Mavenir 與 Intel 創新合作：將 AI 整合至 Mavenir 商業開放無線接入網絡軟件

公司展示利用基於 Intel Xeon 處理器的硬件,通過 AI 波束形成模型提升 TDD mMIMO 性能。

新德里,印度, Oct. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 專注於雲端原生網絡基礎設施的供應商 Mavenir 正在與 Intel 合作,開創創新的 AI/ML 開放無線接入網絡解決方案,旨在改善影響用戶體驗質量的挑戰性小區邊緣問題。



Mavenir 在開放無線接入網絡技術上取得了重大突破,與 Intel 合作展示了一種基於 AI 的 TDD 32TRX 大規模多輸入多輸出(MIMO)解決方案。 該公司已成功將用於波束管理的 Intel RAN AI 模型和 FlexRAN™ 參考軟件與 Mavenir 的商業 mMIMO vDU 軟件整合,以提升網絡性能和用戶體驗。 Intel 的 RAN AI 模型基於 3GPP 通道模型數據集進行訓練,優化波束權重、方向和層數,以提升用戶設備的吞吐量至最高。 Mavenir 和 Intel 的聯合解決方案旨在改善在充滿挑戰的無線環境下的性能,例如小區邊緣和高層建築場景,並適用於 TDD 和 FDD 部署。

Mavenir 的技術及策略總監 Bejoy Pankajakshan 強調了這一技術整合的重要性,他表示:「Mavenir 與 Intel 的最新合作突顯了 AI/ML 在提升開放無線接入網絡能力方面的巨大潛力,承諾提高網絡效率並增強用戶體驗。 將第三方創新的 AI/ML 算法與 Mavenir 領先的商業 RAN 軟件套件整合,為未來帶來了許多令人振奮的可能性,以加快創新並推進 5G 開放無線接入網絡生態系統。 我們在開放無線接入網絡行業的領導地位促成了變革性的合作夥伴關係,例如與 Intel 的合作,這些合作為優化網絡能力提供了獨特的解決方案,讓營運商和最終用戶受惠。」

Intel 通訊解決方案組副總裁兼總經理 Cristina Rodriguez 說:「Intel Xeon 處理器的集成 AI 加速功能,加上 Intel vRAN AI 開發工具包,使營運商能夠利用已有的基於 CPU 的設備運行各種 RAN AI 工作負載。 我們與 Mavenir 的合作與展示,突顯了 AI 在提升客戶用戶體驗方面的重大潛力,並為流動營運商提供了競爭優勢。

這個基於 AI 的波束管理解決方案將在即將舉行的印度移動大會(#IMC2024)上展示,時間為 10 月 15 日至 18 日,地點位於 3 號大廳 3.3 號 Intel 展位 。

*Intel、Intel 標誌及其他 Intel 商標均為 Intel 公司或其子公司的商標。

Mavenir 正在以雲端原生及基於 AI 的解決方案構建未來的網絡,這些解決方案本身具備綠色設計,協助營運商實現 5G 的好處,並達成智能、自動化和可編程的網絡。 作為開放無線接入網絡的先驅和業界公認的顛覆者,Mavenir 獲獎的解決方案正在全球流動網絡中實現自動化和盈利能力,加速為 120 多個國家的 300 多間通訊服務提供商進行軟件網絡轉型,這些服務提供商覆蓋了全球超過 50% 的用戶。 如欲了解更多資訊,請瀏覽 www.mavenir.com。

