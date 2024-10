Duck Creek Technologies เข้าซื้อกิจการจาก Risk Control Technologies…

แพลตฟอร์มของ Risk Control จะได้รับการบูรณาการอย่างสมบูรณ์ในชุดโซลูชัน SaaS ที่ครอบคลุมของ Duck Creek สำหรับบริษัทประกันภัยทรัพย์สินและวินาศภัยและประกันภัยทั่วไป

บอสตัน, Oct. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies ผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะที่กำหนดอนาคตของการประกันภัยทรัพย์สินและวินาศภัย (P&C) ได้ประกาศในวันนี้ว่าได้เข้าซื้อกิจการจาก Risk Control Technologies, Inc. (“RCT”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโซลูชันการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมการสูญเสียที่ตั้งอยู่ในโตรอนโต การลงทุนเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการที่บริษัทประกันภัยป้องกันการสูญเสียและจัดการความเสี่ยง ซึ่งช่วยให้สามารถนำความสามารถของ AI ขั้นสูงและการเรียนรู้ของเครื่องจักรมาใช้ได้



“เนื่องจากโลกกำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือความท้าทายใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น การมีเครื่องมือขั้นสูงเพื่อจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง Risk Control ไม่เพียงแต่เป็นผู้นำในการระบุความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยป้องกันความสูญเสียดังกล่าวด้วยการลดความเสี่ยงล่วงหน้าด้วย” Mike Jackowski ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Duck Creek Technologies กล่าว “นอกจากการแบ่งปันคุณค่าหลักของ Duck Creek แล้ว ผู้นำและสมาชิกในทีมของ Risk Control ยังได้นำความรู้และประสบการณ์ด้านการประกันภัยมาแบ่งปันอย่างมากมายอีกด้วย เราจะร่วมมือกันเพื่อช่วยให้บริษัทประกันภัยทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับผู้ถือกรมธรรม์ของตนเพื่อป้องกันความสูญเสีย เพิ่มความปลอดภัย และเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตได้ดียิ่งขึ้น”

แพลตฟอร์ม RCT RiskHub จะช่วยส่งเสริมชุดผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีประกันภัย SaaS ของ Duck Creek และเพิ่มความสามารถของ Duck Creek ในการเพิ่มความถูกต้องของการรับประกันภัย เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และลดความเสี่ยงโดยรวม ด้วยการบูรณาการโซลูชันของ RCT เข้ากับแพลตฟอร์ม Duck Creek Technologies จะทำให้ผู้ให้บริการประกันภัยมีความสามารถในการคาดการณ์ที่หลากหลาย จึงช่วยให้สามารถจัดการความเสี่ยงในการรับประกันภัยได้ดีขึ้น และเพิ่มประสบการณ์การจัดการกรมธรรม์และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับการบูรณาการและมีประสิทธิภาพให้ดีที่สุด

“การได้เป็นส่วนหนึ่งของ Duck Creek Technologies จะช่วยส่งเสริมเป้าหมายของเราในการช่วยให้ผู้ให้บริการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความครอบคลุมของข้อมูลด้านความเสี่ยงในธุรกิจทั้งหมดของตน” David Da Costa ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Risk Control Technologies กล่าว “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Duck Creek และได้ทำงานร่วมกันเพื่อส่งมอบนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมประกันภัย อีกทั้งช่วยให้ผู้ให้บริการประกันภัยสามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมของลูกค้าและขับเคลื่อนประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบอันทรงพลังได้ ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Duck Creek เรารอคอยที่จะได้เริ่มต้นบทใหม่นี้และได้เห็นความสามารถที่เพิ่มขึ้นที่เราสามารถนำเสนอสู่ตลาดได้ในขณะนี้”

แพลตฟอร์มการควบคุมการสูญเสียและการประเมินความเสี่ยงชั้นนำของอุตสาหกรรมของ RCT จะได้รับการบูรณาการเข้ากับชุดผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมของ Duck Creek ได้อย่างราบรื่น เพื่อช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนสามารถตัดสินใจโดยอิงตามข้อมูลได้ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการลดความเสี่ยงเชิงรุก

“ผมมั่นใจว่าจุดแข็งที่นำมารวมกันของ Duck Creek และ Risk Control ซึ่งทั้งสององค์กรนี้ต่างก็เป็นหนึ่งในพันธมิตรที่เชื่อถือได้มากที่สุดของเรานั้น จะนำความสามารถที่เพิ่มขึ้นและโซลูชันที่สร้างสรรค์มาสู่ตลาดเพื่อเสริมสร้างการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมการสูญเสีย” Murali Natarajan รองประธานอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศของ West Bend Mutual Insurance กล่าว “เราหวังว่าการบูรณาการนี้จะส่งผลดีต่อกระบวนการรับประกันของเรา ซึ่งสุดท้ายแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและลูกค้าของเรา”

Raymond James & Associates ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับ Risk Control Technologies ในการทำธุรกรรมนี้

เกี่ยวกับ Risk Control Technologies

Risk Control Technologies Inc. (RCT) เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมการสูญเสียชั้นนำในด้านอุตสาหกรรมประกันภัย แพลตฟอร์ม RiskHub ของ RCT ช่วยในการประเมินความเสี่ยงและใช้ประโยชน์จากเครื่องมือประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากความซับซ้อนของความเสี่ยง RCT ช่วยให้องค์กรประกันภัยกว่า 150 แห่งลดอัตราการสูญเสีย เพิ่มการรักษาลูกค้า ทำให้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานมีผลลัพธ์ที่ดี และใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น ลูกค้าของ RCT ประกอบด้วยองค์กรประกันภัยประเภทต่าง ๆ มากมาย ซึ่งดำเนินงานในสายธุรกิจที่หลากหลาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.riskcontroltech.com

เกี่ยวกับ Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies คือผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะที่กำหนดอนาคตของทรัพย์สินและอุบัติเหตุ (P&C) และอุตสาหกรรมประกันภัยทั่วไป เราคือแพลตฟอร์มที่สร้างสรรค์ระบบประกันภัยสมัยใหม่ ช่วยให้อุตสาหกรรมใช้ประโยชน์จากพลังของระบบคลาวด์เพื่อดำเนินการได้อย่างคล่องตัว ชาญฉลาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความถูกต้อง วัตถุประสงค์ และความโปร่งใส คือหัวใจสำคัญของ Duck Creek และเราเชื่อว่าลูกค้าควรมีการประกันภัยสำหรับบุคคลและธุรกิจในเวลา สถานที่ และวิธีการที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด เราจำหน่ายโซลูชันชั้นนำของตลาดของเราทั้งแบบแยกเดี่ยวหรือแบบชุดเต็มผ่านทาง Duck Creek OnDemand โปรดไปที่ www.duckcreek.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม ติดตาม Duck Creek บนช่องทางโซเชียลของเราเพื่อรับข้อมูลล่าสุดได้ผ่านทาง LinkedIn และ X

