マべニア (Mavenir) 、インテル (Intel) とともにイノベーションを実現し、マべニアの商用オープンRANソフトウェアでAIを統合

企業はインテル Xeonプロセッサー搭載のハードウェア上で、AIビームフォーミングモデルによるTDD mMIMOの強化を実証

インド・ニューデリ, Oct. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ネットワークの未来を構築するクラウドネイティブなネットワーク・インフラ・プロバイダーであるマべニアは、インテルと協力して、革新的なAI/MLオープンRANソリューションを先駆けて開発し、ユーザー体感品質に影響を与える困難なセルエッジ問題を改善する。



マべニアは、インテルとの協働により、AI搭載のTDD 32TRX大規模MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) ソリューションを実証し、オープンRAN技術における画期的な進歩を達成した。 同社は、ビーム管理用のインテルのRAN AIモデルとFlexRAN™リファレンスソフトウェアをマべニアの商用mMIMO vDUソフトウェアと統合し、ネットワークパフォーマンスとユーザー体験の向上を実現した。 インテルのRAN AIモデルは、3GPPチャネルモデルのデータセットでトレーニングされており、ビームの重み、方向、レイヤー数を最適化することで、UEスループットを最大化する。 マべニアとインテルの統合ソリューションは、セルエッジや高層ビルなどの困難な無線環境におけるパフォーマンスの改善を目的としており、TDDとFDDの両方の展開に適用できる。

マべニアの最高技術・戦略責任者であるビジョイ・パンカジャクシャン (Bejoy Pankajakshan) は、この技術統合の重要性を強調し、次のように述べている。「今回のマべニアとインテルとの協働は、AI/MLがオープンRANの機能を強化する上で魅力的な可能性を秘めていることを示しており、ネットワーク効率の向上とユーザー体験の改善が期待されます。 マべニアの最先端商用RANソフトウェアスイートとサードパーティの革新的なAI/MLアルゴリズムとの統合により、より迅速なイノベーションと5GオープンRANエコシステムの進化をもたらす多くのすばらしい可能性が開かれます。 オープンRAN業界における当社のリーダーシップは、インテルとの協働のような変革的なパートナーシップを可能にし、通信事業者とエンドユーザーの利益のためにネットワークを最適化する独自のソリューションへの道を開きます。」

「インテル Xeon プロセッサーの統合AIアクセラレーションとインテル® vRAN AI開発キットを組み合わせることで、通信事業者はすでに所有しているCPUベースの機器を使用して、さまざまなRAN AIワークロードを実行できるようになります。」とインテルの通信ソリューショングループのバイスプレジデント兼ジェネラルマネージャー、クリスティーナ・ロドリゲス (Cristina Rodriguez) は述べている。 「マべニアとの協働と実証は、顧客のユーザー体験を豊かにし、移動体通信事業者に競争上の差別化要因を提供するAIの大きな可能性を浮き彫りにしています。」

このAI搭載ビーム管理ソリューションは、10月15日~18日に開催されるインド・モバイル・コングレス (#IMC2024) で、インテルのブース (ホール3、ブース番号3.3) にてデモが行われる予定である。

*インテル、インテルのロゴ、およびその他のインテルのマークは、インテル (Intel Corporation) またはその子会社の商標である。

マべニアについて:

マベニアは、AIを導入したクラウドネイティブな環境配慮型ソリューションで現在のネットワークの未来を構築しており、通信事業者が5Gのメリットを享受し、インテリジェントで自動化されたプログラム可能なネットワークを構築できるよう支援している。 オープンRANのパイオニアとして、そして実績ある業界の「革新者」としての同社の受賞歴もあるソリューションは、世界中のモバイルネットワークに自動化と収益化をもたらしており、世界の加入者の50%以上に相当する、120か国以上300社以上の通信事業者のソフトウェアネットワークのトランスフォーメーションを加速している。 詳しくは、www.mavenir.comを閲覧されたい。

