Dana Perlindungan Bitget Kekal Bertahan Melebihi Komitmen Awal $300Juta di Tengah-tengah Kemudahubahan Pasaran pada bulan September

VICTORIA, Seychelles, Oct. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, sebuah bursa mata wang kripto terkemuka dan syarikat Web3 telah mengeluarkan penilaian terkini Dana Perlindungannya untuk bulan September 2024. Dana yang merupakan suatu perlindungan penting untuk bursa dan penggunanya itu, kekal berdaya tahan sepanjang tahun lalu, mengekalkan penilaian yang dengan selesa melebihi komitmen awal $300 juta. Sehingga akhir bulan September, dana tersebut diberi nilai sebanyak kira-kira $428.5 juta, menandakan salah satu penilaian tertinggi dalam beberapa bulan kebelakangan ini.

Walaupun terdapat turun naik dalam pasaran kewangan yang lebih luas, sektor kripto terus mengalami keyakinan yang semakin meningkat terutamanya dengan prestasi kukuh Bitcoin sepanjang bulan. Dana Perlindungan Bitget yang didenominasikan dalam Bitcoin dan stablecoin mendapat manfaat daripada aliran menaik Bitcoin, seterusnya mengukuhkan lagi penilaiannya. Pada 7 September, dana itu mencatatkan penilaian terendahnya untuk bulan itu pada $350.5 juta apabila harga Bitcoin merosot kepada $53,923. Walau bagaimanapun, dana itu dengan cepat memperoleh semula nilai apabila harga Bitcoin melantun semula, menutup bulan dengan penilaian yang besar sebanyak $428.6 juta.

Dana Perlindungan Bitget direka bentuk untuk memastikan lapisan perlindungan yang teguh untuk pengguna sekiranya berlaku gangguan pasaran atau ancaman keselamatan yang tidak dijangka. Peningkatan konsisten dalam penilaian dana ini menunjukkan komitmen Bitget untuk mengekalkan persekitaran yang stabil dan selamat untuk pengguna globalnya, sejajar dengan bukti rizab yang telus dan dana perlindungan kedua terbesar industri.

“Pertumbuhan berterusan dalam penilaian Dana Perlindungan, walaupun berlakunya turun naik pasaran menunjukkan tumpuan yang diberikan oleh Bitget untuk mengekalkan keselamatan dan kepercayaan pengguna. Memandangkan kami terus melihat momentum positif dalam ruang kripto, Bitget kekal berdedikasi untuk menawarkan platform yang stabil dan boleh dipercayai untuk komuniti global kami, memastikan kepentingan pengguna kami dilindungi dengan baik," kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif di Bitget.

Dengan Bitcoin yang menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan berterusan yang menjanjikan, Dana Perlindungan kekal dalam kedudukan yang baik untuk mengendalikan turun naik pasaran. Sambil industri mata wang kripto bergerak ke hadapan, Bitget kekal berdedikasi untuk menyediakan platform perdagangan yang selamat dengan tumpuan kepada keselamatan pengguna jangka panjang dan pengurusan risiko.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget ialah syarikat pertukaran mata wang kripto dan Web3 terulung di dunia. Berkhidmat kepada lebih 45 juta pengguna di 150+ negara dan wilayah, bursa Bitget komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak dengan perdagangan salinan perintisnya, bot AI dan penyelesaian perdagangan lain. Bitget Wallet adalah dompet kripto berbilang rantaian kelas dunia yang menawarkan pelbagai penyelesaian dan ciri komprehensif Web3 termasuk kefungsian dompet, penukaran, NFT Marketplace, pelayar DApp dan banyak lagi. Bitget memberi inspirasi kepada individu untuk menerima kripto melalui kerjasama dengan rakan kongsi yang boleh dipercayai, termasuk menjadi Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Profesional Terkemuka Dunia, LALIGA, di TIMUR, ASIA TENGGARA dan AMERIKA LATIN dan juga rakan kongsi global Atlit Olimpik Buse Tosun Çavuşoğlu (Kuara dunia gusti), Samet Gümüş (Pemenang pingat emas tinju) dan İlkin Aydın (Pemain pasukan kebangsaan bola tampar).

Amaran Risiko: Harga aset digital mungkin turun naik dan mengalami kemudahubahan harga. Melabur dengan bijak. Nilai pelaburan anda mungkin terjejas dan berkemungkinan anda tidak mencapai matlamat kewangan anda atau dapat memulihkan pelaburan utama anda. Anda harus sentiasa mendapatkan nasihat kewangan bebas dan mempertimbangkan pengalaman kewangan dan kedudukan kewangan anda sendiri. Prestasi pada masa lalu bukanlah ukuran prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Bitget tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian yang mungkin anda alami. Tiada apapun di sini yang boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan.

