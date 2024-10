Bitgetの9月の保護基金は、市場の不安定さの中でも当初の3億米ドル (約446億4,810万円) のコミットメントを上回って維持

セーシェル・ビクトリア発, Oct. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号通貨取引所およびWeb3企業であるBitgetは、2024年9月の保護基金の最新評価を発表した。 取引所とそのユーザーにとって不可欠な保護手段であるこの基金は、過去1年間にわたって堅調に推移し、当初の3億米ドルのコミットメントをはるかに上回る評価を維持している。 9月末現在、基金の評価額は約4億2,850万米ドル (約636億6,288万円) で、ここ数ヵ月で最も高い評価額の1つとなっている。

金融市場全体の変動にもかかわらず、暗号通貨セクターは引き続き自信を深めており、特にビットコインが9月を通して堅調なパフォーマンスを示したことがその要因となっている。 ビットコインとステーブルコイン建てのBitget保護基金は、ビットコインの上昇傾向の恩恵を受け、評価額をさらに強化した。 9月7日、ビットコイン価格が53,923米ドル (約801万1,420円) まで下落した際には、ファンドの評価額は3億5,050万米ドル (約520億7,431万円) と月間最低を記録した。 しかし、ビットコイン価格が回復するにつれファンドはすぐに価値を取り戻し、同月は4億2,860万米ドル (約636億6,060万円) という大幅な評価額で終了した。

Bitget保護基金は、予期せぬ市場の混乱やセキュリティ上の脅威が発生した場合に、ユーザーを保護するための堅牢なレイヤーを確保するように設計されている。 この基金の評価額の着実な増加は、Bitgetの「世界中のユーザーのために安定した安全な環境を維持する」というコミットメントを裏付けるものであり、透明性のある準備金証明と業界で2番目に大きい保護基金としての存在感を示している。

「市場の変動にもかかわらず、保護基金の評価額が継続的に増加していることは、Bitgetがユーザーのセキュリティと信頼を維持することに重点を置いていることを示しています。 暗号通貨分野では引き続き前向きな勢いが見られるため、Bitgetはグローバルコミュニティに安定した信頼性の高いプラットフォームを提供し、ユーザーの利益が十分に保護されるようにすることに引き続き専念しています」と、Bitgetの最高経営責任者 (CEO) であるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。

ビットコインは継続的な成長の有望な兆候を示しており、保護基金は市場の変動に対処するのに引き続き適している。 暗号通貨業界が前進する中、Bitgetは長期的なユーザーセキュリティとリスク管理に重点を置いた安全な取引プラットフォームの提供に引き続き専念している。

保護基金と以前のスナップショットを確認するには、こちらを参照されたい。

Bitgetについて

2018年に設立されたBitgetは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で4,500万人以上のユーザーにサービスを提供するBitget取引所は、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーのスマートな取引を支援することに尽力している。 Bitget Walletは、ウォレット機能、スワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザなど、包括的なWeb3ソリューションと機能を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号ウォレットである。 ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカにおける世界トップのプロサッカーリーグLALIGA の公式クリプトパートナーであること、ブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin) (バレーボール代表チーム) など信頼できるパートナーとのコラボレーションを通じて、個人による暗号通貨の利用を促進している。

詳細は、次を参照されたい:ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

報道担当者向け問い合わせ先:media@bitget.com

リスク警告:デジタル資産の価格は変動し、価格変動が生じる可能性がある。 失っても構わない金額のみ投資されたい。 投資額は影響を受ける可能性があり、財務目標を達成できない、あるいは投資元金を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスの信頼できる尺度ではない。 Bitgetは、お客様が被る可能性のある損失について責任を負わない。 ここに記載されている内容は、財務アドバイスと解釈されるものではない。

本発表に付随する写真は、以下から入手可能:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/78ebdd73-dbab-4fd3-9b64-6573f00d9613

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/19fe0105-2644-4dc4-adea-01f501c7a615

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.