Turtle Beach impulsa crecimiento en mercados internacionales clave, incluyendo Canadá y los principales territorios en América Latina

WHITE PLAINS, Nueva York, Oct. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- El fabricante líder de accesorios para juegos Turtle Beach Corporation (Nasdaq: HEAR) está llevando sus accesorios de juego más vendidos y galardonados a más jugadores en los principales mercados internacionales, incluyendo Canadá y América Latina.

En Canadá, los nuevos auriculares inalámbricos multiplataforma Stealth™ 700, Stealth 600 y Stealth 500 de Turtle Beach, los auriculares inalámbricos para PC Atlas Air™, el teclado para juegos para PC Vulcan II TKL Pro y el mouse para juegos para PC Burst™ II Air ya están disponibles en Best Buy Canadá. La publicación líder con sede en Canadá, CGMag, recientemente calificó a Stealth 700 y Atlas Air con puntajes de revisión de 9/10 y calificó a Vulcan II TKL Pro con un puntaje de 9.5/10. Los tres también recibieron el galardón Editor's Choice de CGMag. CoG Connected, otra publicación popular con sede en Canadá, también otorgó a Stealth 700 una puntuación de 93/100, mientras que Best Buy Canada Blog recomienda los dos auriculares Stealth 600 y Stealth 500. El sitio de fans franco-canadiense GpourGeek revisó el Atlas Air con una puntuación de revisión de 9.5/10, el Vulcan II TKL Pro con una puntuación de revisión de 9.7/10 y, además, le calificó al ratón Burst II Air una puntuación de 9.1/10.

En América Latina, Turtle Beach continúa su crecimiento en mercados clave, incluyendo la adición de más accesorios de juego al catálogo de lo que está disponible en México y Colombia, así como centrarse en nuevas oportunidades de crecimiento en Chile. Esta expansión del catálogo de productos para América Latina incluye accesorios para juegos de Turtle Beach y Performance Designed Products LLC (PDP), un fabricante de accesorios para juegos líder que Turtle Beach adquirió a principios de 2024, conocido por crear controladores de juegos premium y productos únicos con licencia oficial.

"Estamos muy contentos de expandir el alcance global de Turtle Beach y poner nuestros accesorios innovadores en manos de más jugadores", dijo Cris Keirn, director ejecutivo de Turtle Beach Corporation. "Con Best Buy Canada, los jugadores ahora tienen otra opción importante para comprar accesorios de juego Turtle Beach y PDP, en las tiendas y en línea, lo que esperamos que mejore aún más nuestra posición de liderazgo en Canadá con el transcurso del tiempo".

Keirn continuó: "En América Latina Turtle Beach ha tenido una presencia constante y creciente en México, Colombia y Panamá. Estamos muy contentos de completar nuestra gama de productos con los últimos accesorios y mejor calificados, y ahora entregar estos fantásticos accesorios para juegos Turtle Beach y PDP en Chile".

En México y Colombia, Turtle Beach ha sido una marca establecida de accesorios de juego durante años y se está preparando para lanzar sus últimos auriculares inalámbricos multiplataforma Stealth 600 y Stealth 500 y modelos con cable Recon 70, así como el controlador inalámbrico premium Stealth Ultra. Además, de la marca PDP de Turtle Beach, los jugadores en México y Colombia ahora también podrán tener en sus manos una variedad de controladores con cable e inalámbricos REMATCH GLOW y Afterglow Wave con licencia oficial para Xbox, PC y otros sistemas de juego. En Colombia, los nuevos accesorios de juego Turtle Beach y PDP acaban de lanzarse en tiendas minoristas como Alkosto, Ktronix, Panamericana y Alkomprar. En México, los nuevos accesorios de juego se lanzarán el 24 de octubre de 2024 en tiendas minoristas como Elektra, Gameplanet, Wal-Mart México, Liverpool, Sanborns, Sears y Amazon.

Turtle Beach y PDP también están en marcha con planes para introducir una variedad de accesorios comprobados y de alto rendimiento para los jugadores en Chile. Después de los lanzamientos en México y Colombia, en Chile el 7 de noviembre de 2024, Turtle Beach también presentará los auriculares inalámbricos Stealth 600 y Stealth 500, los auriculares con cable Recon 70 y el controlador Stealth Ultra inalámbrico premium. Los controladores GLOW y Afterglow Wave con licencia oficial de PDP también estarán disponibles en las tiendas minoristas participantes, incluidos París y Falabella.

Para obtener más información sobre los últimos productos y accesorios de Turtle Beach disponibles en Canadá y América Latina visite, https://ca.turtlebeach.com y https://latam.turtlebeach.com y asegúrese de seguir a Turtle Beach en TikTok, Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Para más información acerca de los últimos productos y accesorios de PDP, visite www.pdp.com y www.victrixpro.com.

Acerca de PDP

PDP es un proveedor galardonado y líder en el sector de periféricos y accesorios de alta calidad con licencia para todas las principales plataformas de videojuegos. PDP considera que el equipo de diseño avanzado y alto rendimiento debe ser tan único y accesible como la propia comunidad de jugadores. Desde principiantes hasta profesionales, las líneas de productos de PDP ofrecen un rendimiento sin concesiones y diseños llamativos que transportan a los jugadores a experiencias impecables e inmersivas donde la competencia, conexión y expresión personal son ilimitadas. Victrix by PDP está diseñado específicamente para atletas y entusiastas de los deportes electrónicos que buscan rendimiento inigualable y ventaja competitiva. Durante más de 25 años, PDP suministra periféricos y accesorios de videojuegos a los principales minoristas en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. Para más información visite, www.pdp.com y www.victrixpro.com.

Acerca de Turtle Beach Corporation

Turtle Beach Corporation (la "empresa") (www.turtlebeachcorp.com) es uno de los proveedores líderes mundiales de accesorios de juego. La marca Turtle Beach de la empresa (www.turtlebeach.com) conocida por el diseño de los auriculares para juegos más vendidos, controladores de juegos mejor calificados, periféricos para juegos de PC galardonados y accesorios de simulación de juegos innovadores. La innovación, funciones pioneras en el mercado, una amplia gama de productos para todo tipo de jugadores y el soporte al cliente mejor calificado hacen de Turtle Beach una marca favorita de los fanáticos y líder del mercado en audio para juegos de consola durante más de una década. Turtle Beach Corporation adquirió Performance Designed Products LLC (www.pdp.com) en 2024. Las acciones de Turtle Beach se negocian en la Bolsa Nasdaq bajo el símbolo: HEAR.

