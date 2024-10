Curia มุ่งมั่นปฏิบัติตามมาตรฐาน Net-Zero ของ SBTi

ออลบานี, นิวยอร์ก, Oct. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำด้านการวิจัย การพัฒนา และการผลิตตามสัญญา ได้ประกาศในวันนี้ถึงความมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ทั่วบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตามพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ด้วยโครงการริเริ่ม Science Based Targets (SBTi) เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ ในช่วงสองปีข้างหน้า Curia จะลงทุนด้านทรัพยากรเพื่อประเมินและพัฒนาเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อเสนอให้ SBTi พิจารณาและอนุมัติ



"ในฐานะพลเมืองภาคองค์กรที่ดี เราต้องมีความรับผิดชอบต่อชุมชน" Philip Macnabb ประธานกรรมการบริหารของ Curia กล่าว "เป้าหมายของเราต้องใช้ความทะเยอทะยาน แต่เราก็ตระหนักถึงความเร่งด่วนและความสำคัญของการลดการปล่อยก๊าซในระยะสั้น ด้วยโรงงานที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย การดำเนินการของเราสามารถส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อชุมชนต่าง ๆ ในระดับโลก Curia ให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนาน และคำมั่นสัญญานี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยให้เราเข้าใกล้อนาคตที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น"

ความมุ่งมั่นต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ของ Curia ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของทีมข้ามสายงานเพื่อส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทไปพร้อมกับการกำกับดูแลองค์กรที่ดี โครงการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของ Curia เชื่อมโยงกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (EHS) ของเรา ซึ่งมีแบบแผนตามมาตรฐาน ISO 14001 และ 45001 ที่เป็นมาตรฐานระดับโลกสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของ Curia อยู่บนพื้นฐานของเสาหลักสำคัญแปด ประการ โดยทำหน้าที่เป็นกรอบการทำงานเพื่อส่งมอบการปรับปรุงที่วัดผลได้ในทุก ๆ ปี ความยั่งยืนเป็นหนึ่งในเสาหลักสำคัญภายในกรอบการทำงานที่อยู่เบื้องหลังความมุ่งมั่นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

ด้วยความมุ่งมั่นนี้ Curia ยังได้เข้าร่วมแคมเปญ Race to Zero ของสหประชาชาติ ซึ่งเป็นความร่วมมือระดับโลกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอกภาครัฐที่ตั้งใจจะลดการปล่อยก๊าซทั่วโลกลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2030

สามารถดูโครงการริเริ่มด้านความรับผิดชอบขององค์กรและด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลฉบับล่าสุดของ Curia ได้ที่นี่

เกี่ยวกับ Curia

Curia เป็นองค์กรด้านการวิจัย การพัฒนา และการผลิตตามสัญญา (CDMO) ที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี ซึ่งมีเครือข่ายงานแบบเบ็ดเสร็จในไซต์งานระดับโลกกว่า 20 แห่ง และพนักงาน 3,500 คน โดยร่วมมือกับลูกค้าชีวเภสัชภัณฑ์เพื่อนำวิธีการรักษาที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ออกสู่ตลาด บริการที่เรานำเสนอในรูปแบบโมเลกุลขนาดเล็ก, API ทั่วไป และชีววัตถุนั้นขยายการค้นพบไปจนถึงการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ที่มาพร้อมความสามารถในการกำกับดูแล การวิเคราะห์ และการบรรจุและการตกแต่งแบบปลอดเชื้อแบบบูรณาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และกระบวนการของเรา พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันในการผลิตสารตัวยาและผลิตภัณฑ์ยา เราเสนอการให้บริการในทุกขั้นตอนเพื่อเร่งการวิจัยของคุณและปรับปรุงชีวิตของผู้ป่วย ตั้งแต่ความอยากรู้อยากเห็นไปจนถึงการรักษา ดูข้อมูลเกี่ยวกับเราได้ที่ curiaglobal.com

ติดต่อบริษัท: Viana Bhagan Curia +1 518 512 2111 corporatecommunications@CuriaGlobal.com

