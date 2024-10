Curia 承诺采用 SBTi 净零排放标准

奥尔巴尼市纽约州, Oct. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的合同研究、开发和制造组织 Curia 今天宣布,将根据基于科学的净零排放目标倡议 (SBTi),制定公司近期和长期的温室气体 (GHG) 减排目标。 为实现这一目标,Curia 将在未来两年投入资源,评估和制定温室气体减排目标,并提交 SBTi 批准。



“作为优秀企业代表,我们要对社群负责。”Curia 首席执行官 Philip Macnabb 表示, “我们的目标很宏伟,但我们也认识到在短期内减排的紧迫性和重要性。 公司在美国、欧洲和亚洲均有部署,我们的行动会对全球范围内的社区产生深远影响。 环境管理一直是 Curia 的优先事项,这一誓约强调了我们不断进步以减少环境影响的承诺,并使我们向更加可持续的未来迈进。”

净零排放承诺是 Curia 的环境、社会和治理 (ESG) 计划向前迈出的又一步,由跨职能团队通过健全的公司治理,以推进公司的环境和社会管理发展。 Curia 的环境、社会和治理 (ESG) 计划与我们的环境、健康和安全 (EHS) 管理系统相联系,该系统以 ISO 14001 和 45001(环境管理系统和职业健康与安全管理系统的全球标准)为蓝本。 Curia 的 EHS 管理系统以八大支柱为基础,是逐年实现可衡量改进的框架。 可持续性是该框架的一个关键支柱,也是净零排放承诺的基础。

通过这一承诺,Curia 还加入了联合国的“向净零目标迈进 ”运动,这是一个由非国家行为者组成的全球联盟,致力于在 2030 年之前将全球排放量减少一半。

Curia 的企业责任倡议及其最新的环境、社会和治理 (ESG) 报告可在此处查阅。

关于 Curia

Curia 是一家拥有超过 30 年经验的合同研究、开发和制造企业 (CDMO) ,拥有一个综合性网络,在全球 20 多个地点拥有超过 3500 名员工。Curia 与生物制药客户合作,致力于推动改变生命的疗法上市。 我们小分子、仿制药活性药物成分和生物制剂产品涵盖从发现到商业化的整个过程,并具有综合监管、分析和无菌灌装完成能力。 我们的科学和工艺专家以及符合相关法规的设施保障了跨原料药和药品制造的一流体验。 从好奇到治愈,我们的每一步都是为了加速您的研究进程,改善患者的生活。 访问我们的网站curiaglobal.com

公司联系人: Viana Bhagan Curia +1 518 512 2111 corporatecommunications@CuriaGlobal.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.