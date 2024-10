קרן ההגנה של Bitget בספטמבר נותרה יציבה מעל ההתחייבות הראשונית של 300 מיליון דולר על רקע התנודתיות בשוק

ויקטוריה, סיישל, Oct. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים וחברת ה-Web3 המובילה בעולם, פרסמה את הערכת השווי האחרונה של קרן ההגנה שלה לספטמבר 2024. הקרן, הגנה חיונית לבורסה ולמשתמשים שלה, נותרה עמידה במהלך השנה האחרונה, ושמרה על הערכת שווי נוחה שגבוהה מההתחייבות הראשונית שעמדה על 300 מיליון דולר. נכון לסוף ספטמבר, הקרן מוערכת בכ-428.5 מיליון דולר, המהווה את אחת הערכות השווי הגבוהות בחודשים האחרונים.



למרות התנודות בשוק הפיננסי הרחב יותר, המגזר הקריפטוגרפי המשיך לחוות אמון הולך וגובר, במיוחד עם הביצועים הסולידיים של Bitcoin לאורך החודש. קרן ההגנה של Bitget, הנקובה ב-Bitcoin ובמטבעות יציבים, נהנתה ממגמת העלייה של ה-Bitcoin, שחיזקה עוד יותר את הערכת השווי שלה. ב-7 בספטמבר רשמה הקרן את הערכת השווי הנמוכה ביותר שלה לחודש, 350.5 מיליון דולר, לאחר שמחירי ה-Bitcoin צנחו ל-53,923 דולר. עם זאת, הקרן צברה במהירות ערך עם התאוששות שערי ה-Bitcoin, וסיימה את החודש עם שווי משמעותי של 428.6 מיליון דולר.

קרן ההגנה של Bitget נועדה לספק שכבת הגנה איתנה למשתמשים במקרה של הפרעות שוק בלתי צפויות או איומי אבטחה. העלייה העקבית הזו בהערכת השווי של הקרן מראה את המחויבות של Bitget לשמור על סביבה יציבה ומאובטחת עבור המשתמשים הגלובליים שלה, בהתאמה להוכחת האחזקה השקופה שלה, והיא קרן ההגנה השנייה בגודלה בתעשייה.

"הצמיחה המתמשכת בהערכת השווי של קרן ההגנה, למרות תנודות השוק מראה את ההתמקדות של Bitget בשמירה על אבטחת המשתמש והאמון שלו. כשאנו ממשיכים לראות מומנטום חיובי בתחום המטבעות הקריפטוגרפים, Bitget נשארת מחויבת להציע פלטפורמה יציבה ואמינה לקהילה הגלובלית שלנו, ומבטיחה שהאינטרסים של המשתמשים שלנו מוגנים היטב", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget.

כאשר הביטקוין מראה סימנים מבטיחים להמשך הצמיחה, קרן ההגנה נותרה ממוצבת היטב להתמודד עם תנודות השוק. ככל שתעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים מתקדמת, Bitget נשארת מחויבת לספק פלטפורמת מסחר מאובטחת עם דגש על אבטחת משתמשים לטווח ארוך וניהול סיכונים.

כדי לבדוק את קרן ההגנה ואת הערכות הקודמות שלה, אנא בקרו כאן.

אודות Bitget Wallet

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-45 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי, בוט בינה מלאכותית ופתרונות מסחר אחרים. Bitget Wallet, שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפה, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד. Bitget מעוררת השראה באנשים לאמץ קריפטו באמצעות שיתופי פעולה עם שותפים אמינים, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, ב- EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים האולימפיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (şSamet Gümü) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın ) (נבחרת כדורעף).

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord | Bitget Wallet

לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם: media@bitget.com

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לך. שום דבר כאן לא יתפרש כייעוץ פיננסי.

תמונות יח"צ הנלוות להודעה זו זמינות בכתובת:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/78ebdd73-dbab-4fd3-9b64-6573f00d9613

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/19fe0105-2644-4dc4-adea-01f501c7a615

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.