キュリア (Curia)、SBTiネットゼロ基準にコミット

ニューヨーク州オールバニ発 , Oct. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 研究開発・製造業務受託機関のリーダーであるキュリアは本日、科学的根拠に基づく目標イニシアチブ (SBTi) による科学的根拠に基づくネットゼロに沿って、全社的な短期および長期の温室効果ガス (GHG) 排出削減を設定するコミットメントを発表した。 この目標を達成するため、キュリアは今後2年間、SBTiに提出して承認を得るためのGHG排出削減目標を評価および策定するためのリソース投資を行う。



キュリアの最高経営責任者 (CEO) であるフィリップ・マクナブ (Philip Macnabb) は以下のように述べている。「当社は良き企業市民として地域社会に対して責任を負っています。 当社の目標は野心的ですが、短期的に排出量を削減することの緊急性と重要性を認識しています。 米国、ヨーロッパ、アジアに施設があるため、当社の行動は世界規模で地域社会に大きな影響を与えることができます。 環境管理はキュリアにとって長年の優先事項であり、この誓約は、環境への影響を減らし、より持続可能な未来に近づくための継続的な改善に対する当社のコミットメントを強調するものです」。

ネットゼロへのコミットメントは、健全なコーポレートガバナンスで同社の環境および社会管理を推進する部門横断的なチームであるキュリアの環境、社会、ガバナンス (ESG) プログラムにとって新たな前進となる。 キュリアのESGプログラムは、環境管理システムと労働安全衛生管理システムのグローバル標準であるISO 14001および45001をモデルにした同社の環境、健康、安全 (EHS) 管理システムと連携している。 キュリアのEHS管理システムは、毎年測定可能な改善を実現するためのフレームワークとして機能する8つの主要な柱に基づいている。 持続可能性は、ネットゼロへのコミットメントの基盤となるフレームワーク内の主要な柱の1つだ。

このコミットメントにより、キュリアは、2030年までに世界の排出量を半減させることを目指す非国家主体のグローバル連合である国連のレース・トゥ・ゼロ (Race to Zero) キャンペーンにも参加する。

キュリアの企業責任イニシアチブと最新のESGレポートは、こちらで閲覧可能。

キュリアについて

キュリアは、30年以上の経験を持つ研究開発・製造業務受託機関 (CDMO) であり、世界20箇所を超える拠点と3,500人の従業員の統合ネットワークを持ち、バイオ医薬品の顧客と提携して人生を変える治療法を市場に投入している。 同社の低分子、ジェネリックAPI、生物製剤の製品は、統合された規制、分析、無菌充填仕上げ機能を備え、発見から商品化まで多岐にわたっている。 同社の科学およびプロセスの専門家と規制に準拠した施設は、薬物原料および医薬品製造全体でクラス最高の体験を提供している。 好奇心から治療まで、同社は研究を加速し、患者の生活を改善するためのあらゆるステップを提供する。 詳細はcuriaglobal.comを閲覧されたい。

企業問い合わせ先: ヴィアナ・バーガン (Viana Bhagan) キュリア (Curia) +1 518 512 2111 corporatecommunications@CuriaGlobal.com

