Curia se compromete con el estándar Cero Neto SBTi

Albany, Nueva York, Oct. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia, una organización líder en investigación, desarrollo y fabricación por contrato, anunció hoy su compromiso de establecer reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en toda la empresa a corto y largo plazo en alineación con el estándar cero neto basado en la ciencia con la iniciativa Science Based Targets (SBTi). A fin de lograr este objetivo, Curia invertirá recursos durante los próximos dos años para evaluar y desarrollar objetivos de reducción de emisiones de GEI para su presentación y la aprobación de SBTi.



"Somos responsables ante nuestra comunidad como buenos ciudadanos corporativos", dijo Philip Macnabb, director ejecutivo de Curia. "Nuestros objetivos son ambiciosos, sin embargo, reconocemos la urgencia y la importancia de reducir las emisiones a corto plazo. Con instalaciones en Estados Unidos, Europa y Asia, nuestras acciones pueden tener un efecto significativo en las comunidades a escala global. La administración ambiental ha sido durante mucho tiempo una prioridad para Curia, y esta promesa subraya nuestro compromiso con la mejora continua para reducir nuestro impacto ambiental y acercarnos a un futuro más sostenible".

El compromiso cero neto es otro paso adelante para el programa Ambiental, Social y Gobernanza (ESG) de Curia, un equipo multifuncional que promueve la administración ambiental y social de la empresa con un gobierno corporativo sólido. El programa ESG de Curia está conectado con nuestro sistema de gestión ambiental, salud y seguridad (EHS), modelado según ISO 14001 y 45001, los estándares globales para sistemas de gestión ambiental y sistemas de gestión de salud y seguridad ocupacional. El sistema de gestión de EHS de Curia se basa en ocho pilares clave que sirven como estructura para ofrecer mejoras mensurables año tras año. La sostenibilidad es un pilar clave dentro de esa estructura que subyace al compromiso emisiones netas cero.

Con este compromiso, Curia también se une a la campaña Race to Zero de las Naciones Unidas, una coalición mundial de empresas no estatales que trabajan para reducir a la mitad las emisiones mundiales para 2030.

Las iniciativas de responsabilidad corporativa de Curia y su último informe ESG están disponibles aquí.

Acerca de la Curia

Curia es una organización de investigación, desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) con más de 30 años de experiencia, una red integrada de más de 20 locales globales y aproximadamente 3,500 empleados asociados con clientes biofarmacéuticos para traer al mercado terapias impactantes. Nuestra oferta de APIs de moléculas pequeñas, genéricos y productos biológicos abarca el descubrimiento a través de la comercialización, con capacidades integradas regulatorias, analíticas y de llenado y acabado estéril. Nuestros expertos científicos y de procesos conjuntamente con nuestras instalaciones de conformidad con las regulaciones ofrecen la mejor experiencia en su clase en la fabricación de sustancias y productos farmacológicos. De la curiosidad a la cura, entregamos cada paso para mejorar la vida de los pacientes. Visítenos en, curiaglobal.com.

