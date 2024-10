EBC Financial Group amplía capacidades de gestión de activos con segunda Licencia de Servicios Financieros Australiana

EBC Financial Group se expande con una nueva Licencia de Servicios Financieros Australianos, fortaleciendo sus capacidades de gestión de activos globales para clientes institucionales y de alto patrimonio neto

EBC obtiene segunda AFSL, expandiendo servicios de gestión de activos globales para HNWIs e instituciones, incluyendo servicios de custodia y family office

AUSTRALIA, October 14, 2024 /EINPresswire.com/ -- En un movimiento significativo para expandir su huella global en la gestión de activos, EBC Financial Group (EBC) ha obtenido exitosamente una Licencia de Servicios Financieros Australiana (AFSL) para Gestión de Activos de la Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC). Esta adquisición fortalece la capacidad de EBC para proporcionar soluciones de inversión sofisticadas a inversores institucionales, inversores profesionales y personas de alta renta (HNWIs) en todo el mundo. Al asegurar la AFSL, EBC no solo está profundizando su presencia en Australia, sino que también está mejorando su capacidad para servir a clientes en mercados globales, alineándose con su estrategia más amplia de ofrecer servicios de gestión de activos diversificados y regulados a escala global.

La nueva licencia, emitida a EBC Asset Management Pty Ltd, fortalece las ofertas existentes del grupo. Complementa la AFSL existente de EBC para Asesoramiento Financiero General, mejorando la capacidad del grupo para entregar una gama completa de estrategias de inversión entre clases de activos como bienes raíces, deuda fija, acciones e inversiones alternativas, incluyendo fondos de capital privado y de riesgo de capital. Esto marca un hito clave en el esfuerzo continuo de EBC para expandir su ecosistema financiero global.

Estrategia Global: abordando un paisaje de inversión en evolución

A medida que las incertidumbres económicas globales y la volatilidad del mercado aumentan, más individuos de alta renta e inversionistas institucionales buscan soluciones de gestión de activos estables. La adquisición de la AFSL para Gestión de Activos por parte de EBC es una respuesta estratégica a estas dinámicas cambiantes, lo que permite a la empresa ofrecer opciones de inversión flexibles y un acceso mejorado al mercado. Al asegurar esta licencia, EBC está bien posicionado para abordar la creciente demanda de estrategias de inversión confiables y diversificadas, no solo en Australia, sino en mercados globales, asegurando que clientes en todo el mundo puedan beneficiarse de la experiencia de EBC en entornos regulados y transparentes como el de Australia

Anteriormente, bajo la AFSL para Consejo Financiero General, EBC proporcionaba una amplia gama de productos y servicios financieros tanto a clientes minoristas como mayoreos. La nueva licencia autoriza a EBC a ofrecer servicios especializados exclusivamente para clientes mayoreos en todo el mundo. Estos servicios incluyen asesoramiento financiero general sobre planes de inversión gestionados (excluidos los servicios de carteras dirigidas por el inversionista) y valores. Además, EBC ahora está autorizado a facilitar transacciones de productos financieros, incluyendo la emisión, solicitud, adquisición, modificación o eliminación de intereses en esquemas de inversión gestionados y valores. Esto también se extiende a ofrecer servicios de custodia que proporcionan una mayor protección y transparencia para los activos de los clientes.

Kris Wang, Director del país Australia de EBC Financial Group , declaró: «La adquisición de esta licencia refleja nuestro compromiso con el mantenimiento de los más altos estándares regulatorios al ampliar nuestras capacidades de gestión de activos. Estamos dedicados a ofrecer una cartera de inversiones diversificada y sólida diseñada para satisfacer las diversas necesidades de individuos de alta renta e inversionistas institucionales.»

Expansión estratégica al mercado de alta renta en Australia

Australia alberga a un número sustancial de individuos de alta renta, con aproximadamente 400.000 personas cuyos activos superan los USD 1 millón. Al obtener la AFSL para Gestión de Activos, EBC está en posición de aprovechar este mercado, ofreciendo estrategias de inversión que se ajustan específicamente a las necesidades de gestión patrimonial de la creciente población de alta renta en Australia, incluyendo soluciones de oficina familiar e productos de inversión internacionales. La experiencia global de EBC también ayudará a los clientes a navegar las complejidades regulatorias y optimizar inversiones transfronterizas.

