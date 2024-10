مجموعة EBC المالية توسع قدراتها في إدارة الأصول من خلال الحصول على ترخيص الخدمات المالية الأسترالية الثاني

توسعت مجموعة EBC المالية من خلال الحصول على ترخيص جديد للخدمات المالية الأسترالية، مما يعزز قدراتها العالمية في إدارة الأصول للعملاء المؤسسيين وأصحاب الثروات العالية

حصلت شركة EBC على ثاني شهادة AFSL، مما أدى إلى توسيع خدمات إدارة الأصول العالمية للأفراد والمؤسسات ذوي الملاءة المالية العالية.

AUSTRALIA, October 14, 2024 /EINPresswire.com/ -- في خطوة مهمة نحو توسيع نطاق إدارة الأصول العالمية، حصلت مجموعة EBC المالية (EBC) بنجاح على ترخيص الخدمات المالية الأسترالية (AFSL) لإدارة الأصول من لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC). يعزز هذا الاستحواذ قدرة EBC على تقديم حلول استثمارية متطورة للمستثمرين المؤسسيين والمستثمرين المحترفين والأفراد ذوي القيمة الصافية العالية (HNWIs) في جميع أنحاء العالم. من خلال تأمين ترخيص الخدمات المالية الأسترالية، لا تعمل EBC على تعميق حضورها في أستراليا فحسب، بل تعمل أيضًا على تعزيز قدرتها على خدمة العملاء في جميع الأسواق العالمية، بما يتماشى مع استراتيجيتها الأوسع لتقديم خدمات إدارة الأصول المتنوعة والمنظمة على نطاق عالمي.

ويعزز الترخيص الجديد، الذي صدر لشركة EBC Asset Management Pty Ltd، العروض الحالية للمجموعة. وهو يكمل ترخيص EBC الحالي للاستشارات المالية العامة، مما يعزز قدرة المجموعة على تقديم مجموعة شاملة من استراتيجيات الاستثمار عبر فئات الأصول مثل العقارات والدخل الثابت والأسهم والاستثمارات البديلة، بما في ذلك صناديق الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري. ويمثل هذا إنجازًا رئيسيًا في جهود EBC المستمرة لتوسيع نظامها المالي العالمي.

الاستراتيجية العالمية: معالجة مشهد استثماري متطور

مع تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي وتقلبات السوق، يسعى المزيد من أصحاب الثروات العالية والمستثمرين المؤسسيين إلى حلول مستقرة لإدارة الأصول. إن استحواذ EBC على AFSL لإدارة الأصول هو استجابة استراتيجية لهذه الديناميكيات المتغيرة، مما يمكّن الشركة من تقديم خيارات استثمار مرنة وتعزيز الوصول إلى السوق. من خلال تأمين هذا الترخيص، تتمتع EBC بمكانة جيدة لتلبية الطلب المتزايد على استراتيجيات استثمارية موثوقة ومتنوعة، ليس فقط في أستراليا ولكن في جميع الأسواق العالمية، مما يضمن للعملاء في جميع أنحاء العالم الاستفادة من خبرة EBC في البيئات المنظمة والشفافة مثل أستراليا.

في السابق، بموجب ترخيص AFSL للاستشارات المالية العامة، قدمت EBC مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية لكل من العملاء من الأفراد والجملة. ويسمح الترخيص الجديد لـ EBC بتقديم خدمات متخصصة حصريًا للعملاء من الأفراد على مستوى العالم. وتشمل هذه الخدمات المشورة العامة بشأن المنتجات المالية بشأن خطط الاستثمار المُدارة (باستثناء خدمات المحافظ الموجهة للمستثمرين) والأوراق المالية. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت EBC الآن مرخصة لتسهيل معاملات المنتجات المالية، بما في ذلك إصدار أو التقدم بطلب للحصول على أو الاستحواذ أو تغيير أو التخلص من المصالح في خطط الاستثمار المُدارة والأوراق المالية. ويمتد هذا أيضًا إلى تقديم خدمات الحراسة التي توفر حماية وشفافية معززة لأصول العملاء.

صرح كريس وانج، رئيس مجموعة EBC المالية في أستراليا، قائلاً: "إن الحصول على هذا الترخيص يعكس التزامنا بالحفاظ على أعلى المعايير التنظيمية مع توسيع قدراتنا في إدارة الأصول. نحن ملتزمون بتقديم محفظة استثمارية متنوعة وقوية مصممة لتلبية المتطلبات المتنوعة للأفراد ذوي الثروات العالية والمستثمرين المؤسسيين".

