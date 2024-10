Mavenir 携手英特尔 (Intel) 开展创新，将 AI 集成至其商用开放式 RAN 软件

两家公司在基于英特尔至强 (Intel-Xeon) 处理器的硬件上,通过 AI 波束成形模型,实现了 TDD mMIMO 的性能提升

新德里,印度, Oct. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为构建未来网络的云原生网络基础设施供应商,Mavenir 正在与英特尔合作,开发创新的 AI/ML (人工智能/机器学习) 开放式 RAN 解决方案,以解决影响用户体验质量的小区边缘问题。



Mavenir 与英特尔合作,在开放式 RAN 技术方面实现重大突破,展示了 AI 赋能的 TDD 32TRX 大规模多输入多输出 (MIMO) 解决方案。 该公司已成功将英特尔用于波束管理的 RAN AI 模型和 FlexRAN™ 参考软件与 Mavenir 商用 mMIMO vDU 软件集成,以提供更优的网络性能和用户体验。 英特尔 RAN AI 模型基于 3GPP 信道模型数据集进行训练,通过优化波束权重、方向和层数,实现了用户设备 (UE) 吞吐量的最大化。 Mavenir 和英特尔联合开发的解决方案旨在提升在挑战性无线环境中的性能,例如在小区边缘和高层建筑场景中,同时适用于 TDD 和 FDD 的部署方式。

Mavenir 首席技术和战略官 Bejoy Pankajakshan 强调了此次技术集成的重要意义:“Mavenir 与英特尔的最新合作,彰显了 AI/ML 在增强开放式 RAN 能力方面的巨大潜力,有望提高网络效率并改善用户体验。 将第三方创新的 AI/ML 算法与 Mavenir 先进的商用 RAN 软件套件相集成,开辟了许多激动人心的前景,这将加速创新步伐,并推进 5G 开放式 RAN 生态系统的成熟。 我们在开放式 RAN 行业的领先地位促成了变革性的合作伙伴关系,例如我们与英特尔的合作,为开发独特的解决方案铺平了道路,从而优化了网络性能,并惠及运营商和终端用户。”

“借助英特尔至强处理器集成的 AI 加速功能以及英特尔 vRAN AI 开发套件,运营商可使用现有的基于 CPU 的设备,执行多样化的 RAN AI 工作负载。”英特尔通信解决方案事业部副总裁兼总经理 Cristina Rodriguez 表示。 “我们与 Mavenir 的合作及演示彰显了 AI 在增强客户体验和为移动运营商带来竞争优势方面的重要潜力。”

在即将于 10 月 15 日至 18 日举办的印度移动通信大会 (#IMC2024) 上,英特尔将在 3 号展厅 3.3 号展位演示这一 AI 赋能的波束管理解决方案。

*Intel、Intel 标识和其他 Intel 标志是英特尔公司 (Intel Corporation) 或其子公司的商标。

关于 Mavenir:

如今,Mavenir 正利用云原生、AI 赋能的解决方案打造未来网络,这些解决方案在设计上注重环保,助力运营商实现 5G 的优势,并构建智能化、自动化、可编程的网络。 作为开放式 RAN 的先驱和久经考验的行业颠覆者,Mavenir 屡获殊荣的解决方案正在全球移动网络中实现自动化和货币化,为超过 120 个国家/地区的 300 多家通信服务供应商加速软件网络的转型,并服务于全球超过 50% 的订阅用户。 如需更多信息,请访问www.mavenir.com。

Mavenir 公关联系人:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.