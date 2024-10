Duck Creek Technologies רוכשת את Risk Control Technologies כדי לספק פתרונות מקיפים לניהול סיכונים ומזעור סיכונים

הפלטפורמה של Risk Control תשתלב באופן מלא בחבילת פתרונות התוכנה כשירות המקיפה של Duck Creek עבור חברות ביטוח אלמנטרי וכללי

Duck Creek Technologies (דאק קריק טכנולוגיות), ספקית הפתרונות החכמים המגדירה את עתיד ביטוחי הרכוש והנפגעים (P&C) ותעשיית הביטוח הכללי, הודיעה היום כי רכשה Risk Control Technologies, Inc. (RCT), ספקית פתרונות ניהול סיכונים ובקרת אובדן מטורונטו. השקעה אסטרטגית זו אמורה לשנות את האופן בו חברות ביטוח מונעות אובדן ומנהלות סיכונים, ולאפשר פריסה של יכולות בינה מלאכותית ולימוד מכונה מתקדמות בחזית.



"העולם מתמודד עם סיכונים הולכים וגדלים - בין אם משינויי אקלים, איומי סייבר או אתגרים פורצים אחרים - ולכן קריטי להשתמש בכלים מתקדמים לניהול החשיפות הללו. Risk Control מובילה לא רק בזיהוי אובדן פוטנציאלי, אלא גם במניעתו באמצעות מזעור סיכונים מונע", אמר מייק ג'קובסקי (Mike Jackowski), מנכ"ל Duck Creek Technologies. "בנוסף לשיתוף ערכי ליבה עם Duck Creek, הנהלת Risk Control וחברי הצוות מביאים עמם שפע של ידע וניסיון בתחום הביטוח. יחד, נעזור למבטחים לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם מחזיקי הפוליסות שלהם כדי למנוע הפסדים, לשפר את הבטיחות ולהתכונן טוב יותר לעתיד".

הפלטפורמה RCT RiskHub תשפר את חבילת מוצרי טכנולוגיות הביטוח של Duck Creek המוצעים בשיטת תוכנה כשירות, ותגדיל עוד יותר את יכולתה של Duck Creek לשפר את הדיוק בחיתום, למטב את תהליכי התביעות ולהפחית את החשיפה הכוללת לסיכון. על ידי שילוב הפתרון של RCT בפלטפורמה של Duck Creek Technologies, לספקיות הביטוח יהיו יכולות חיזוי עשירות, והן יאפשרו להם לנהל טוב יותר את סיכוני החיתום ולהוציא את המרב מחוויית ניהול יעילה ומשולבת של פוליסות ותביעות.

"ההצטרפות ל-Duck Creek Technologies תחזק את המטרה שלנו לעזור לספקיות לייעל ולהגדיל את הכיסוי של נתוני הסיכון לאורך כל העסק", אמר דיוויד דה קוסטה (David Da Costa), מנכ"ל Risk Control Technologies. "אנו נרגשים להיות חלק מ-Duck Creek ולעבוד במשותף כדי לספק חידושים טכנולוגיים מודרניים המשנים את תעשיית הביטוח ועוזרים למבטחות לחזק את מעורבות הלקוחות ולהניע יעילות תפעולית שמשפיעה. אנו מצפים לפרק החדש הזה וליכולות המשופרות שאנו יכולים להציע כעת לשוק כחלק ממשפחת Duck Creek".

פלטפורמת בקרת ההפסדים והערכת הסיכונים המובילה בתעשייה של RCT תשולב בצורה חלקה עם חבילת המוצרים המקיפה של Duck Creek כדי לאפשר החלטות מונחות נתונים לכל בעלי העניין כדי לשפר את מיזעור הסיכונים הפרואקטיבית.

"אני בטוח שהחוזקות המשולבות של Duck Creek ו-Risk Control, שניים מהשותפים המהימנים ביותר שלנו, יביאו יכולות משופרות ופתרונות חדשניים לשוק כדי לחזק את ניהול הסיכונים ובקרת האובדנים", אמר מוראלי נטראג'אן (Murali Natarajan), סגן נשיא בכיר ומנהל מערכות מידע ראשי ב- West Bend Mutual Insurance. "אנו מצפים להשפעה החיובית שתהיה לשילוב זה על תהליך החיתום שלנו, ובסופו של דבר תועיל לעסק וללקוחות שלנו".

Raymond James & Associates שימשו כיועצים פיננסיים ל-Risk Control Technologies בעסקה.

אודות Risk Control Technologies

Risk Control Technologies Inc. (RCT) היא הספקית המובילה של תוכנת ניהול סיכונים ובקרת אובדן לתעשיית הביטוח. פלטפורמת RiskHub של RCT מסייעת בחיתום להעריך סיכונים, ולמנף את כלי הערכת הסיכונים המתאים בהתבסס על מורכבות הסיכון. RCT מסייעת ליותר מ-150 ארגוני ביטוח לשפר את יחסי ההפסדים שלהם, להגדיל את שימור הלקוחות, ליישם יעילות תפעולית ולרתום תובנות נתונים רבי עוצמה כדי לאפשר החלטות עסקיות טובות יותר. עם לקוחותיה של RCT נמנים מגוון רחב של סוגי ארגוני ביטוח, הפועלים במגוון רחב של קווי עסקים. לקבלת מידע נוסף, בקרו באתר www.riskcontroltech.com.

אודות Duck Creek Technologies

דאק קריק טכנולוגיות - Duck Creek Technologies היא ספקית הפתרונות החכמים המגדירה את עתיד הרכוש והנפגעים (P&C) ותעשיית הביטוח הכללי. אנחנו הפלטפורמה שעליה בנויות מערכות ביטוח מודרניות, המאפשרות לתעשייה לנצל את כוחו של הענן כדי להפעיל פעולות זריזות, חכמות וירוקות עד. אותנטיות, מטרה ושקיפות הם הליבה של Duck Creek, ואנחנו מאמינים שביטוח צריך להיות שם עבור אנשים פרטיים ועסקים מתי, איפה ואיך הם הכי זקוקים לו. הפתרונות המובילים בשוק שלנו זמינים על בסיס עצמאי או כחבילה מלאה, וכולם זמינים דרך Duck Creek OnDemand. בקרו בכתובת www.duckcreek.com לקבלת מידע נוסף. עקבו אחר דאק קריק בערוצים החברתיים שלנו לקבלת המידע העדכני ביותר – לינקדאין ו-X.

