KnitWarm、70以上の国際賞を受賞した、香港の持続可能なスマートテキスタイルのパイオニア、ファッションワールド東京2024に出展します

KnitWarmは、銀メッキ糸やリサイクル繊維などのサステナブルな素材と先進的な導電性技術を組み合わせ、体に直接カスタマイズ可能な温もりを提供します。

従来の暖房方法や使い捨てのカイロに頼ることを減らし、KnitWarmの製品はエネルギー消費と環境廃棄物を大幅に削減します。個人の快適さを追求しながら、持続可能性を核心に据えた実用的なソリューションを提供しています。

Keikoとのコラボレーション

最近、KnitWarmは香港デザイナー、リンカーン・シトとコラボレーションしました。

「紅緋(べにひ)」という色からインスピレーションを受けたコレクションを発表しました。紅緋は活力と温かさの象徴であり、伝統的に日本の絹染めに使用されてきました。紅花やウコンなどの天然染料と科学的手法を組み合わせて独特な色合いを生み出します。この鮮やかな色彩は、歴史的な意義を持つだけでなく、自律神経系を刺激し、内臓機能を向上させる生理的効果もあります。

このコレクションでは、シトのユニークなデザイン美学とKnitWarmのテクノロジーが融合し、リラックスした洗練されたスタイルで快適さと温かさを提供します。

彼のアプローチは、創造性、機能性、テクノロジーを組み合わせ、控えめなエレガンスを感じさせ、着用者の自信を引き出すアイテムを生み出しています。

KnitWarmのさらなる革新

KnitWarmは、ファッションワールド東京2024で他にも革新的なプロジェクトを展示しており、持続可能でファッショナブルなアプリケーションを探求する絶好の機会を来場者に提供します。

KnitWarmについて

KnitWarmは、香港サイエンスパークを拠点とし、特許取得済みの技術を活用して、繊維内に銀メッキ導電糸を組み込み、均等な熱分布を実現しています。TENCELやリサイクル繊維など、環境に配慮した素材を使用し、持続可能性を追求しています。KnitWarmのインテリジェントな加熱システムはスマートフォンのアプリを通じてカスタマイズ可能で、エネルギー使用を最小限に抑えつつ、ユーザーが温度を正確に調整できるようにします。持続可能性、快適さ、安全性を重視し、洗濯可能で耐久性のある製品でウェアラブルテクノロジーの新しい基準を打ち立てています。

リンカーン・シトについて

リンカーン・シトは、創造性と実用性を融合させたデザイナー兼アーティストとして知られています。彼のデザインは控えめなエレガンスを反映し、着用者の自信を高めることを目指しています。最近では、2024年のドイツデザイン賞やMuseデザインアワードのゴールドを受賞するなど、数々の栄誉を獲得しています。

