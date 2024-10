Natacha Ramsay-Levi og Chloë Sevigny inviterer til middag for å feire ECCOs nye kolleksjon

Venner av merket ble samlet i New York for en intim middag for å markere lanseringen av AW24 ECCO x Natacha Ramsay-Levi-kolleksjonen.

NEW YORK, Oct. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- I går kveld inviterte designer Natacha Ramsay-Levi og skuespiller Chloë Sevigny til en intim middag på Bridges i New York for å feire lanseringen av den nye AW24 ECCO x Natacha Ramsay-Levi-kolleksjonen sammen med en stjernespekket gruppe bestående av nære venner og samarbeidspartnere innen mote, film, kunst og musikk.

For å sette søkelyset på ECCOs forpliktelse til kreativitet i alle dens former, ble kvelden kickstartet med en opptreden av sanger-låtskriver Kacy Hill foran en et spennende publikum. Blant gjestene var modellene Alex Consani, Aweng Chuol og Teddy Quinlivan, i tillegg til skuespiller Peyton List og rapperen Theophilus London. Gjestene koste seg med en meny satt sammen av kokken Sam Lawrence, kjent for arbeidet sitt på Estela som ledet til en Michelin-stjerne. Parisisk- og baskisk-inspirerte retter ble servert med musserende vin og drinker på den nyåpnede restauranten på nedre Manhattan.

Kvelden var en feiring av AW24 ECCO x Natacha Ramsay-Levi-kolleksjonen, den kreative samarbeidspartnerens tredje samarbeid med det banebrytende danske sko- og livsstilsmerket. I AW24 har Ramsay-Levi fornyet ECCOs signaturstiler, deriblant med en debutmodell full av attitude.

Skuespiller og stilikon Sevigny, tro mot ECCOs fokus på autentiske relasjoner, har lenge vært fan av merket og ses ofte iført ballerinaskoen ECCO Biom C-Trail med kryssmønster fra Ramsay-Levis SS24-kolleksjon.

Chloë Sevigny har på seg ECCO x Natacha Ramsay-Levi Metropole Seoul med hæler.

Natacha Ramsay-Levi har på seg skoen ECCO x Natacha Ramsay-Levi Offroad.

ECCO x Natacha Ramsay-Levi AW24-kolleksjonen er tilgjengelig fra 15. oktober på www.ecco.com og utvalgte butikker over hele verden.

