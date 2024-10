Automasi Asli Awan Mavenir Memenangi Anugerah Network X untuk Produk Awan Paling Inovatif

Automasi asli awan Mavenir yang menerajui industri mengurangkan masa pasang atur perkhidmatan sehingga 92%, mengurangkan kerja manual sehingga 80% bagi pasang atur rangkaian dan operasi

PARIS, Oct. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, perintis dalam infrastruktur rangkaian asli awan, telah diiktiraf sebagai peneraju global dalam inovasi telekomunikasi, memenangi Anugerah Network X 2024 untuk Produk Awan Paling Inovatif yang terkemuka. Penganugerahan ini mengukuhkan kecemerlangan Mavenir dalam menghasikan penyelesaian Automasi Asli Awan yang canggih untuk pengendali rangkaian mudah alih (MNO). Dibina mengikut momentumnya, Mavenir menambahkan anugerah ini ke rekod prestasinya yang mengagumkan dengan Anugerah Network X 2023 untuk Penyelesaian Automasi Luar Biasa dalam RAN Terbuka yang diterima sebelum ini.



Anugerah tersebut menyanjungi produk rangkaian berasaskan awan yang telah menghasilkan perubahan terbesar dalam prestasi rangkaian untuk MNO. Hakim Anugerah Network X menaksir penyelesaian automasi asli awan 5G Mavenir berdasarkan lima kriteria utama. Hakim menilai penyelesaian Mavenir untuk tahap inovasi, kesan teknologi awan kepada prestasi rangkaian, kecekapan masa dan kos pasang atur, kecekapan operasi dan perkaitan serta keberkesanan yang ditunjukkan melalui kajian kes dunia sebenar. Pengiktirafan ini mengukuhkan kepimpinan Mavenir dalam mengautomasikan pasang atur rangkaian 5G asli awan, memperkasakan MNO untuk mempercepatkan masa ke pasaran dan mengurangkan jumlah kos pemilikan (TCO).

Automasi Asli Awan Mavenir memperkasakan MNO untuk mempercepatkan peralihan 5G mereka. Penyelesaian tersebut menyediakan automasi hujung ke hujung dengan orkestrasi pasang atur perisian fungsi rangkaian dan pengurusan kitaran hidup yang membolehkan pasang atur rangkaian lebih pantas, kefleksibelan dipertingkatkan dan penskalaan lancar. Keupayaan automasi menyeluruh Mavenir disertakan automasi infrastruktur, automasi platform awan, automasi fungsi rangkaian dan automasi talian CI/CD. Penyelesaian tersebut memperkemaskan pasang atur permulaan hari pertama fungsi rangkaian asli awan (CNF) dan operasi pengurusan kitaran hidup hari kedua, termasuk naik taraf dan pengembalian.

Bejoy Pankajakshan, Ketua Pegawai Teknologi dan Strategi di Mavenir, "Penyelesaian kami meringkaskan dan mempercepatkan pasang atur rangkaian dan perkhidmatan, menyediakan laluan kos berkesan ke arah 5G. Dengan mengurangkan masa, kos serta keperluan sumber, pelanggan kami boleh melaksanakan inovasi dan ciri baharu dengan cepat, lalu berada di hadapan dalam pasaran yang berkembang pesat".

Anugerah Network X mempamerkan kemajuan dan kepimpinan merentas industri telekomunikasi global dengan projek dan inisiatif yang meraikan inovasi, kolaborasi dan kelestarian.

Perihal Network X:

Network X, yang diadakan pada 8-10 Oktober 2024 di Paris Expo Porte de Versailles, ialah satu-satunya acara yang menggabungkan pasaran tetap dan mudah alih untuk berhubung dan membina model perniagaan, rangka kerja dan pendekatan bagi memodalkan segmen B2B dan pengguna dengan AI dan fiber didayakan awan serta rangkaian 5G.

Network X menarik khalayak global sebanyak lebih 5,000 ahli profesional kanan infrastruktur dan perkhidmatan rangkaian daripada telekomunikasi, vendor terkemuka, badan industri, kerajaan, penganalisis dan media, termasuk lebih 1,500 pengendali. Acara 2024 akan membincangkan cabaran industri dan perubahan melalui lima tema utama: Fiber, Rangkaian dan Perkhidmatan Wi-Fi, Pengangkutan Optik, Rangkaian Mudah Alih serta Perkhidmatan Mudah Alih.

Perihal Mavenir

Mavenir sedang membina masa depan rangkaian hari ini dengan penyelesaian asli awan, didayakan AI yang reka bentuk hijau, memperkasakan pengendali untuk merealisasikan faedah 5G dan mencapai rangkaian pintar, automatik dan boleh diprogramkan. Sebagai perintis Open RAN dan pengganggu industri yang terbukti, penyelesaian Mavenir yang memenangi anugerah menyampaikan automasi dan pengewangan merentasi rangkaian mudah alih secara global, mempercepatkan transformasi rangkaian perisian untuk 300+ Pembekal Perkhidmatan Komunikasi di lebih 120 negara, yang memberi perkhidmatan kepada lebih 50% daripada pelanggan dunia. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila lawati www.mavenir.com

