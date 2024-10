Natacha Ramsay-Levi och Chloë Sevigny höll en middag för att fira ECCOS nya kollektion

Vänner av varumärket samlades i New York för en intim middag för att fira ankomsten av AW24 ECCO x Natacha Ramsay-Levi-kollektionen

En medienotis som medföljer detta meddelande finns att tillgå via denna länk.

NEW YORK, Oct. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- I går kväll höll designern Natacha Ramsay-Levi och skådespelaren Chloë Sevigny en intim middag på Bridges, New York, för att fira lanseringen av AW24 ECCO x Natacha Ramsay-Levi-kollektionen tillsammans med en stjärnspäckad grupp av nära vänner och samarbetspartner från film-, mode-, konst- och musikvärlden.

Genom att lyfta fram ECCOS engagemang för kreativitet i alla dess former började kvällen med ett framträdande av singer-songwritern Kacy Hill inför en uppsjö av uppspelta deltagare. Bland gästerna fanns Alex Consani, Aweng Chuol, Teddy Quinlivan, samt skådespelaren Peyton List och rapparen Theophilus London. Gästerna avnjöt en meny sammanställd av Sam Lawrence, känd för sitt Michelin-stjärnebelönade arbete på Estela. Paris- och Baskien-inspirerade rätter serverades tillsammans med mousserande vin och cocktails på restaurangen som nyligen öppnats på lower Manhattan.

Kvällen var en hyllning av AW24 ECCO x Natacha Ramsay-Levi-kollektionen, den kreativa partnerns tredje samarbete med det banbrytande danska sko- och livstilsvarumärket. AW24 ser Ramsay-Levi omskapa ECCOS signaturstilar och framföra en ny modell genomsyrad av attityd.

Skådespelaren och stilikonen Sevigny är trogen ECCOS fokus på autentiska kopplingar, ett långvarigt fan av varumärket och ses regelbundet bära ECCO Biom C-Trail remförsedda ballerinaskor från Ramsay-Levis SS24-kollektionen.

Chloë Sevigny bär ECCO x Natacha Ramsay-Levi Metropole Seoul klackade brogueskor.

Natacha Ramsay-Levi bär ECCO x Natacha Ramsay-Levi Offroad-skor.

LÄNK Foton: BFA

LÄNK Foton: Hunter Abrams

ECCO x Natacha Ramsay-Levi AW24-kollektionen finns tillgänglig från 15 oktober hos www.ecco.com och utvalda butiker världen över.

SOCIALA MEDIER

#ECCO #NRL @ECCO @nramsaylevi

MEDVERKANDE

BFA

Hunter Abrams

Mediekontakt: Yasmin Ajani, Senior Manager, Global Communications yasmin.ajani@karlaotto.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.