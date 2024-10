Duck Creek Technologies adquiere Risk Control Technologies para ofrecer soluciones integrales de gestión y mitigación de riesgos

La plataforma de Risk Control estará totalmente integrada a la suite completa de soluciones SaaS de Duck Creek para aseguradoras de seguros de P&C y generales

BOSTON, Oct. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, el proveedor de soluciones inteligentes que definen el futuro de los seguros de propiedad y accidentes (P&C), anunció hoy que adquirió Risk Control Technologies, Inc. (“RCT”), un proveedor con sede en Toronto de soluciones de gestión de riesgos y control de pérdidas. Esta inversión estratégica está destinada a transformar la forma en que las aseguradoras previenen pérdidas y gestionan el riesgo, permitiendo la implementación de capacidades avanzadas de inteligencia artificial y aprendizaje automático a la vanguardia.

"Mientras el mundo enfrenta riesgos cada vez mayores, ya sea por el cambio climático, amenazas cibernéticas u otros desafíos emergentes, contar con herramientas avanzadas para gestionar estas exposiciones es crucial. Risk Control es líder no solo en la identificación de pérdidas potenciales, sino también en su prevención a través de mitigación preventiva de riesgos ", dijo Mike Jackowski, director ejecutivo de Duck Creek Technologies. "Además de compartir los valores fundamentales de Duck Creek, el liderazgo y los miembros del equipo de Risk Control aportan un profundo conocimiento y vasta experiencia en seguros. Juntos, ayudaremos a las aseguradoras a trabajar estrechamente con sus asegurados para prevenir pérdidas, mejorar la seguridad y prepararse mejor para el futuro".

La plataforma RiskHub de RCT optimizará el conjunto de productos de tecnología de seguros SaaS de Duck Creek, aumentando aún más la capacidad de Duck Creek para mejorar la precisión de la suscripción, optimizar los procesos de reclamaciones y reducir la exposición general al riesgo. Al integrar la solución de RCT en la plataforma de Duck Creek Technologies, las aseguradoras tendrán capacidades predictivas ricas, lo que les permitirá gestionar mejor los riesgos de suscripción y maximizar una experiencia eficaz e integrada de gestión de pólizas y reclamaciones.

"Ser parte de Duck Creek Technologies fortalecerá nuestro objetivo de ayudar a los operadores a optimizar y aumentar la cobertura de datos de riesgo en todo su negocio", dijo David Da Costa, director ejecutivo de Risk Control Technologies. "Estamos muy contentos de ser parte de Duck Creek y trabajar conjuntamente para ofrecer innovaciones tecnológicas modernas que transformen el sector de seguros y ayuden a las aseguradoras a fortalecer su compromiso con los clientes e impulsar eficacias operativas impactantes. Esperamos este nuevo capítulo y las capacidades optimizadas que ahora podemos ofrecer al mercado como parte de la familia Duck Creek".

La plataforma de control de pérdidas y evaluación de riesgos líder en el sector

de RCT se integrará perfectamente con el conjunto integral de productos de Duck Creek para permitir decisiones basadas en datos para que todas las partes interesadas mejoren la mitigación proactiva de riesgos.

"Estoy seguro de que las fortalezas combinadas de Duck Creek y Risk Control, dos de nuestros socios más confiables, traerán capacidades mejoradas y soluciones innovadoras al mercado para reforzar la gestión de riesgos y el control de pérdidas", dijo Murali Natarajan, vicepresidente sénior y director de información de West Bend Mutual Insurance. "Esperamos con optimismo el impacto positivo que esta integración tendrá en nuestro proceso de suscripción, finalmente beneficiando a nuestra empresa y clientes".

Raymond James & Associates actuó como asesor financiero de Risk Control Technologies en la transacción.

Acerca de Risk Control Technologies

Risk Control Technologies Inc. (RCT) es el proveedor líder de software de gestión de riesgos y control de pérdidas para el sector de seguros. La plataforma RiskHub de RCT ayuda a los suscriptores en la evaluación del riesgo y utilizar la herramienta de evaluación de riesgos adecuada basada en la complejidad del riesgo. RCT ayuda a más de 150 organizaciones de seguros a mejorar sus índices de pérdidas, aumentar la retención de clientes, implementar eficacias operativas y aprovechar perspectivas de datos poderosas para permitir mejores decisiones de negocios. Los clientes de RCT incluyen una amplia gama de tipos de organizaciones de seguros, que operan en una amplia variedad de líneas de negocios. Para más información visite, www.riskcontroltech.com.

Acerca de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies es el proveedor de soluciones inteligentes que definen el futuro del sector de seguros de propiedad y accidentes (P&C) y generales. Somos la plataforma sobre la que se construyen los sistemas de seguros modernos, lo que permite al sector capitalizar el poder de la nube para ejecutar operaciones ágiles, inteligentes y evergreen. La autenticidad, propósito y transparencia son fundamentales para Duck Creek, y creemos que los seguros deben estar disponibles para personas y empresas cuándo, dónde y cómo más los necesiten. Nuestras soluciones líderes en el mercado están disponibles de forma independiente o como suite completa, y todas están disponibles vía Duck Creek OnDemand. Para más información visite,www.duckcreek.com. Siga a Duck Creek en nuestros canales sociales para obtener información actualizada – LinkedIn y X.

