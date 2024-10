EBC Financial Group aumenta liquidez y reduce costos de negociaciones en los principales índices bursátiles

LONDRES, Oct. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En medio de un resurgimiento del mercado bursátil mundial, EBC Financial Group (EBC) aumenta la liquidez de cinco principales índices bursátiles, incluyendo; Dow Jones de EE. UU., Nasdaq, S&P 500, A50 (China) y el Índice Hang Seng (Hong Kong). Esta medida estratégica tiene como objetivo ofrecer a los inversores negociaciones más optimizadas y eficaces en todas las sesiones globales, reduciendo los costos de negociación y ofreciendo mayor acceso. El mercado bursátil mundial está atravesando grandes cambios, con una gran cantidad de dinero fluyendo y las empresas volviendo a divulgar públicamente la oferta pública de acciones (auge de las OPIs). Esto está haciendo que los mercados bursátiles en todo el mundo suban.



Mientras las valoraciones del mercado aumentan y los flujos de capital incrementan en todo el mundo, estas mejoras posicionan a los inversores para capitalizar las oportunidades clave que surgen en este momento crucial para los mercados financieros. EBC, un bróker financiero global, está aquí para ayudar a los inversores a aprovechar al máximo estas oportunidades. Hacen esto utilizando tecnología avanzada para ofrecer acceso de alta calidad y bajo costo a los mercados donde operan las grandes empresas financieras (bancos, instituciones). En resumen, EBC ayuda a los inversores a obtener mejores ofertas y acceso a grandes mercados a bajos costos.





La liquidez fortalece los principales índices en medio de la recuperación global

La recalibración continua de los mercados bursátiles mundiales está impulsada por varios factores interconectados: capital fresco que ingresa al sistema, un resurgimiento en la actividad de OPI y una serie de correcciones del mercado que están realineando las valoraciones. Los mercados emergentes, que alguna vez se consideraron de alto riesgo debido a la volatilidad, ahora se están beneficiando de nuevos cambios regulatorios que aumentan los rendimientos de los inversores, particularmente en el pago de dividendos.

David Barrett, director ejecutivo de EBC Financial Group (UK) Ltd, ofreció una predicción temprana en junio de que los mercados infravalorados estaban listos para recuperarse. "La reversión del valor es una fuerza poderosa", dijo Barrett en ese momento, enfatizando que los mercados bajo presión ahora estaban maduros para los retornos de capital. También señaló que los mercados emergentes, reforzados por las nuevas regulaciones de dividendos, están mejorando su atractivo para los inversores globales.

Los últimos meses han confirmado estas predicciones. Desde principios de 2024:

Los tres principales índices bursátiles estadounidenses (Dow Jones, Nasdaq y S&P 500) han alcanzado nuevos máximos históricos desde principios de 2024, impulsados por nuevas inversiones y mayor confianza de los inversores.

Los mercados asiáticos, particularmente en China y Hong Kong, están experimentando sus ganancias más significativas en una década, marcándolos como un punto central para el crecimiento global.

Por qué es importante el aumento de liquidez de EBC

El aumento de liquidez de EBC no podría haber llegado en un mejor momento. Mientras que los inversores del mundo buscan activos infravalorados, EBC fortalece su capacidad para ofrecer los costos de trading más bajos para cinco principales índices bursátiles, dando a los operadores una ventaja única en el mercado.

Spreads más ajustados: Índice Dow Jones (U30USD): Spread reducido a 1.00, reflejando una reducción de hasta el 70%. Índice S&P 500 (SPXUSD): El spread se redujo a 0,31, con reducciones que alcanzaron el 64%. Índice Nasdaq (NASUSD): El spread se redujo a 0,70, con reducciones de hasta el 85%, la mejora más significativa. Índice Hang Seng (HSIHKD): El spread reducido a 6.50, logrando una reducción de hasta el 55%. Índice A50 de China (CNIUSD): El spread reducido a 6.00, marcando una reducción del 14%.

Acceso más amplio: Ya sea que opere en los mercados asiático, europeo o estadounidense, EBC asegura que se beneficiará de estas mejoras de ahorro de costos, independientemente de la zona horaria.



El rol de EBC en la implementación de estas reducciones las posiciona entre las instituciones que trabajan activamente para agilizar el acceso al mercado para una diversa gama de inversores.

El rol de las OPIs y los flujos globales de capital

El capital global no fluye simplemente a los activos tradicionales. Una nueva ola de ofertas públicas iniciales (OPIs) está remodelando el escenario de la inversión, ofreciendo nuevas oportunidades de crecimiento en sectores que varían de fintech a energía renovable. Estas OPIs, aunque centradas en regiones clave, atraen la atención mundial, atraen capital de inversores deseosos por capitalizar sobre tendencias nuevas y emergentes.

"La expectativa del mercado de recortes de tasas de interés cambió el panorama", dijo Barrett, y agregó que el aumento de las OPIs de fintech, en particular, no muestra signos de desaceleración. Mientras la economía mundial pasa a una nueva fase de política monetaria, con los bancos centrales señalando tasas de interés más bajas, los inversores ahora apuestan por un crecimiento sostenido en estos sectores innovadores.

