Automatización nativa en la nube de Mavenir gana el premio Network X al producto en la nube más innovador

La automatización nativa en la nube de Mavenir líder en el sector acorta el tiempo de implementación de servicio hasta en un 92%, reduciendo el trabajo manual hasta en un 80% para implementación y operaciones de red

PARÍS, Oct. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, un pionero en infraestructura de red nativa en la nube, fue reconocido como un líder mundial en innovación de telecomunicaciones, ganando el estimado Premio 2024 Network X al Producto en la Nube Más Innovador. Este galardón reafirma la excelencia de Mavenir en la entrega de soluciones de automatización nativas en la nube de vanguardia a los operadores de redes móviles (MNOs). Aprovechando su impulso, Mavenir agrega este premio a su impresionante trayectoria, anteriormente recibió el Premio Network X 2023 a la Solución de Automatización Sobresaliente en Open RAN.



El premio honra al producto basado en la nube de la red que genera el mayor cambio en el rendimiento de la red para los MNOs. Los jueces del Premio Network X evaluaron la solución de automatización 5G nativa en la nube de Mavenir en base a cinco criterios clave. Los jueces evaluaron la solución de Mavenir por su nivel de innovación, impacto de la tecnología en la nube en el rendimiento de la red, tiempo y rentabilidad de la implementación, eficacia operativa y relevancia y eficacia demostradas mediante estudios de casos reales. Este reconocimiento consolida el liderazgo de Mavenir en la automatización de implementaciones de red 5G nativas en la nube, lo que permite que los MNOs aceleren el tiempo de posicionamiento en el mercado y reduzcan el costo total de propiedad (TCO).

La automatización nativa en la nube de Mavenir capacita a los operadores de redes móviles acelerar su transición a 5G. La solución ofrece automatización y orquestación de extremo a extremo de la implementación de software de funciones de red y gestión del ciclo de vida, lo que permite una implementación de red más rápida, mayor flexibilidad y escala transparente. Las capacidades integrales de automatización de Mavenir incluyen automatización de infraestructura, automatización de plataformas en la nube, automatización de funciones de red y automatización de canalizaciones de CI/CD. La solución optimiza la implementación inicial del día 1 de las funciones de red nativas en la nube (CNF) y las operaciones de gestión del ciclo de vida del día 2, incluyendo actualizaciones y retrocesos.

Bejoy Pankajakshan, director de tecnología y estrategia de Mavenir, "Nuestra solución simplifica y acelera la implementación de redes y servicios, proporcionando una ruta rentable hacia 5G. Al reducir los requisitos de tiempo, costo y recursos, nuestros clientes pueden implementar rápidamente nuevas funciones e innovaciones, manteniéndose a la vanguardia en un mercado en rápida evolución".

Los premios Network X muestran los avances y el liderazgo en el sector global de telecomunicaciones con proyectos e iniciativas que celebran la innovación, colaboración y sostenibilidad.

Acerca de Network X:

Network X, que tendrá lugar del 8 al 10 de octubre de 2024 en Paris Expo Porte de Versailles, es el único evento que reúne a los mercados fijo y móvil para conectar y construir modelos de negocios, estructuras y enfoques para monetizar segmentos B2B y de consumo con IA y redes de fibra y 5G habilitadas para la nube.

Network X atrae a una audiencia global de más de 5,000 profesionales senior de infraestructura y servicios de red de empresas de telecomunicaciones, proveedores líderes, organismos de la industria, gobiernos, analistas y medios, incluidos más de 1,500 operadores. El evento de 2024 abordará los desafíos y cambios actuales de la industria a través de cinco temas clave: Fibra, Redes y Servicios Wi-Fi, Transporte Óptico, Redes Móviles y Servicios Móviles.

Acerca de Mavenir

Mavenir está construyendo hoy el futuro de las redes con soluciones nativas en la nube y habilitadas por IA, que son ecológicas por diseño, capacitando a los operadores a maximizar los beneficios de 5G y alcanzar redes inteligentes, automatizadas y programables. Como pionero de Open RAN y disruptor comprobado de la industria, las galardonadas soluciones de Mavenir ofrecen automatización y monetización en redes móviles en todo el mundo, acelerando la transformación de la red de software para más de 300 proveedores de servicios de comunicaciones en más de 120 países, que atienden a más del 50 % de los suscriptores del mundo. Para más información visite, www.mavenir.com

