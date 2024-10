Mavenir arbeitet mit Intel zusammen, um KI in die kommerzielle Open-RAN-Software von Mavenir zu integrieren

Unternehmen demonstrieren Verbesserung von TDD mMIMO mit KI-Beamforming-Modellen auf Intel-Xeon-Prozessor-basierter Hardware

NEU-DELHI, Indien, Oct. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, der Anbieter von Cloud-nativer Netzwerkinfrastruktur, der die Zukunft der Netzwerke gestaltet, arbeitet mit Intel zusammen, um innovative KI/ML-Open-RAN-Lösungen zu entwickeln, die schwierige Probleme am Zellenrand verbessern, die sich auf die Qualität der Benutzererfahrung auswirken.



Mavenir hat in Zusammenarbeit mit Intel einen bedeutenden Durchbruch in der Open-RAN-Technologie erzielt und eine KI-fähige TDD 32TRX massive Multiple-Input Multiple-Output (MIMO)-Lösung demonstriert. Das Unternehmen hat das RAN-KI-Modell von Intel für das Strahlmanagement und die FlexRAN™-Referenzsoftware erfolgreich in die kommerzielle mMIMO-vDU-Software von Mavenir integriert, um die Netzwerkleistung und das Benutzererlebnis zu verbessern. Intels RAN-KI-Modell – das auf 3GPP-Kanalmodell-Datensätzen trainiert wurde – optimiert die Strahlgewichte, die Richtung und die Anzahl der Schichten, um den UE-Durchsatz zu maximieren. Die kombinierte Lösung von Mavenir und Intel wurde entwickelt, um die Leistung in schwierigen Funkumgebungen – wie z. B. am Rand von Funkzellen und in Szenarien mit hohen Gebäuden – zu verbessern, und ist sowohl für TDD- als auch für FDD-Bereitstellungen geeignet.

Bejoy Pankajakshan, Chief Technology und Strategy Officer von Mavenir, betonte die Bedeutung dieser Technologieintegration und erklärte: „Diese jüngste Zusammenarbeit zwischen Mavenir und Intel unterstreicht das überzeugende Potenzial von KI/ML zur Verbesserung der Open-RAN-Fähigkeiten und verspricht eine höhere Netzwerkeffizienz und ein verbessertes Benutzererlebnis. Die Integration innovativer KI/ML-Algorithmen von Drittanbietern in die führende kommerzielle RAN-Software-Suite von Mavenir eröffnet viele spannende Möglichkeiten, um schnellere Innovationen einzuleiten und das 5G Open RAN-Ökosystem voranzutreiben. Unsere Führungsposition in der Open-RAN-Branche ermöglicht transformative Partnerschaften wie unsere Zusammenarbeit mit Intel, die den Weg für einzigartige Lösungen zur Optimierung der Netzwerkfähigkeiten zum Nutzen von Betreibern und Endnutzern ebnen.“

„Die integrierte KI-Beschleunigung der Intel Xeon-Prozessoren in Kombination mit dem Intel vRAN AI Development Kit ermöglicht es den Betreibern, eine Vielzahl von RAN-KI-Workloads mit der bereits vorhandenen CPU-basierten Ausrüstung auszuführen“, so Cristina Rodriguez, Vice President und General Manager der Comms Solutions Group bei Intel. „Unsere Zusammenarbeit und Demonstration mit Mavenir verdeutlicht das große Potenzial von KI, das Kundenerlebnis zu verbessern und Mobilfunkbetreibern einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.“

Diese KI-gestützte Lösung zur Strahlsteuerung wird auf dem kommenden India Mobile Congress (IMC2024) vom 15. bis 18. Oktober am Stand von Intel, Stand Nr. 3.3 in Halle 3, vorgestellt.

*Intel, das Intel-Logo und andere Intel-Marken sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.

Über Mavenir:

Mavenir baut die Zukunft der Netzwerke bereits heute mit Cloud-nativen, KI-fähigen Lösungen auf, die von Grund auf umweltfreundlich sind und es den Betreibern ermöglichen, die Vorteile von 5G zu nutzen und intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke zu realisieren. Als Pionier des Open RAN und bewährter Branchenumgestalter sorgen die preisgekrönten Lösungen von Mavenir für Automatisierung und Monetarisierung in Mobilfunknetzen weltweit und beschleunigen die Transformation von Software-Netzwerken für über 300 Kommunikationsdienstanbieter in über 120 Ländern, die mehr als 50 % der weltweiten Abonnenten bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com.

