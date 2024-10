EBC金融集團強化市場流動性，降低主要股指交易成本

EBC正積極增強五個主要股指的流動性,使投資者在全球市場復甦期間能夠受益更低的交易成本

UNITED KINGDOM, October 14, 2024 /EINPresswire.com/ -- 隨著全球股市復甦,EBC金融集團(EBC)正在增強美國道瓊斯指數、納斯達克指數、標普500指數、中國A50指數以及恆生指數等五大主要股指的流動性。這一策略性舉措旨在通過降低交易成本和提供更多准入機會,為投資者在全球各交易時段提供更優化、高效的交易體驗。

全球股市正在經歷巨大變化,資金流入加速,企業再次活躍於首次公開募股(IPO)市場,推動了市場的上漲。

隨著市場估值上升和全球資本流動加快,這些將使投資者能夠把握金融市場關鍵時刻的機會。EBC作為一家全球金融經紀商,致力於幫助投資者充分利用這些機會。通過先進技術,EBC以低成本和高品質創造條件讓客戶進入大型金融機構(如銀行和機構)參與的市場。簡而言之,EBC幫助投資者獲得更好的交易條件,並以低成本進入大市場。

全球復甦期間流動性增強主要指數

全球股票市場的持續調整受到多個相互關聯因素的推動,包括新資本的流入、IPO活動的復甦,以及一系列的市場估值重新調整。過去曾因波動性而被視為高風險的新興市場,現在正因新的監管變化而受益,這些變化提高了投資者的投資回報,特別是在股息支付方面。

EBC金融集團(UK)執行長David Barrett在6月提出了早期預測,認為被低估的市場將會反彈。 David 表示:「價值回歸是一股強大的力量。」他強調,面臨壓力的市場目前正是資本回報的理想時機。此外,他指出,在新股息法規的支持下,新興市場對全球投資者的吸引力正在增強。

過去幾個月的發展證實了這些預測。自2024年初以來,在新投資和投資者信心推動下,美國三大股指(道瓊斯指數、納斯達克指數和標普500指數)均創下歷史新高。

同時,亞洲市場,尤其是中國大陸和香港,正經歷十年來最顯著的成長,標誌著它們成為全球增長的核心。

為什麼EBC的流動性增強至關重要

EBC增強流動性的時機恰到好處。隨著全球投資者尋求被低估的資產,EBC能夠為五大主要股指提供最低交易成本,為交易者帶來獨特的市場優勢。

點差收緊:

道瓊斯指數(U30USD):點差縮小至1.00,下降幅度高達70%。

標普500指數(SPXUSD):點差縮小至0.31,降幅達64%。

納斯達克指數(NASUSD):點差縮小至0.70,降幅高達85%,改善最為顯著。

恆生指數(HSIHKD):點差縮小至6.50,達到最多55%的下降。

中國A50指數(CNIUSD):點差縮小至6.00,下降14%。

無論您是在亞洲、歐洲還是美國市場進行交易,EBC確保您能從這些成本節省的改進中受益。

EBC在實施這些削減措施方面的努力,使其成為積極致力於簡化各類投資者市場准入的機構之一。

首次公開募股與全球資本流動的作用

全球資本流入的範圍已不再局限於傳統資產。一波新的首次公開募股(IPO)正在重塑投資格局,為從金融科技到再生能源等多個行業的增長提供了全新的機會。這些IPO雖然集中在關鍵地區,但卻吸引了全球的關注,吸引了希望利用新興趨勢的投資者資金。

David 表示:「市場對降息的預期已經改變了格局。」他補充道,尤其是金融科技IPO的增長顯示出持續的勢頭。隨著全球經濟進入貨幣政策的新階段(央行開始發出降息信號),投資者正押注這些創新產業的持續成長。

因此,納斯達克和恆生指數等主要指數的流動性增強不僅是被動反應,而是EBC等機構為下一波市場活動做好準備的策略性舉措。隨著資本跨國流動的加速,流動性對於實現高效、低成本的交易變得至關重要。利差的縮小和市場准入的改善,使這些指數對機構和個人投資者更具吸引力。

這些發展恰逢新興市場日益被視為全球增長的關鍵支柱之際,尤其是在發達經濟體面臨通膨壓力和經濟復甦緩慢的背景下。流動性湧入主要指數反映了對全球市場彈性的信心,以及對未來幾個月持續回報的承諾。

投資者的下一步:應對轉變

隨著全球資本尋求增長,流動性不再僅僅是一種技術特徵,而是在時間和市場進入至關重要的環境中,成為一項關鍵資產。這一活躍時期可能會定義全球金融的下一個階段,靈活性、市場意識和流動性將成為決定贏家和輸家的關鍵因素。

EBC金融集團對主要指數流動性的增強與更廣泛的市場趨勢保持一致,並為投資者提供了應對這些變化所需的有效工具。通過降低成本並確保關鍵市場的穩定性,EBC正為投資者把握未來全球市場的機會奠定基礎。

###

關於 EBC 金融集團

EBC 金融集團 (EBC) 成立於著名的倫敦金融區,以其全面的服務而聞名,其中包括金融經紀、資產管理和綜合投資解決方案。 EBC迅速建立了國際券商的地位,並在倫敦、香港、東京、新加坡、雪梨、開曼群島以及拉丁美洲、東南亞、非洲和印度的新興市場等主要金融中心擁有廣泛且縝密的業務網絡。EBC服務的客戶包括來自全球的零售、專業及機構投資者。

EBC 屢獲獲多項獎項,並以遵循最高道德標準和國際規範而自豪。EBC金融集團的子公司在其當地司法管轄區內受到監管並持有牌照。EBC Financial Group (UK) Limited 受英國金融行為監理局(FCA) 監管,EBC Financial Group (Cayman) Limited 受到開曼群島貨幣管理局(CIMA)監管,EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 與 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳洲證券和投資委員會(ASIC) 監管。

EBC 金融集團的核心是一支經驗豐富的專業團隊,他們在主要金融機構擁有超過 30 年的豐富經驗,熟練地渡過了從廣場協議到 2015 年瑞士法郎危機的多次重大經濟周期。EBC 倡導誠信、尊重和客戶資產安全至上的企業文化,確保每一個交易者都得到最認真的對待。

EBC是巴塞隆納足球俱樂部的官方外匯合作夥伴,在亞洲、拉丁美洲、中東、非洲和大洋洲等地區提供專業服務。 EBC 也是聯合國基金會聯合打敗瘧疾運動的合作夥伴,該運動旨在改善全球健康。從2024 年2 月開始,EBC 支持牛津大學經濟系開展的「經濟學家做了什麼?」公眾參與系列,揭開經濟學的神秘面紗,並將其應用於重大社會挑戰,以增強公眾的理解和對話。

https://www.ebc.com/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.