EBC Financial Groupのグローバルなプレゼンスは、流動性強化と市場アクセスの分野における指導的存在として、投資家に低コストで効率的な取引ソリューションを提供しています EBC Financial Groupは、ナスダックやS&P500といった主要株価指数全体の流動性を強化し、スプレッドを下げることで、世界の市場動向を監視し、それに対応し続けています EBC Financial Groupは、最大85%のスプレッド縮小により、ダウ・ジョーンズやハンセン指数などの主要指数において、より競争力のある低コストの取引条件をトレーダーに提供します

EBCは5つの主要株価指数の流動性を強化しており、世界市場が回復基調にあるなか、投資家は取引コスト低下の恩恵を受けることができます。

UNITED KINGDOM, October 15, 2024 /EINPresswire.com/ -- 世界的な株式市場の回復基調の中、EBC Financial Group(以下、当社)は、米国ダウ・ジョーンズ、ナスダック、 S&P 500、A50(中国)、ハンセン指数(香港)を含む5つの主要株価指数の流動性を強化します。この戦略的な動きは、取引コストを削減し、より広範なアクセスを提供することで、投資家の皆さまにより最適化された効率的な取引を全世界で提供することを目的としています。世界の株式市場は、昨今、世界中の株式市場が上昇しています。その理由は、多額の資金流入により企業が再び株式公開するIPOブームなどで、市場は大きな変化を迎えています。

低い精度で自動的に生成された説明市場評価が向上し資本フローが世界的に増加する中、こうした強化は、投資家が金融市場の重要な局面における機会を活かせるようにするものです。グローバルな金融ブローカーである当社は、投資家がこうした機会を最大限に活用できるようお手伝いいたします。当社は先進的なテクノロジーを駆使して、大手金融機関(銀行、機関投資家)が事業展開する市場へ、低コストかつ質の高いアクセスを提供しています。つまり、当社は投資家の皆さまに、より広範な市場で、より良い取引を低コストで行っていただくお手伝いしているのです。

グローバルな経済回復のなか、主要指数の流動性を強化

世界の株式市場が現在進行形で回復を続けている背景には、新たな資本の流入、IPO活動の復活、バリュエーションを改めて行う一連の市場修正など、相互に関連するいくつかの要因があります。かつてはボラティリティの高さからハイリスクと考えられていた新興市場も、現在では新たな規制変更の恩恵を受けており、特に配当など投資家のリターンを押し上げています。

当社英国法人CEOのデイビッド・バレット氏は今年6月に「バリューリバーサルは強力である」と評価が低い市場が再び上昇するだろうと予測し、下落圧力にある市場は、資本回帰の機が熟していると強調していました。また、新たな配当規制によって強化された新興市場が、グローバル投資家にとって魅力が高まっているとも指摘していました。

2024年年初からの結果を見ると、これらの予想があたっていたことがわかります。

- 米国の3大株価指数(ダウ・ジョーンズ、ナスダック、S&P500)はすべて、新規投資と投資家心理の高まりを追い風に、2024年年初来で史上最高値を更新しました。

- アジア市場、特に中国と香港の市場は過去10年間で最も大幅な上昇を記録しており、世界成長の中心的存在となっています。

EBCの流動性強化が重要である理由

世界の投資家が割安な資産を探し求める中、当社の流動性強化は最適なタイミングで実現しました。当社は5つの主要株価指数の最低取引コストを提供する能力を強化し、トレーダーに市場での独自の優位性を与えています。

スプレッドを大幅に縮小( Bid/Ask価格差で表示)

1. NYダウ平均株価(U30USD):1.00 から(70%縮小)

2. S&P500(SPXUSD):0.31 から(64%縮小)

3. スダック総合(NASUSD):0.70 から(85%と最大の縮小幅)

4. 香港ハンセン指数(HSIHKD):6.50 から(55%縮小)

