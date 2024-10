Duck Creek Technologies 收购 Risk Control Technologies 以提供全面的风险管理与减轻解决方案

Risk Control 的平台将完全集成到 Duck Creek 面向财产与意外险及综合保险公司的全套 SaaS 解决方案中

波士顿, Oct. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 定义财产与意外险 (P&C) 未来的智能解决方案提供商 Duck Creek Technologies 今日宣布,已收购位于多伦多的风险管理和损失控制解决方案提供商Risk Control Technologies, Inc. (“RCT”)。 这项战略投资有望改变保险公司预防损失和管理风险的方式,实现在最前沿部署先进的人工智能和机器学习功能。



“随着全球面临的风险不断增加——无论是来自气候变化、网络威胁还是其他新出现的挑战,拥有先进的工具来管理这些风险至关重要。 Risk Control 不仅在识别潜在损失方面处于领先地位,而且还通过主动降低风险来防止损失。”Duck Creek Technologies 首席执行官 Mike Jackowski 表示, “Risk Control 与 Duck Creek 拥有共同的核心价值观,而且其领导层和团队成员还带来了丰富的保险知识和经验。 我们将一起努力,帮助保险公司与投保人密切合作,防止损失、提高安全性并为未来做好更充分的准备。”

RCT RiskHub 平台将增强 Duck Creek 的整套 SaaS 保险技术产品,进一步加强 Duck Creek 提高承保准确性、优化理赔流程和降低整体风险敞口的能力。 通过将 RCT 的解决方案集成到 Duck Creek Technologies 平台,保险公司将拥有丰富的预测能力,从而更好地管理承保风险,最大限度利用高效、综合保单,并提升理赔管理体验。

“加入 Duck Creek Technologies 将加强我们的目标,即帮助保险公司优化,并提高其整个业务的风险数据覆盖率,”Risk Control Technologies 首席执行官 David Da Costa 表示。 “我们很高兴能成为 Duck Creek 的一员,共同致力于提供改变保险业的现代技术创新,帮助保险公司加强与客户的互动,提高运营效率。 我们期待着翻开这一新篇章,期待着作为 Duck Creek 大家庭的一员,能够为市场提供更强的能力。”

RCT 的业界领先损失控制和风险评估平台将与 Duck Creek 的全套产品无缝集成,使所有利益攸关方能基于数据做出决策,从而提高主动降低风险的能力。

“Duck Creek 和 Risk Control 是我们最值得信赖的两家合作伙伴,我相信这两家公司的结合将为市场带来更强的能力和创新解决方案,从而加强风险管理和损失控制,”West Bend Mutual Insurance 高级副总裁兼首席信息官 Murali Natarajan 表示。 “这次整合将对我们的承保流程产生积极影响,最终使我们的业务和客户受益,对此我们非常期待。”

Raymond James & Associates 担任 Risk Control Technologies 此次交易的财务顾问。

关于 Risk Control Technologies

Risk Control Technologies Inc. (RCT) 是保险行业的风险管理和损失控制软件提供商中的领军企业。 RCT 的 RiskHub 平台帮助承保人评估风险,并根据风险的复杂性使用适当的风险评估工具。 RCT 帮助 150 多家保险机构改善损失比率,增加客户保留率,实施运营效率,并利用强大的数据洞察力做出更好的业务决策。 RCT 的客户包括各种类型的保险机构,经营范围广泛的业务线。 如需了解更多信息,请访问www.riskcontroltech.com。

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是引领财产与意外险 (P&C) 及一般保险未来的智能解决方案供应商。 我们是构建现代化保险系统的平台,使保险业能够利用云计算的强大功能,实现敏捷、智能且长盛不衰的运营。 真实、服务至上和公开透明是 Duck Creek 的核心理念;我们相信,保险应该在个人和企业最需要的时间、地点并以他们最需要的方式为其服务。 我们市场领先的解决方案既可单独提供,也可整套提供,所有这些均可通过 Duck Creek OnDemand 获得。 请访问www.duckcreek.com,了解更多信息。 欢迎在社交媒体渠道LinkedIn 和 X 上关注 Duck Creek,获取最新资讯。

媒体联系人:

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.