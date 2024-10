Curia Komited terhadap Piawaian Sifar Bersih SBTi

Albany, N.Y., Oct. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia, sebuah organisasi penyelidikan, pembangunan dan pembuatan kontrak yang terkemuka, hari ini mengumumkan komitmennya untuk menetapkan pengurangan pelepasan gas rumah hijau (GHG) seluruh syarikat jangka pendek dan jangka panjang selaras dengan sifar bersih berasaskan sains dengan inisiatif Sasaran Berasaskan Sains (SBTi). Untuk mencapai matlamat ini, Curia akan melabur sumber dalam tempoh dua tahun akan datang bagi menilai dan membangunkan sasaran pengurangan pelepasan GHG untuk diserahkan dan diluluskan oleh SBTi.



“Kami bertanggungjawab ke atas komuniti kami sebagai warga korporat yang baik,” kata Philip Macnabb, Ketua Pegawai Eksekutif Curia. “Sasaran kami bercita-cita tinggi tetapi kami menyedari keperluan mendesak dan kepentingan untuk mengurangkan pelepasan dalam jangka masa terdekat. Dengan kemudahan di Amerika Syarikat, Eropah dan Asia, tindakan kami boleh memberi kesan yang ketara kepada komuniti pada skala global. Pengawasan alam sekitar telah lama menjadi keutamaan bagi Curia dan ikrar ini menekankan komitmen kami untuk penambahbaikan berterusan dalam mengurangkan kesan alam sekitar kami dan membawa kami lebih dekat kepada masa depan yang lebih lestari.”

Komitmen sifar bersih merupakan satu lagi langkah ke hadapan untuk program Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus (ESG) Curia, satu pasukan merentas fungsi yang memajukan pengawasan alam sekitar dan sosial syarikat dengan tadbir urus korporat yang kukuh. Program ESG Curia dikaitkan dengan sistem pengurusan Alam Sekitar, Kesihatan dan Keselamatan (EHS) kami yang dimodelkan mengikut ISO 14001 dan 45001, piawaian global untuk sistem pengurusan alam sekitar dan sistem pengurusan kesihatan dan keselamatan pekerjaan. Sistem pengurusan EHS Curia didasarkan pada lapan tonggak utama yang berfungsi sebagai rangka kerja untuk menyampaikan penambahbaikan yang boleh diukur dari tahun ke tahun. Kelestarian ialah satu tonggak utama dalam rangka kerja itu yang mendasari komitmen sifar bersih.

Dengan komitmen ini, Curia turut menyertai kempen Perlumbaan ke Sifar Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, sebuah gabungan global pelaku bukan negara yang berusaha mengurangkan separuh pelepasan global menjelang 2030.

Inisiatif tanggungjawab korporat Curia dan laporan ESG terbaharunya tersedia di sini.

Perihal Curia

Curia ialah sebuah organisasi penyelidikan, pembangunan dan pembuatan kontrak (CDMO) dengan pengalaman yang melebihi 30 tahun, rangkaian bersepadu bagi lebih 20 tapak global dan kira-kira 3,500 pekerja yang bekerjasama dengan pelanggan biofarmaseutikal untuk membawa terapi yang mengubah kehidupan ke pasaran. Tawaran kami dalam molekul kecil, API generik dan biologi menjangkau penemuan melalui pengkomersialan dengan keupayaan kawal selia, analitik dan kemasan isian steril bersepadu. Pakar saintifik dan proses kami serta kemudahan kami yang mematuhi kawal selia memberikan pengalaman terbaik dalam kelasnya merentasi pembuatan bahan ubat dan produk ubat. Daripada penerokaan kepada perubatan, kami menyampaikan setiap langkah untuk mempercepatkan penyelidikan anda dan menambah baik kehidupan pesakit. Layari kami di curiaglobal.com.

Hubungan Korporat: Viana Bhagan Curia +1 518 512 2111 corporatecommunications@CuriaGlobal.com