5. FTSEA50指数(CNIUSD):6.00 から(14%縮小)

幅広いアクセス:アジア、欧州、米国など場所やタイムゾーンを問わず、どこで取引をしていても、当社のコストパフォーマンスの良さを実感いただけます。

今回の流動性強化を通して、当社は多様な投資家の方々にスムースなマーケットアクセスを提供し、業界内での優位性を示します。

IPO の役割とグローバル資本の流れ

グローバル資本は、伝統的な資産だけに流れ込んでいるわけではありません。新規株式公開 (IPO) の波が投資環境を一変させ、フィンテックから再生可能エネルギーまで、さまざまな分野で新たな成長の機会を提供しています。これらの IPO は有数な地域に集中していますが、世界的な注目を集めており、新興トレンドに投資したい投資家から資金を引き寄せています。

「市場の金利引き下げ期待が環境を変えました」とバレット氏は述べ、特にフィンテック IPO の増加は景気減速の兆しを見せていないと付け加えました。世界経済が金融政策の新たな段階に移行し、中央銀行が金利引き下げを示唆する中、投資家はこれらの革新的な分野の持続的な成長に期待しています。

このため、ナスダックやハンセン指数などの主要指数の流動性強化は、単なる反応的な措置ではなく、EBC などの機関が次の市場活動の波に備えるための戦略的な動きです。国境を越えて移動する資本が増えるにつれ、効率的で低コストの取引には流動性が不可欠になります。スプレッドの縮小と市場へのアクセスの強化により、これらの指数は機関投資家と個人投資家の両方にとってより魅力的になります。

これらの展開は、特に先進国がインフレ圧力と景気回復の遅れに悩まされる中、新興市場が世界経済成長の重要な柱として見なされるようになった時期に起きています。主要指数への流動性の流入は、世界市場の回復力に対する幅広い信頼と、今後数か月間の継続的な収益見込みを反映しています。

投資家の次のステップ: シフトを乗り切る

グローバル資本が成長を求める中、流動性は単なる取引特徴以上のものになります。時間と市場へのアクセスが重要となる世界では、流動性は不可欠な資産です。活動が活発化するこの時期は、次世代の世界金融への勝負は、機敏性、市場認識、流動性へのアクセスにかかる可能性があります。

当社の主要指数における流動性強化は、より広範な市場動向と一致しており、投資家にこれらの変化を効率的に乗り切るために必要なツールを提供します。コストを下げ、主要市場の安定性を確保することで、EBC は投資家がグローバル市場で機会をつかむための基盤を築いています。

投資家、特に長期的な資産形成に重点を置く投資家は、警戒を怠らないようにする必要があります。今回の流動性強化は、将来の市場機会の基盤を築いています。これらの変化を理解し、それに応じて行動する人は、急速に進化するグローバル金融環境において有利な立場に立つことができるでしょう。

EBC Financial Groupについて

EBC Financial Groupは、ロンドンの金融街で設立され、シドニー・香港・シンガポール・バンコク・キプロスなど主要な金融センターにオフィスを構えております。世界中のトレーダーや機関投資家を対象に、FX取引を含む金融仲介・資産運用・投資ソリューションなど、包括的な金融サービスを提供しています。当社のマネジメントチームは大手金融機関で30年以上の経験を持つベテランの専門家によって率いられています。

複数の賞を受賞している当社は、最高水準の倫理基準と国際的規制の遵守を誇りとしています。

- EBC Financial Group(UK)Ltdは英国金融行為監督機構(FCA)の規制を受けています。

- EBC Financial Group(オーストラリア)Pty Ltdはオーストラリア証券投資委員会(ASIC)の規制を受けています。

- EBC Financial Group(ケイマン)Ltdはケイマン諸島金融庁(CIMA)の規制を受けています。

当社はFCバルセロナのオフィシャルFXパートナーであり、アジアをはじめとする南米、中東、アフリカ、オセアニアなどの地域に特化したサービスを提供しています。

また、国連財団のキャンペーン「United to Beat Malaria」のパートナーでもあり、グローバルな保健衛生の向上に貢献しています。

2024年2月より、当社はオックスフォード大学経済学部とウェビナーシリーズを共催し、経済学の社会的課題への応用を対話し、「経済学者の本音」を明らかにしています。

当社は、誠実さ、信頼、お客様の資産の安全が最優先される企業文化を提唱し、すべての投資家の皆様に、誠実な対応をすることをお約束します。

EBC Financial Groupは登録商標です(商標登録第6763767号)。

https://www.ebc.com/jp/

