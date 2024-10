Automasi Berbasis Cloud Mavenir Memenangkan Penghargaan Network X untuk Most Innovative Cloud Product

Automasi berbasis cloud Mavenir yang terdepan di industri mempercepat waktu penerapan layanan hingga 92%, sehingga mengurangi tenaga kerja manual hingga 80% untuk penerapan dan operasi jaringan

PARIS, Oct. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, perintis dalam infrastruktur jaringan berbasis cloud, telah diakui sebagai pemimpin global dalam bidang inovasi telekomunikasi dengan memenangkan Penghargaan Network X tahun 2024 yang bergengsi untuk Most Innovative Cloud Product. Penghargaan ini menegaskan keunggulan Mavenir dalam menghadirkan solusi Automasi Berbasis Cloud yang mutakhir kepada operator jaringan seluler (MNO). Setelah sebelumnya menerima Penghargaan Network X 2023 untuk Outstanding Automation Solution in Open RAN, Mavenir terus berkembang dengan menambahkan penghargaan ini ke rekam jejaknya yang tidak dapat dipungkiri lagi.



Penghargaan ini menobatkan produk berbasis jaringan cloud yang telah membawa perubahan terbesar dalam kinerja jaringan MNO. Para juri Penghargaan Network X mengevaluasi solusi automasi 5G berbasis cloud dari Mavenir berdasarkan lima kriteria utama. Mereka menilai solusi Mavenir dari tingkat inovasi, dampak teknologi cloud pada performa jaringan, efisiensi waktu dan biaya penerapan, efisiensi operasi, serta relevansi dan efektivitas yang ditunjukkan melalui studi kasus dunia nyata. Pengakuan ini memperkuat kepemimpinan Mavenir dalam mengotomatiskan penerapan jaringan 5G berbasis cloud dengan memberdayakan MNO untuk mempercepat waktu ke pasar dan mengurangi total biaya kepemilikan (TCO).

Automasi Berbasis Cloud Mavenir memberdayakan MNO untuk mempercepat transisi mereka ke 5G. Solusi ini menyediakan automasi menyeluruh dan perencanaan penerapan perangkat lunak dan manajemen siklus fungsi jaringan, sehingga mempercepat penerapan jaringan, meningkatkan fleksibilitas, dan penskalaan bebas hambatan. Kemampuan automasi Mavenir yang komprehensif meliputi automasi infrastruktur, automasi platform cloud, automasi fungsi jaringan, dan automasi rangkaian CI/CD. Solusi ini menyederhanakan penerapan awal fungsi jaringan berbasis cloud (CNF) hari pertama dan operasi manajemen siklus hari kedua, termasuk peningkatan serta pemulihan sistem.

Bejoy Pankajakshan, Direktur Teknologi dan Strategi, di Mavenir menjelaskan, "Solusi kami menyederhanakan dan mempercepat penerapan jaringan dan layanan, sehingga transisi ke 5G cukup terjangkau. Dengan mengurangi persyaratan waktu, biaya, dan sumber daya, pelanggan kami dapat dengan cepat menerapkan inovasi dan fitur baru, serta tetap memimpin di pasar yang terus berubah pesat."

Penghargaan Network X ini menunjukkan kemajuan dan kepemimpinan di seluruh industri telekomunikasi global dengan proyek dan prakarsa yang mengusung inovasi, kolaborasi, dan keberlanjutan.

Tentang Network X:

Network X, yang diselenggarakan pada 8-10 Oktober 2024 di Paris Expo Porte de Versailles, adalah satu-satunya acara yang mengundang pasar jaringan tetap dan seluler untuk terhubung serta membangun model, kerangka, dan pendekatan bisnis yang memonetisasi B2B dan segmen konsumen dengan AI serta jaringan fiber dan 5G berbasis cloud.

Network X menarik lebih dari 5.000 khalayak global dari jaringan infrastruktur jaringan dan profesional layanan senior dari telekomunikasi, vendor terkemuka, lembaga industri, pemerintahan, analis, dan media, termasuk juga lebih dari 1.500 operator. Acara 2024 ini akan mengatasi tantangan dan perubahan industri saat ini melalui lima tema utama: Serat, Jaringan dan Layanan Wi-Fi, Transportasi Optik, Jaingan Seluler, dan Layanan Seluler.

Tentang Mavenir

Mavenir membangun masa depan jaringan saat ini dengan solusi berteknologi AI dan berbasis cloud yang desainnya ramah lingkungan sehingga meningkatkan kemampuan operator untuk mendapatkan manfaat 5G, dan mencapai jaringan yang cerdas, otomatis, dan dapat diprogram. Sebagai pelopor Open RAN dan disruptor industri yang sudah terbukti, solusi peraih penghargaan dari Mavenir menghadirkan otomatisasi dan monetisasi di jaringan seluler secara global dengan mempercepat transformasi jaringan perangkat lunak untuk lebih dari 300 Penyedia Layanan Komunikasi di lebih dari 120 negara, yang melayani lebih dari 50% pelanggan dunia. Untuk informasi selengkapnya, kunjungilah www.mavenir.com

