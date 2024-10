Curia 承諾遵守 SBTi 淨零標準

紐約州奧爾巴尼, Oct. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 業界領先的合約研究、開發與製造企業 Curia 今天宣布,承諾將根據科學基礎減量目標倡議 (SBTi) 發布的科學基礎淨零目標,設定全公司短期和長期的溫室氣體減排目標。 為實現此目標,Curia 將在未來兩年投入資源,評估和制定溫室氣體減排目標,以提交給 SBTi 批准。



Curia 行政總裁 Philip Macnabb 表示:「作為良好的企業公民,我們要對社區負責。 我們的目標非常遠大,但我們亦意識到短期減排既迫切又重要。 本公司的設施遍佈美國、歐洲和亞洲,所以我們的行動會對全球社區產生重大影響。 環境管理一直是 Curia 的首要任務,這項承諾突顯出我們致力不斷改進,減少對環境的影響,帶領我們邁向更可持續的未來。」

淨零承諾是 Curia 環境、社會和治理 (ESG) 計劃的另一項推進措施,該計劃是一個跨職能團隊,以穩健的公司治理推進公司的環境和社會管理工作。 Curia 的 ESG 計劃與我們的環境、健康與安全 (EHS) 管理系統相連,該系統以環境管理系統和職業健康與安全管理系統的全球標準 ISO 14001 和 45001 為建模藍本。 Curia 的 EHS 管理系統基於八個主要核心,作為逐年實現可衡量改進的框架。 可持續發展是該框架其中一個主要核心,也是淨零承諾的基礎。

憑藉這項承諾,Curia 還加入了聯合國的「奔向零碳」(Race to Zero) 活動,這是一個由非國家行為體組成的全球聯盟,致力在 2030 年前將全球排放量減半。

Curia 的企業責任舉措及其最新的 ESG 報告可在此處查閲。

關於 Curia

Curia 是一間擁有超過 30 年經驗的合約研究、開發與製造企業 (CDMO),擁有由全球超過 20 個據點組成的整合網絡,現有 3,500 名員工,Curia 與生物製藥客戶合作,將改變生活的療法引入市場。 我們的小分子、學名藥和生物製劑產品涵蓋從發現到商業化的整個過程,並具有綜合監管、分析和無菌灌裝能力。 我們的科學和製程專家,加上符合監管要求的設施,為原料藥和藥品生產提供一流的經驗。 從探索到治癒,我們的每一步都是為了加速您的研究,並改善患者的生活。 請瀏覽我們的網站 curiaglobal.com。

企業聯絡資訊: Viana Bhagan Curia +1 518 512 2111 corporatecommunications@CuriaGlobal.com