Con esto, las mejoras de liquidez en los principales índices como el Nasdaq y el Hang Seng no son simplemente medidas reactivas, son medidas estratégicas de instituciones como EBC para prepararse para la próxima ola de actividad del mercado. Mientras mayor capital se mueve a través de las fronteras, la liquidez se vuelve esencial para una negociación eficaz y de bajo costo. Los spreads reducidos y el mayor acceso al mercado hacen que estos índices sean más atractivos para los inversores institucionales e individuales por igual.

Estos desarrollos se producen en un momento en que los mercados emergentes se consideran cada vez más como pilares clave del crecimiento mundial, particularmente a medida que las economías avanzadas lidian con presiones inflacionarias y una lenta recuperación económica. La afluencia de liquidez en los principales índices refleja una confianza más amplia en la resistencia del mercado mundial y la promesa de rendimientos continuos en los próximos meses.

Próximos pasos de los inversores: Navegando el cambio

Mientras el capital global busca el crecimiento, la liquidez se convierte en algo más que una característica técnica: es un activo vital en un mundo donde el tiempo y el acceso a los mercados son importantes. Este período de mayor actividad bien puede definir la próxima fase de las finanzas globales, en la que la agilidad, conciencia del mercado y acceso a la liquidez determinarán ganadores y perdedores.

Las mejoras de liquidez de EBC Financial Group en los principales índices se alinean con las tendencias más amplias del mercado y brindan a los inversores las herramientas que necesitan para navegar estos cambios con eficacia. Al reducir los costos y garantizar la estabilidad en los mercados clave, EBC está preparando el terreno para que los inversores aprovechen las oportunidades en los mercados globales del mañana.

Los inversores, particularmente aquellos centrados en la apreciación de la riqueza a largo plazo, harían bien en permanecer atentos. Las mejoras de liquidez que estamos viendo hoy están sentando las bases para futuras oportunidades de mercado. Quienes comprendan estos cambios y actúen consecuentemente estarán bien posicionados en un escenario financiero global en rápida evolución.

Acerca de EBC Financial Group

Fundado en el prestigioso distrito financiero de Londres, EBC Financial Group (EBC) es reconocido por su conjunto integral de servicios que incluyen corretaje financiero, gestión de activos y soluciones de inversión completas. EBC ha establecido rápidamente su posición como una firma de corretaje global, con una amplia presencia en centros financieros clave como Londres, Hong Kong, Tokio, Singapur, Sídney, Islas Caimán y en mercados emergentes en América Latina, Sudeste Asiático, África e India. EBC atiende a una clientela diversa de inversores minoristas, profesionales e institucionales en todo el mundo.

Reconocida con varios premios, EBC se enorgullece de adherirse a los niveles líderes de estándares éticos y regulaciones internacionales. Las subsidiarias de EBC Financial Group están reguladas y autorizadas en sus jurisdicciones locales. EBC Financial Group (Reino Unido) Limited está regulado por la Autoridad Conductual Financiera (FCA) del Reino Unido, EBC Financial Group (Caimán) Limited está regulado por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, y EBC Asset Management Pty Ltd están reguladas por la Autoridad de la Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC).

En el núcleo del Grupo EBC se encuentran profesionales experimentados con más de 30 años de profunda experiencia en las principales instituciones financieras, que han navegado hábilmente a través de importantes ciclos económicos desde el Acuerdo Plaza hasta la crisis del franco suizo de 2015. EBC defiende una cultura en la que la integridad, el respeto y la seguridad de los activos de los clientes son primordiales, garantizando que cada compromiso de los inversores sea tratado con la mayor seriedad que merece.

EBC es el Socio Oficial de Divisas del FC Barcelona, ofreciendo servicios especializados en regiones como Asia, LATAM, Oriente Medio, África y Oceanía. EBC también es socio de United to Beat Malaria, una campaña de la Fundación de las Naciones Unidas, con el objetivo de mejorar los resultados de salud global. A partir de febrero de 2024, EBC apoya la serie de participación pública 'What Economists Really Do' ('Lo que los economistas realmente hacen') del Departamento de Economía de la Universidad de Oxford, desmitificando la economía y su aplicación a los principales desafíos sociales para mejorar la comprensión y el diálogo público.

Contacto de Medios:

Chyna Elvina

Gerente global de relaciones públicas (APAC, LATAM)

chyna.elvina@ebc.com

Savitha Ravindran

Gerente global de relaciones públicas (APAC, LATAM)

savitha.ravindran@ebc.com

Douglas Chew

Líder global de relaciones públicas

douglas.chew@ebc.com

Liderazgo global de EBC Financial Group en liquidez y acceso al mercado La presencia global de EBC Financial Group posiciona a la empresa como líder en mejoras de liquidez y acceso al mercado, ofreciendo a los inversores soluciones de negociaciones eficaces y de bajo costo.

