Mavenir מחדשת עם אינטל כדי לשלב בינה מלאכותית בתוכנת ה-Open RAN המסחרית של Mavenir

Mavenir, ספקית תשתיות הרשת בענן הבונה את עתיד הרשתות, משתפת פעולה עם Intel כדי לפתח פתרונות Open RAN בשילוב עם בינה מלאכותית/לימוד מכונה לשיפור בעיות מאתגרות בקצה של התא הסלולרי המשפיעות על האיכות של חוויית המשתמש.

Mavenir עשתה פריצת דרך משמעותית בטכנולוגיית Open RAN על ידי שיתוף פעולה עם Intel על מנת להדגים TDD 32TRX מאופשר בינה מלאכותית עבור פתרון 'ריבוי קלט ריבוי פלט' (MIMO) מסיבי. החברה שילבה בהצלחה את מודל ה-RAN AI של אינטל לניהול אלומות ואת תוכנת הייחוס FlexRAN™ עם תוכנת mMIMO vDU המסחרית של Mavenir כדי לספק ביצועי רשת וחווית משתמש משופרים. מודל ה-RAN AI של Intel - שאומן על מודלים של מערכי נתונים מערוצי 3GPP - ממטב את המשקל של האלומה, הכיוון ומספר השכבות כדי להוציא את המרב מתפוקת ה-UE. הפתרון המשולב של Mavenir ו-Intel נועד לשפר את הביצועים בסביבות רדיו מאתגרות - כגון התאים בקצה הרשת ותרחישים של בניין גבוה - והוא ישים עבור פריסות TDD ו-FDD כאחד.

בג'וי פאנקאג'קשן (Bejoy Pankajakshan), מנהל טכנולוגיה ואסטרטגיה ראשי של Mavenir, הדגיש את המשמעות של שילוב טכנולוגיה זה, והצהיר: "שיתוף הפעולה האחרון בין Mavenir ו-Intel מדגיש את הפוטנציאל המשכנע של בינה מלאכותית/לימוד מכונה לשיפור יכולות של Open RAN, והוא מבטיח יעילות רשת גדולה יותר וחוויית ומשתמש משופרת. ניסיון השילוב של אלגוריתמי בינה מלאכותית/לימוד מכונה חדשניים עם חבילת ה-RAN המסחרית של Mavenir פותחת אפשרויות מרגשות לפיתוח חדשנות מהירה יותר ולקידום האקו סיסטם של Open RAN עבור מערכות 5G. המובילות שלנו בתעשיית ה-Open RAN מאפשרת שותפויות משנות משחק, כמו שיתוף הפעולה שלנו עם Intel, שסוללות את הדרך לפתרונות ייחודיים למיטוב יכולות הרשת לטובת המפעילות ומשתמשי הקצה".

"האצת הבינה המלאכותית המשולבת של מעבדי Intel Xeon, בשילוב עם vRAN AI Development Kit של אינטל, מאפשרת למפעילות להריץ מגוון עומסי עבודה של RAN AI באמצעות הציוד מבוסס ה-CPU שכבר יש להם", אמרה כריסטינה רודריגז (Cristina Rodriguez), סגנית נשיא ומנכ"לית של קבוצת פתרונות התקשורת באינטל. "שיתוף הפעולה וההדגמה שלנו עם Mavenir מדגישים את הפוטנציאל המשמעותי שיש לבינה מלאכותית בהעשרת חוויית המשתמש של הלקוחות ולספק למפעילות סלולריות בידול תחרותי".

פתרון ניהול האלומה תומך הבינה המלאכותית הזה יודגם ב-India Mobile Congress (#IMC2024) בימים 15-18 באוקטובר בדוכן של אינטל, ביתן מס' 3.3 באולם 3.

