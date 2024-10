Duck Creek Technologies 收購 Risk Control Technologies，以提供全面的風險管理及緩解方案

Risk Control 的平台將會完全整合至 Duck Creek 為財產與意外險(P&C)公司和一般保險公司所提供之軟件即服務(SaaS)解決方案的綜合套件中

波士頓, Oct. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 引領財產與意外保險(P&C)未來的智能解決方案供應商 Duck Creek Technologies 今天宣佈收購總部位於多倫多,為風險管理及損失控制提供解決方案的 Risk Control Technologies, Inc.(簡稱「RCT」)。 此策略性投資的目的,在於為保險公司預防損失及管理風險的方式帶來變革,實現於最前沿部署先進人工智能(AI)和機器學習功能。



Duck Creek Technologies 行政總裁 Mike Jackowski 透露:「隨著全球面對不論是氣候轉變、網絡威脅或其他新興挑戰的風險日益增加,擁有先進工具來管理這些風險至為關鍵。 Risk Control 不僅在識別潛在損失方面處於領導地位,並且可透過預先緩解風險而對之加以防範。 在共享 Duck Creek 的核心價值之餘,Risk Control 的領導層和團隊成員亦能帶來豐富的保險知識和經驗。 我們將攜手協助保險公司與其保單持有人通力合作以預防損失、提升安全程度,並且為未來作出更好的準備。」

RCT RiskHub 平台將令 Duck Creek 軟件即服務(SaaS)的保險科技產品套件得以提升,進一步加強 Duck Creek 在改善承保準確性、優化索償流程,以及降低整體面對風險的能力。 透過將 RCT 的解決方案與 Duck Creek Technologies 的平台整合,保險公司將可獲得充足的預測能力,讓它們以更佳的方式管理承保風險,並且盡可能提供具效率、綜合的保單和索償管理體驗。

Risk Control Technologies 行政總裁 David Da Costa 說道:「成為 Duck Creek Technologies 的一份子,讓我們得以鞏固目標,協助保險公司完善及提升在整個業務範圍內對風險數據的覆蓋。 對於能成為 Duck Creek 的一份子,我們深感興奮,並且會一起努力提供現代化的技術創新,為保險行業帶來變革,以及協助保險公司加強客戶的參與程度和提高營運效率。 作為 Duck Creek 大家庭的一份子,我們對開展全新的篇章,以及現在可向市場提供的強大能力充滿期待。」

RCT 領導業界的損失控制及風險評估平台,將與 Duck Creek 全面的產品套件作無縫整合,讓所有持份者可作出以數據為導向的決策,提高主動緩解風險的能力。

West Bend Mutual Insurance 的高級副總裁兼資訊總監 Murali Natarajan 表示:「對於 Duck Creek 和 Risk Control 兩大最值得信賴的合作夥伴結合彼此的優勢,本人滿有信心,在加強風險管理及損失控制方面,此舉將為市場帶來更強大的能力和創新的方案。 我們期待這次整合將可為承保過程帶來積極正面的影響,最終令我們的業務及客戶受惠。」

在是次交易中,Risk Control Technologies 的財務顧問由 Raymond James & Associates 擔任 。

關於 Risk Control Technologies

Risk Control Technologies Inc.(RCT)是保險行業的風險管理和損失控制軟件供應商中的領軍企業。 RCT 的 RiskHub 平台幫助承保人評估風險,並根據風險的複雜性使用適當的風險評估工具。 RCT 協助超過 150 家保險機構改善損失比率,增加客戶保留率,實施營運效率,並利用強大的數據洞察力來作出更佳的業務決策。 RCT 的客戶包括各種類型的保險機構,經營範圍廣泛的業務線。 欲了解更多資訊,請瀏覽 www.riskcontroltech.com。

關於 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是引領財產與意外保險(P&C)及一般保險未來的智能解決方案供應商。 我們是現代保險系統的平台,使行業能夠充分利用雲端計算的優勢,構建靈活、智能和持續改進的保險系統。 真誠、使命和透明度是 Duck Creek 的核心價值,而我們認為保險應該在個人和企業最需要時、在最需要的地方以他們最想要的方式提供。 我們領導市場的解決方案可以單獨的形式提供或作為全套解決方案的形式提供,所有解決方案均可以透過 Duck Creek OnDemand 取得。 請瀏覽 www.duckcreek.com 了解更多資訊。 關注 Duck Creek 的社交頻道以獲得最新資訊 – LinkedIn 和 X。

