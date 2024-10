Mavenir ร่วมมือกับ Intel เพื่อผสานการทำงาน AI ในซอฟต์แวร์ Open RAN เชิงพาณิชย์ของ Mavenir

บริษัทเดินหน้าการเพิ่มประสิทธิภาพ TDD mMIMO โดยใช้โมเดล Beamforming ด้วย AI บนฮาร์ดแวร์ Intel-Xeon ที่ทำงานบนโปรเซสเซอร์

นิวเดลี, อินเดีย, Oct. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายแบบคลาวด์เนทีฟที่เป็นรากฐานให้กับอนาคตของเครือข่าย กำลังทำงานร่วมกับ Intel เพื่อบุกเบิกโซลูชัน AI/ML Open RAN ที่เป็นนวัตกรรม เพื่อปรับปรุงปัญหาด้านขอบเซลล์ที่ท้าทาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพของประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้



Mavenir ได้พัฒนาเทคโนโลยี Open RAN ครั้งใหญ่ โดยร่วมมือกับ Intel เพื่อสาธิตโซลูชัน Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) ขนาดใหญ่แบบ TDD 32TRX ที่ใช้ AI ขับเคลื่อน บริษัทผสานการทำงานโมเดล RAN AI ของ Intel สำหรับการจัดการคลื่นสัญญาณ (Beam Management) และซอฟต์แวร์อ้างอิง FlexRAN™ เข้ากับซอฟต์แวร์ mMIMO vDU เชิงพาณิชย์ของ Mavenir ได้สำเร็จ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครือข่ายและยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้ โมเดล RAN AI ของ Intel ซึ่งได้รับการฝึกอบรมด้วยชุดข้อมูลโมเดลช่องสัญญาณ 3GPP จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพน้ำหนัก ทิศทาง และจำนวนชั้นของคลื่นสัญญาณเพื่อเพิ่มปริมาณ UE Throughput ให้สูงที่สุด โซลูชัน Mavenir และ Intel ที่ผสานรวมกันนี้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมคลื่นวิทยุที่ท้าทาย เช่น สถานการณ์ขอบเซลล์และอาคารสูง และสามารถใช้ได้กับทั้งการใช้งาน TDD และ FDD

Bejoy Pankajakshan ประธานฝ่ายกลยุทธ์และเทคโนโลยีของ Mavenir ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการผสานการทำงานเทคโนโลยีนี้ โดยกล่าวว่า "ความร่วมมือครั้งล่าสุดระหว่าง Mavenir และ Intel เน้นย้ำถึงศักยภาพของ AI/ML ในการเพิ่มความสามารถของ Open RAN โดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายและทำให้ผู้ใช้ได้สัมผัสประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น" การผสานการทำงานของอัลกอริทึม AI/ML ของบริษัทอื่นเข้ากับชุดซอฟต์แวร์ RAN เชิงพาณิชย์ชั้นนำของ Mavenir ถือเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสอันน่าตื่นตาตื่นใจมากมายที่รออยู่ข้างหน้า เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่รวดเร็วยิ่งขึ้นและพัฒนาระบบนิเวศ 5G Open RAN ความเป็นผู้นำของเราในอุตสาหกรรม Open RAN ช่วยสนับสนุนความร่วมมือเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง เช่น ความร่วมมือของเรากับ Intel ซึ่งช่วยปูทางไปสู่โซลูชันที่เป็นเอกลักษณ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถของเครือข่ายเพื่อประโยชน์ของผู้ให้บริการและผู้ใช้ปลายทาง”

“การเร่งความเร็ว AI แบบผสานการทำงานของโปรเซสเซอร์ Intel Xeon เมื่อรวมกับ Intel vRAN AI Development Kit ทำให้ผู้ให้บริการสามารถรันเวิร์กโหลด RAN AI ที่หลากหลายโดยใช้อุปกรณ์แบบ CPU ที่มีอยู่แล้ว” Cristina Rodriguez รองประธานและผู้จัดการทั่วไปของ Comms Solutions Group ที่ Intel กล่าว “ความร่วมมือและการสาธิตของเรากับ Mavenir เน้นย้ำถึงศักยภาพที่สำคัญของ AI ที่จะเสริมสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ของลูกค้าและทำให้ผู้ให้บริการมือถือมีจุดแข็งที่แตกต่างในการแข่งขัน”

โซลูชันการจัดการคลื่นสัญญาณที่ใช้ AI นี้จะมีการสาธิตที่บูธของ Intel ในงาน India Mobile Congress (#IMC2024) ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 15-18 ตุลาคม บูธหมายเลข 3.3 ในฮอลล์ 3

*Intel, โลโก้ Intel และเครื่องหมายอื่นๆ ของ Intel เป็นเครื่องหมายการค้าของ Intel Corporation หรือบริษัทในเครือ

