes puntos fuertes y la diversa experiencia de los dos líderes, mejorando la toma de decisiones críticas para la empresa a medida que redoblaba su estrategia de crecimiento.

2024 Se presenta como el año de los premios: 2024 se presenta como el año de los premios: Reforzando sus éxitos, Deriv recibió premios por sus productos, entre ellos "Affiliate Programme of the Year" en la reciente Forex Expo Dubai, "Best Customer Support" en los Global Forex Awards y "Most Trusted Broker" y "Best Trading Experience (LATAM)" en los Ultimate Fintech Global Awards 2024.

Acreditaciones por su inversión en las personas: Deriv fue reconocido como uno de los mejores empleadores, recibiendo prestigiosas acreditaciones como las certificaciones 'Investors in People Platinum' y 'Great Place to Work' en siete oficinas, nombrado como uno de los 'Cyprus's Best Workplaces™ 2024' y 'Best Workplaces™ in Financial Services and Insurance 2024' en el Reino Unido.

Expansión global de oficinas: Deriv abrió una segunda oficina en el Reino Unido (Londres), además de establecer una nueva oficina en Ruanda.

“Ser reconocidos por nuestro compromiso con la confianza y el servicio en nuestro 25 aniversario es especialmente significativo", ha declarado Rakshit Choudhary, codirector general de Deriv. Con la vista puesta firmemente en la expansión global, nuestra gente y nuestros valores seguirán guiándonos en nuestra misión de hacer que el trading sea accesible para cualquiera, en cualquier lugar.

Comprometiéndose por un futuro sostenible

Como parte de su compromiso con el futuro, Deriv ha establecido una visión a largo plazo de la responsabilidad social. Su propósito es apoyar proyectos que contribuyan a la sostenibilidad global y al bienestar de la comunidad.





Deriv patrocina la misión a la Patagonia de Kahuna en enero de 2024

Las iniciativas de 2024 incluyeron:

Ayudar a TECHO , una organización sin fines de lucro dirigida por jóvenes en Asunción (Paraguay), centrada en soluciones de vivienda para las comunidades.

, una organización sin fines de lucro dirigida por jóvenes en Asunción (Paraguay), centrada en soluciones de vivienda para las comunidades. Colaborar con DuHope , una ONG ruandesa que ayuda a mujeres con necesidad de apoyo.

, una ONG ruandesa que ayuda a mujeres con necesidad de apoyo. Apoyar a Puttinu Cares , un grupo de apoyo a niños con cáncer de Malta.

, un grupo de apoyo a niños con cáncer de Malta. Apoyar la expedición Kahuna Patagonia, que combinaba la aventura con la investigación científica y medioambiental.

“Más allá de 2024, Deriv ampliará sus iniciativas de responsabilidad social en todas las regiones en las que opera. Estamos comprometidos con la creación de un futuro mejor, generando un impacto positivo al servicio de las comunidades locales y globales a través de iniciativas basadas en la acción, escalables y sostenibles”, añadió Sireau.

Mirando al Futuro: Preparándonos para los Próximos 25 Años

Mientras Deriv reflexiona sobre su increíble historia, la empresa está preparada para continuar superando los límites durante otros 25 años y más. Con un modelo de liderazgo preparado para el futuro, centrado en el cliente y atento a la innovación, Deriv está bien posicionada para la próxima era de crecimiento.



Acerca de Deriv

Durante 25 años, Deriv se ha comprometido a hacer que el trading en línea sea accesible a cualquier persona, en cualquier lugar. La empresa, en la que confían más de 2.5 millones de operadores de todo el mundo, ofrece una amplia gama de tipos de operación y cuenta con más de 300 activos de los mercados más populares en plataformas de trading intuitivas y galardonadas. La dedicación de la empresa a la innovación y a la satisfacción del cliente le ha valido numerosos reconocimientos, incluido el reciente premio de "Best Customer Service" en los Global Forex Awards.

