ダック・クリーク・テクノロジーズ (Duck Creek Technologies)、リスク・コントロール・テクノロジーズ (Risk Control Technologies) を買収し、包括的なリスク管理および軽減ソリューションを提供

リスク・コントロールのプラットフォームは、ダック・クリークの損害保険および一般保険会社向け包括的SaaSソリューションスイートに完全に統合される。

ボストン発 , Oct. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 損害保険の未来を定義するインテリジェントソリューションプロバイダーであるダック・クリーク・テクノロジーズは本日、トロントを拠点とするリスク管理および損失管理ソリューションプロバイダーであるリスク・コントロール・テクノロジーズ (Risk Control Technologies, Inc.) (「RCT」) を買収したことを発表した。 この戦略的投資により、保険会社が損失を防止しリスクを管理する方法が変革され、最先端のAIおよび機械学習機能の導入が可能となる。



「気候変動、サイバー脅威、その他の新たな課題など、世界がリスクの増大に直面している中、これらのリスクを管理するための高度なツールを備えることは非常に重要です。 リスク・コントロールは、潜在的な損失を特定するだけでなく、事前のリスク軽減を通じて損失を防ぐリーダーです」と、ダック・クリーク・テクノロジーズの最高経営責任者 (CEO) であるマイク・ジャコウスキー (Mike Jackowski) は述べている。 「リスク・コントロールのリーダーシップとチームメンバーは、ダック・クリークのコアバリューを共有するだけでなく、保険に関する豊富な知識と経験をもたらしてくれます。 協力して、保険会社が保険契約者と緊密に連携して損失を防ぎ、安全性を高め、将来に備えるお手伝いをしていきます」。

RCT RiskHubプラットフォームは、ダック・クリークの保険テクノロジー製品のSaaSスイートを強化し、ダック・クリークの引受精度の向上、請求プロセスの最適化、全体的なリスクエクスポージャーの削減能力をさらに高める。 RCTのソリューションをダック・クリーク・テクノロジーズのプラットフォームに統合することで、保険会社は豊富な予測機能を手に入れ、引受リスクをより適切に管理し、効率的で統合された保険契約と請求管理エクスペリエンスを最大化することができるようになる。

リスク・コントロール・テクノロジーズの最高経営責任者 (CEO) であるデビッド・ダ・コスタ (David Da Costa) は以下のように述べている。「ダック・クリーク・テクノロジーズの一員になることで、保険会社が事業全体でリスクデータカバレッジを最適化し、拡大するのを支援するという当社の目標が強化されます」。 「ダック・クリークの一員となり、保険業界を変革し、保険会社が顧客エンゲージメントを強化し、効果的な業務効率を推進するのに役立つ最新の技術革新を提供するために共同で取り組むことができることを嬉しく思います。 この新しい章と、ダック・クリーク・ファミリーの一員として市場に提供できる強化された機能を楽しみにしています」。

RCTの業界をリードする損失管理およびリスク評価プラットフォームは、ダック・クリークの包括的な製品スイートとシームレスに統合され、すべての関係者がデータに基づく意思決定を行い、プロアクティブなリスク軽減を改善することができるようになる。

ウェストベンド・ミューチュアル・インシュアランス (West Bend Mutual Insurance) のシニアバイスプレジデント兼最高情報責任者 (CIO) であるムラリ・ナタラジャン (Murali Natarajan) は以下のように述べている。「最も信頼できるパートナーであるダック・クリークとリスク・コントロールの強みを組み合わせることで、強化された機能と革新的なソリューションが市場にもたらされ、リスク管理と損失管理が強化されると確信しています」。 「この統合が私たちの引受プロセスにプラスの影響をもたらし、最終的にビジネスと顧客に利益をもたらすことを期待しています」。

本取引では、レイモンド・ジェームズ&アソシエイツ (Raymond James & Associates) がリスク・コントロール・テクノロジーズの財務顧問を務めた。

リスク・コントロール・テクノロジーズについて

リスク・コントロール・テクノロジーズ (RCT) は、保険業界におけるリスク・コントロールおよびロスコントロール・ソフトウェアのリーディングプロバイダーである。 RCTのリスクハブ (RiskHub) プラットフォームは、アンダーライティングのリスク評価を支援し、リスクの複雑性に基づいて適切なリスク評価ツールを活用する。 RCTは、150社を超える保険会社の損害率の改善、顧客維持率の向上、業務効率の改善、業務上のより良い意思決定を可能にする強力なデータインサイトの活用を支援している。 RCTの顧客には、幅広い業務を扱っている、多種の保険会社が含まれている。 詳しくは、www.riskcontroltech.comを参照されたい。

ダック・クリーク・テクノロジーズについて

ダック・クリーク・テクノロジーズは、損害保険業界および一般保険業界の未来を定義するインテリジェントソリューションのプロバイダーである。 最新の保険システムを構築するためのプラットフォームであり、保険業界がクラウドのパワーを活用し、俊敏でインテリジェントな常勝のオペレーションを実行することを可能にする。 ダック・クリークの中核を成すのは信頼性、目的、透明性であり、個人や企業が最も必要とするタイミング、場所、方法で保険が提供されるべきだと考えている。 市場をリードする同社のソリューションは、スタンドアロンでもフルスイートでも利用可能であり、すべてダック・クリーク・オンデマンド (Duck Creek OnDemand) で利用できる。 詳しくは、www.duckcreek.comを参照されたい。 最新情報については、LinkedInおよびX (旧Twitter) のソーシャルチャネルでダック・クリークをフォローされたい。

報道担当者向けの問い合わせ先:

マリアンヌ・デンプシー (Marianne Dempsey) /タラ・ストレッド (Tara Stred)

duckcreek@threeringsinc.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.