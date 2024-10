Curia verpflichtet sich zum Netto-Null-Standard von SBTi

Albany, New York, Oct. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia, ein führendes Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen, gab heute seine Verpflichtung bekannt, die Treibhausgasemissionen des Unternehmens kurz- und langfristig in Übereinstimmung mit den wissenschaftlich fundierten Netto-Null-Zielen der Science Based Targets initiative (SBTi) festzulegen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird Curia in den nächsten zwei Jahren Ressourcen investieren, um Ziele für die Reduzierung von Treibhausgasemissionen zu bewerten und zu entwickeln, die dann der SBTi vorgelegt und von dieser genehmigt werden sollen.



„Als gute Unternehmensbürger sind wir unserer Gemeinschaft gegenüber verantwortlich“ so Philip Macnabb, CEO, Curia. „Unsere Ziele sind ehrgeizig, aber wir sind uns der Dringlichkeit und Bedeutung einer kurzfristigen Emissionssenkung bewusst. Mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien können unsere Maßnahmen weltweit einen bedeutenden Einfluss auf Gemeinschaften ausüben. Umweltverantwortung hat für Curia seit langem höchste Priorität, und diese Verpflichtung unterstreicht unser Engagement für kontinuierliche Verbesserungen bei der Verringerung unserer Umweltauswirkungen und bringt uns einer nachhaltigeren Zukunft näher.“

Die Netto-Null-Verpflichtung ist ein weiterer Fortschritt für das Umwelt-, Sozial- und Governance-Programm (ESG) von Curia, ein funktionsübergreifendes Team, das die Umwelt- und Sozialverantwortung des Unternehmens durch eine fundierte Unternehmensführung fördert. Das ESG-Programm von Curia ist mit unserem Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsmanagementsystem (EHS) verknüpft, das nach ISO 14001 und 45001, den globalen Standards für Umweltmanagement- und Arbeitsschutzmanagementsysteme, gestaltet ist. Das EHS-Managementsystem von Curia stützt sich auf acht Hauptpfeiler, die als Rahmen dienen, um Jahr für Jahr messbare Verbesserungen zu erzielen. Nachhaltigkeit ist einer der wichtigsten Pfeiler innerhalb dieses Rahmens und bildet die Grundlage für die Netto-Null-Verpflichtung.

Mit dieser Verpflichtung schließt sich Curia auch der Kampagne „Race to Zero“ der Vereinten Nationen an, einer globalen Koalition nichtstaatlicher Organisationen, die sich für eine Halbierung der weltweiten Emissionen bis 2030 einsetzt.

Curias Initiativen zur Unternehmensverantwortung und den neuesten ESG-Bericht finden Sie hier.

Über Curia

Curia ist ein Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) mit über 30 Jahren Erfahrung, einem integrierten Netzwerk von über 20 Standorten weltweit und etwa 3.500 Mitarbeitern, das mit biopharmazeutischen Kunden zusammenarbeitet, um lebensverändernde Therapien auf den Markt zu bringen. Unser Angebot an kleinen Molekülen, generischen pharmazeutischen Wirkstoffen und Biologika reicht von der Entdeckung bis zur Vermarktung und umfasst integrierte regulatorische, analytische und sterile Abfüll- und Veredelungskapazitäten. Unsere wissenschaftlichen und technischen Experten bieten zusammen mit unseren regulatorisch konformen Einrichtungen erstklassige Erfahrung in der Herstellung von Arzneimitteln und Produkten. Von der Neugier bis zur Heilung – wir unterstützen Sie bei jedem Schritt, um Ihre Forschung zu beschleunigen und das Leben von Patienten zu verbessern. Besuchen Sie uns unter curiaglobal.com.

Kontakt zum Unternehmen: Viana Bhagan Curia +1 518 512 2111 corporatecommunications@CuriaGlobal.com

