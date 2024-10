Curia מתחייבת לתקן האפס נטו פליטת פחמן SBTi

אולבני, ניו יורק, Oct. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Curia (קוריה), חברה מובילה למחקר, פיתוח וייצור לפי חוזים, הודיעה היום על מחויבותה לקבוע רמת הפחתת פליטת גזי חממה (GHG) בטווח הקרוב והארוך, לכל אורך ורוחב החברה, בהתאם להגדרות אפס נטו פליטת פחמן מבוססות המדע של יוזמת Science Based Targets (SBTi). כדי להשיג מטרה זו, Curia תשקיע משאבים במהלך השנתיים הקרובות כדי להעריך ולפתח יעדי הפחתת פליטת גזי חממה שיוגשו לאישור SBTi.

"אנחנו אחראים לקהילה שלנו כאזרחים תאגידיים טובים", אמר פיליפ מקנאב (Philip Macnabb), מנכ"ל, Curia. "המטרות שלנו שאפתניות, אבל אנחנו מכירים בדחיפות ובחשיבות של צמצום הפליטות בטווח הקרוב. עם מתקנים בארצות הברית, אירופה ואסיה, הפעולות שלנו יכולות להשפיע באופן משמעותי על קהילות בקנה מידה גלובלי. השמירה על איכות הסביבה כבר מזמן בראש סדר העדיפויות של Curia, והבטחה זו מדגישה את המחויבות שלנו לשיפור מתמיד בהפחתת ההשפעה הסביבתית שלנו ומקרבת אותנו יותר לעתיד בר-קיימא".

המחויבות לאפס נטו היא צעד נוסף קדימה עבור תוכנית הסביבה, החברה והמשילות (ESG) של Curia, צוות חוצה תפקודים שמקדם את הניהול הסביבתי והחברתי של החברה עם משילות תאגידית תקינה. תוכנית ה-ESG של Curia מתקשרת עם מערכת ניהול הסביבה, הבריאות והבטיחות (EHS) שלנו, לפי ISO 14001 ו-45001, התקנים הגלובליים למערכות ניהול סביבתיות ומערכות ניהול בריאות ובטיחות תעסוקתית. מערכת ניהול ה-EHS של Curia מבוססת על שמונה עמודי מפתח המשמשים כמסגרת לאספקת שיפורים מדידה בכל שנה. קיימות היא נדבך מרכזי אחד בתוך אותה מסגרת שעומדת בבסיס המחויבות לאפס נטו פליטת פחמן.

עם התחייבות זו, Curia מצטרפת גם לקמפיין Race to Zero של האומות המאוחדות, קואליציה עולמית של משתתפים לא מדינתיים הפועלים להפחתת פליטות הפחמן העולמיות לפחות במחצית עד 2030.

יוזמות האחריות התאגידית של Curiaודו"ח ה-ESG האחרון שלה זמינים כאן.

אודות Curia

Curia הוא ארגון מוביל למחקר, פיתוח וייצור לפי חוזים (CDMO) עם למעלה מ-30 שנות ניסיון, רשת משולבת של יותר מ-20 אתרים גלובליים ויותר מ-3,500 עובדים המשתפים פעולה עם לקוחות ביו-פרמצבטיקה כדי להביא טיפולים משני חיים לשוק. היצע המוצרים הביולוגיים והמולקולות הקטנות שלנו משתרע בזכות חשיפה באמצעות מסחור, עם יכולות רגולטוריות ואנליטיות משולבות. המומחים המדעיים והמתקנים המתקדמים שלנו מספקים את החוויה הטובה מסוגה בייצור חומרים תרופתיים ומוצרי תרופות. מסקרנות לריפוי, אנו מספקים כל צעד כדי לשפר את חיי המטופלים. בקרו אותנו בכתובת curiaglobal.com.

למידע נוסף:

Viana Bhagan

Curia

+1 518 512 2111

corporatecommunications@CuriaGlobal.com