«Vemos un potencial inmenso en el segmento de alta renta en crecimiento de Australia,» agregó Wang. «Nuestro objetivo es aprovechar nuestra experiencia global para ayudar a los inversores a optimizar sus carteras a través de estrategias de inversión diversificadas e innovadoras. También planeamos expandir nuestros servicios para incluir la gestión de oficinas familiares y otros productos de inversión globales en el futuro cercano.»

Servicios de custodia y oficina familiar: centrales para el crecimiento futuro

Los servicios de custodia, que son un componente central de la estrategia a largo plazo de EBC, son una adición vital a las ofertas de servicios de EBC en Australia. A través de los servicios de custodia, EBC asegura la segregación de los fondos de los clientes, mejorando la transparencia de los activos y el cumplimiento. Los servicios de oficina familiar planeados por EBC ofrecerán soporte de gestión patrimonial personalizado a los individuos de alta renta e inversionistas institucionales, abordando necesidades complejas de gestión patrimonial de activos cruzados y transfronterizos, incluyendo la optimización fiscal y la herencia de riqueza, fortaleciendo aún más la capacidad de EBC de servir a clientes en todo el mundo.

Con la nueva licencia de gestión de activos, EBC Financial Group continúa consolidando su presencia global, ofreciendo servicios financieros premium a clientes mayoreos tanto en mercados desarrollados como emergentes. Este movimiento estratégico se alinea con la misión más amplia de EBC de ofrecer soluciones de inversión sofisticadas que satisfacen las demandas evolucionadas de los inversores en todo el mundo.

Acerca de EBC Financial Group

Fundado en el prestigioso distrito financiero de Londres, EBC Financial Group (EBC) es conocido por su amplio rango de servicios que incluyen corretaje financiero, gestión de activos y soluciones de inversión integrales. EBC ha establecido rápidamente su posición como una firma de corretaje global, con una presencia extensa en centros financieros clave como Londres, Hong Kong, Tokio, Singapur, Sídney, las Islas Caimán y en mercados emergentes en América Latina, el sureste asiático, África e India. EBC atiende a una clientela diversa de inversores minoristas, profesionales e institucionales en todo el mundo.

Reconocido con múltiples premios, EBC se enorgullece de adherirse a los niveles líderes de ética y regulación internacional. Las subsidiarias de EBC Financial Group están reguladas y licenciadas en sus jurisdicciones locales. EBC Financial Group (UK) Limited está regulada por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA), EBC Financial Group (Cayman) Limited está regulada por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd y EBC Asset Management Pty Ltd están reguladas por la Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC).

En el núcleo del EBC Group se encuentran profesionales experimentados con más de 30 años de experiencia profunda en instituciones financieras importantes, habiendo navegado hábilmente a través de ciclos económicos significativos, desde el Acuerdo de Plaza hasta la crisis del franco suizo de 2015. EBC defiende una cultura en la que la integridad, el respeto y la seguridad de los activos de los clientes son fundamentales, asegurando que cada interacción con los inversores se trate con la seriedad que merece.

EBC es el Socio Oficial de Divisa Extranjera del FC Barcelona, ofreciendo servicios especializados en regiones como Asia, LATAM, el Medio Oriente, África y Oceanía. EBC también es socio de United to Beat Malaria, una campaña de la Fundación de las Naciones Unidas, que tiene como objetivo mejorar los resultados de la salud a nivel mundial. A partir de febrero de 2024, EBC apoya la serie de participación pública 'What Economists Really Do' (Lo que hacen realmente los economistas) por el Departamento de Economía de la Universidad de Oxford, desentrañando la economía y su aplicación a los desafíos sociales importantes para mejorar el entendimiento público y el diálogo.

https://www.ebc.com/

