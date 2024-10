マベニア (Mavenir) のクラウドネイティブ自動化がネットワークX (Network X) の最も革新的なクラウド製品賞 (Award for Most Innovative Cloud Product) を受賞

マベニアの業界をリードするクラウドネイティブ自動化により、サービス展開時間が最大92%短縮され、ネットワーク展開と運用における手作業が最大80%削減

パリ発, Oct. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- クラウドネイティブ・ネットワーク・インフラストラクチャのパイオニアであるマベニアが、通信イノベーションにおける世界的リーダーとして認められ、権威ある2024ネットワークX (2024 Network X) の最も革新的なクラウド製品賞を受賞した。 この栄誉は、モバイルネットワークオペレーター (MNO) に最先端のクラウドネイティブ自動化ソリューションを提供するマベニアの卓越性を再確認するものである。 勢いに乗るマベニアは、以前にも2023ネットワークXのOpen RANにおける優れた自動化ソリューション賞 (Award for Outstanding Automation Solution in Open RAN) を受賞しており、今回の受賞がその輝かしい実績に加わった。



同賞は、MNOのネットワークパフォーマンスに最大の変化をもたらしたネットワーククラウドベースの製品を表彰するものである。 ネットワークXアワード (Network X Award) の審査員は、5つの主要な基準に基づいてマベニアのクラウドネイティブ5G自動化ソリューションを評価した。 審査員は、マベニアのソリューションを、イノベーションのレベル、クラウドテクノロジーのネットワークパフォーマンスへの影響、導入の時間とコストの効率、運用効率、実際のケーススタディで実証された関連性と有効性に基づいて評価した。 この認定により、クラウドネイティブ5Gネットワーク導入の自動化におけるマベニアのリーダーシップが強化され、MNOが市場投入までの時間を短縮し、総所有コスト (TCO) 削減が可能となる。

マベニアのクラウドネイティブ自動化により、MNOは5Gへの移行を加速することができる。 このソリューションは、ネットワーク機能ソフトウェアの導入とライフサイクル管理のエンドツーエンドの自動化とオーケストレーションを提供し、ネットワーク導入の迅速化、柔軟性の向上、シームレスなスケーリングを実現する。 マベニアの包括的な自動化機能には、インフラストラクチャ自動化、クラウドプラットフォーム自動化、ネットワーク機能自動化、CI/CDパイプライン自動化が含まれる。 同ソリューションは、クラウドネイティブネットワーク機能 (CNF) の1日目の初期導入と、アップグレードやロールバックを含む2日目ライフサイクル管理業務の両方を効率化する。

マベニアの最高技術戦略責任者 (Chief Technology and Strategy Officer) であるベジョイ・パンカジャクシャン (Bejoy Pankajakshan) は以下のように述べている。「当社のソリューションは、ネットワークとサービスの導入を簡素化および加速し、コスト効率の高い5Gへの道を提供します。 時間、コスト、リソース要件を削減することで、お客様は新しいイノベーションと機能を迅速に実装し、急速に進化する市場で優位に立つことができます」。

ネットワークXアワードは、イノベーション、コラボレーション、持続可能性を称えるプロジェクトや取り組みを通じて、世界の通信業界における進歩とリーダーシップを紹介している。

マベニアについて

マベニアは、AIを導入したクラウドネイティブな環境配慮型ソリューションで現在のネットワークの未来を構築しており、通信事業者が5Gのメリットを享受し、インテリジェントで自動化されたプログラム可能なネットワークを構築できるよう支援している。 Open RANのパイオニアとして、そして実績ある業界の「革新者」としての同社の受賞歴もあるソリューションは、世界中のモバイルネットワークに自動化と収益化をもたらしており、世界の加入者の50%以上に相当する、120ヵ国以上300社以上の通信事業者のソフトウェアネットワークのトランスフォーメーションを加速している。 詳しくは、www.mavenir.comを閲覧されたい。