التوسع الاستراتيجي في سوق أصحاب الثروات العالية في أستراليا

أستراليا هي موطن لعدد كبير من أصحاب الثروات العالية، مع ما يقرب من 400 ألف فرد تتجاوز أصولهم مليون دولار أمريكي. من خلال الحصول على ترخيص إدارة الأصول الأسترالي، تتمتع EBC بوضع يسمح لها بالاستفادة من هذه السوق، وتقديم استراتيجيات استثمارية تلبي على وجه التحديد احتياجات إدارة الثروات لسكان أستراليا ذوي الثروات العالية المتزايدة، بما في ذلك حلول المكاتب العائلية ومنتجات الاستثمار الدولية. ستساعد الخبرة العالمية التي تتمتع بها EBC العملاء أيضًا على التنقل عبر التعقيدات التنظيمية وتحسين الاستثمارات عبر الحدود..

وأضاف وانج: "نرى إمكانات هائلة في قطاع أصحاب الثروات العالية المتنامي في أستراليا. ويتمثل هدفنا في الاستفادة من خبرتنا العالمية لمساعدة المستثمرين على تحسين محافظهم الاستثمارية من خلال استراتيجيات استثمارية متنوعة ومبتكرة. كما نخطط لتوسيع خدماتنا لتشمل إدارة المكاتب العائلية ومنتجات استثمارية عالمية أخرى في المستقبل القريب".

خدمات الحراسة والمكاتب العائلية: جوهر النمو المستقبلي

تعد خدمات الحراسة، التي تعد عنصرًا أساسيًا في استراتيجية EBC طويلة الأجل، إضافة حيوية لعروض الخدمات التي تقدمها EBC في أستراليا. ومن خلال خدمات الحراسة، تضمن EBC فصل أموال العملاء، وتعزيز شفافية الأصول والامتثال. ستقدم خدمات المكاتب العائلية المخطط لها من EBC دعمًا مخصصًا لإدارة الثروات للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والعملاء المؤسسيين، ومعالجة احتياجات إدارة الثروات المعقدة عبر الأصول وعبر الحدود، بما في ذلك تحسين الضرائب وميراث الثروة، مما يعزز قدرة EBC على خدمة العملاء في جميع أنحاء العالم.

مع ترخيص إدارة الأصول الجديد، تواصل مجموعة EBC المالية تعزيز حضورها العالمي، وتقديم خدمات مالية متميزة للعملاء بالجملة في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة. تتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع مهمة EBC الأوسع نطاقًا المتمثلة في تقديم حلول استثمارية متطورة تلبي المتطلبات المتطورة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم.worldwide.



نبذة عن مجموعة EBC المالية

تأسست مجموعة EBC المالية (EBC) في الحي المالي المرموق في لندن، وهي مشهورة بمجموعتها الشاملة من الخدمات التي تشمل الوساطة المالية وإدارة الأصول وحلول الاستثمار الشاملة. وقد نجحت EBC بسرعة في ترسيخ مكانتها كشركة وساطة عالمية، مع وجود واسع النطاق في المراكز المالية الرئيسية مثل لندن وهونج كونج وطوكيو وسنغافورة وسيدني وجزر كايمان وعبر الأسواق الناشئة في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وأفريقيا والهند. تخدم EBC مجموعة متنوعة من العملاء من المستثمرين الأفراد والمحترفين والمؤسسيين في جميع أنحاء العالم.

تفتخر EBC، التي حازت على العديد من الجوائز، بالالتزام بالمستويات الرائدة من المعايير الأخلاقية والتنظيم الدولي. تخضع الشركات التابعة لمجموعة EBC المالية للتنظيم والترخيص في ولاياتها القضائية المحلية. تخضع شركة EBC Financial Group (UK) Limited للتنظيم من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، وتخضع شركة EBC Financial Group (Cayman) Limited للتنظيم من قبل هيئة النقد في جزر كايمان (CIMA)، وتخضع شركة EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd، وشركة EBC Asset Management Pty Ltd للتنظيم من قبل لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC).

تتألف مجموعة EBC من محترفين محنكين يتمتعون بخبرة عميقة تزيد عن 30 عامًا في المؤسسات المالية الكبرى، حيث نجحوا بمهارة في المرور عبر دورات اقتصادية مهمة من اتفاقية بلازا إلى أزمة الفرنك السويسري في عام 2015. وتدافع شركة EBC عن ثقافة حيث تكون النزاهة والاحترام وأمن أصول العملاء في المقام الأول، مما يضمن التعامل مع كل مشاركة للمستثمرين بأقصى قدر من الجدية التي يستحقونها.

تعد شركة EBC الشريك الرسمي للصرف الأجنبي لنادي برشلونة لكرة القدم، وتقدم خدمات متخصصة في مناطق مثل آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا وأوقيانوسيا. كما تعد EBC شريكة لحملة United to Beat Malaria، وهي حملة تابعة لمؤسسة الأمم المتحدة تهدف إلى تحسين النتائج الصحية العالمية. بدءًا من فبراير 2024، تدعم EBC سلسلة المشاركة العامة "ما يفعله الاقتصاديون حقًا" التي ينظمها قسم الاقتصاد بجامعة أكسفورد، والتي تهدف إلى كشف غموض الاقتصاد وتطبيقه على التحديات المجتمعية الكبرى لتعزيز الفهم العام والحوار.



