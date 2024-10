Duck Creek Technologies Memperoleh Risk Control Technologies untuk Menyampaikan Penyelesaian Pengurusan Risiko dan Mitigasi yang Komprehensif

Platform Risk Control Akan Diintegrasikan Sepenuhnya ke dalam Suit Komprehensif Penyelesaian SaaS Duck Creek untuk P&C dan Penanggung Insurans Am

BOSTON, Oct. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, penyedia penyelesaian pintar yang mentakrifkan masa depan insurans harta benda dan kasualti (P&C), hari ini mengumumkan bahawa ia telah memperoleh Risk Control Technologies, Inc. (“RCT”), penyedia penyelesaian pengurusan risiko dan kawalan kerugian yang berpangkalan di Toronto. Pelaburan strategik ini ditetapkan untuk mengubah cara pembawa insurans mencegah kerugian dan mengurus risiko, membolehkan penggunaan AI lanjutan dan keupayaan pembelajaran mesin di barisan hadapan.



“Memandangkan dunia menghadapi risiko yang semakin meningkat—sama ada daripada perubahan iklim, ancaman siber atau cabaran lain yang muncul—memiliki alatan termaju untuk menguruskan pendedahan ini adalah penting. Kawalan Risiko adalah peneraju dalam bukan sahaja mengenal pasti potensi kerugian, tetapi mencegahnya melalui pengurangan risiko awalan,” kata Mike Jackowski, Ketua Pegawai Eksekutif Duck Creek Technologies. “Selain berkongsi nilai teras Duck Creek, kepimpinan Risk Control dan ahli pasukan membawa banyak pengetahuan dan pengalaman insurans. Bersama-sama, kami akan membantu penanggung insurans bekerja rapat dengan pemegang polisi mereka untuk mengelakkan kerugian, meningkatkan keselamatan dan lebih bersedia untuk masa depan.”

Platform RCT RiskHub akan mempertingkatkan suit produk teknologi insurans Duck Creek SaaS, meningkatkan lagi keupayaan Duck Creek untuk menambah baik ketepatan pengunderaitan, mengoptimumkan proses tuntutan dan mengurangkan pendedahan risiko keseluruhan. Dengan menyepadukan penyelesaian RCT ke dalam platform Duck Creek Technologies, pembawa insurans akan mempunyai keupayaan ramalan yang kaya, membolehkan mereka mengurus risiko pengunderaitan dengan lebih baik dan memaksimumkan pengalaman pengurusan polisi dan tuntutan yang cekap dan bersepadu.

“Menjadi sebahagian daripada Duck Creek Technologies akan mengukuhkan matlamat kami untuk membantu pembawa mengoptimumkan dan meningkatkan liputan data risiko di seluruh perniagaan mereka,” kata David Da Costa, Ketua Pegawai Eksekutif Risk Control Technologies. “Kami teruja untuk menjadi sebahagian daripada Duck Creek dan bekerjasama untuk menyampaikan inovasi teknologi moden yang mengubah industri insurans serta membantu penanggung insurans mengukuhkan penglibatan pelanggan mereka dan memacu kecekapan operasi yang memberi kesan. Kami menantikan babak baharu ini dan keupayaan yang telah dipertingkatkan yang kini kami boleh tawarkan kepada pasaran sebagai sebahagian daripada keluarga Duck Creek.”

Platform kawalan kerugian dan penilaian risiko peneraju industri RCT akan disepadukan dengan lancar dengan suit produk komprehensif Duck Creek untuk membolehkan keputusan dipacu data untuk semua pihak berkepentingan meningkatkan mitigasi risiko yang proaktif.

“Saya yakin bahawa gabungan kekuatan Duck Creek dan Kawalan Risiko, dua daripada rakan kongsi paling dipercayai, akan membawa keupayaan yang dipertingkatkan dan penyelesaian inovatif kepada pasaran untuk meningkatkan pengurusan risiko dan kawalan kerugian,” kata Murali Natarajan, Naib Presiden Kanan dan Ketua Pegawai Maklumat West Bend Mutual Insurance. “Kami menantikan impak positif integrasi ini terhadap proses pengunderaitan kami, yang akhirnya memberi manfaat kepada perniagaan dan pelanggan kami.”

Raymond James & Associates berkhidmat sebagai penasihat kewangan kepada Risk Control Technologies mengenai transaksi tersebut.

Perihal Risk Control Technologies

Risk Control Technologies Inc. (RCT) adalah pembekal utama perisian Pengurusan Risiko dan Kawalan Kerugian kepada industri insurans. Platform RiskHub RCT membantu penaja jaminan menilai risiko dan memanfaatkan alat penilaian risiko yang sesuai berdasarkan kerumitan risiko. RCT membantu lebih 150 organisasi insurans meningkatkan nisbah kerugian mereka, meningkatkan pengekalan pelanggan, melaksanakan kecekapan operasi dan memanfaatkan cerapan data yang berkuasa untuk membolehkan keputusan perniagaan yang lebih baik. Pelanggan RCT termasuk pelbagai jenis organisasi insurans, beroperasi merentasi pelbagai jenis perniagaan. Untuk maklumat lanjut, layari www.riskcontroltech.com.

Perihal Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies adalah penyedia penyelesaian pintar yang mentakrifkan masa depan industri insurans hartanah dan kemalangan (P&C) serta insurans am. Kami adalah platform yang membolehkan sistem insurans moden dibina, membolehkan industri memanfaatkan kuasa awan untuk menjalankan operasi yang tangkas, pintar dan malar hijau. Ketulenan, tujuan dan ketelusan adalah teras Duck Creek dan kami percaya insurans harus ada untuk individu dan perniagaan pada bila-bila masa, di mana-mana dan apa jua cara mereka memerlukannya. Penyelesaian peneraju syarikat kami tersedia secara kendiri atau secara suit lengkap dan semuanya tersedia melalui Duck Creek OnDemand. Layari www.duckcreek.com untuk mengetahui lebih lanjut. Ikuti Duck Creek di saluran sosial kami untuk maklumat terkini – Linkedin dan X.

