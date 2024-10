Mavenir e Intel Inovam para Integrar IA no Software Comercial Open RAN da Mavenir

Empresas demonstram o aprimoramento do TDD mMIMO com modelos de formação de feixe de IA em hardware baseado no processador Intel-Xeon

NOVA DÉLI, Índia, Oct. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir, fornecedora de infraestrutura de rede nativa na nuvem que está criando o futuro das redes, está trabalhando com a Intel como pioneiras de soluções IA/ML Open RAN como foco no aprimoramento dos problemas de célula de borda que afetam a Qualidade da Experiência do Usuário.



A Mavenir fez um avanço significativo na tecnologia Open RAN, colaborando com a Intel para demonstrar uma solução massiva de múltiplas saídas de entrada múltipla (MIMO) TDD 32TRX habilitada por IA. A empresa integrou com sucesso o modelo RAN AI da Intel para gerenciamento de feixe e o software de referência FlexRAN™ com o software comercial mMIMO vDU da Mavenir para oferecer melhor desempenho de rede e experiência do usuário. O modelo RAN AI da Intel – treinado em conjuntos de dados de modelo de canal 3GPP – otimiza os pesos, a direção e o número de camadas do feixe para maximizar a taxa de transferência do UE. A solução conjunta da Mavenir e da Intel foi projetada para aprimorar o desempenho em ambientes de rádio desafiadores – como bordas de células e cenários de edifícios altos – e é aplicável tanto para implantações TDD quanto FDD.

Bejoy Pankajakshan, Diretor Tecnologia e Estratégia da Mavenir, enfatizou a importância dessa integração da tecnologia, afirmando: "Esta última colaboração da Mavenir com a Intel demonstra o potencial atraente da IA/ML para aprimorar os recursos de RAN aberto, prometendo maior eficiência de rede e uma experiência de usuário mais ampliada. A integração de algoritmos inovadores de IA/ML de terceiros com o pacote de software RAN comercial de ponta da Mavenir abre muitas possibilidades interessantes para o lançamento mais rápido de inovações e avanço no ecossistema 5G Open RAN. Nossa liderança no setor de Open RAN está possibilitando parcerias transformadoras, como a nossa colaboração com a Intel, que estão abrindo caminho para soluções exclusivas para otimização dos recursos de rede em benefício das operadoras e dos usuários finais.”

“A aceleração integrada de IA dos processadores Intel Xeon, combinada com o Intel vRAN AI Development Kit, permite que as operadoras executem uma variedade de cargas de trabalho de IA RAN usando o equipamento baseado em CPU existente”, disse Cristina Rodriguez, Vice-Presidente e Gerente Geral do Comms Solutions Group da Intel. “Nossa colaboração e demonstração com a Mavenir destacam o potencial significativo da IA para enriquecer a experiência do usuário dos clientes e fornecer às operadoras de telefonia móvel um diferencial competitivo.”

Esta solução de gerenciamento de feixe habilitada para IA será demonstrada no próximo India Mobile Congress (# IMC2024) de 15 a 18 de outubro no estande da Intel nº 3.3 no Hall 3.

*Intel, o logotipo Intel e outras marcas Intel são marcas comerciais da Intel Corporation ou de suas subsidiárias.

Sobre a Mavenir

A Mavenir está estabelecendo hoje o futuro das redes com soluções nativas da nuvem e habilitadas para IA, que são ecológicas por design, capacitando as operadoras a obter os benefícios do 5G e alcançar redes inteligentes, automatizadas e programáveis. Como pioneira da Open RAN e uma comprovada disruptora revolucionária do setor, as soluções premiadas da Mavenir fornecem automação e monetização em redes móveis em todo o mundo, acelerando a transformação da rede de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicações em mais de 120 países, que atendem a mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. Para mais informação, visite www.mavenir.com.

Contato de RP da Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.