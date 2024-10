EBC Financial Group Memperluas Kemampuan Manajemen Aset dengan Lisensi Layanan Keuangan Australia Kedua

EBC Financial Group memperbarui Lisensi Layanan Keuangan Australia, memperkuat kemampuan manajemen aset globalnya untuk klien-klien institusional dan klien-klien dengan kekayaan bersih yang tinggi

EBC meraih AFSL kedua, memperluas layanan manajemen aset global bagi HNWI dan institusi, serta merencanakan layanan kustodian dan kantor keluarga.

AUSTRALIA, October 11, 2024 /EINPresswire.com/ -- Dalam langkah signifikan untuk memperluas jejak pengelolaan aset globalnya, EBC Financial Group (EBC) telah berhasil memperoleh Lisensi Layanan Keuangan Australia (AFSL) untuk Pengelolaan Aset dari Komisi Sekuritas & Investasi Australia (ASIC). Akuisisi ini memperkuat kemampuan EBC untuk menyediakan solusi investasi canggih bagi investor institusional, investor profesional, dan individu dengan kekayaan bersih tinggi (HNWI) di seluruh dunia. Dengan memperoleh AFSL, EBC tidak hanya memperdalam kehadirannya di Australia tetapi juga meningkatkan kapasitasnya untuk melayani klien di seluruh pasar global, sejalan dengan strategi yang lebih luas untuk menawarkan layanan pengelolaan aset yang beragam dan teregulasi dalam skala global.

Lisensi baru yang dikeluarkan untuk EBC Asset Management Pty Ltd ini memperkuat penawaran yang sudah ada di grup tersebut. Lisensi ini melengkapi AFSL EBC yang sudah ada untuk Konsultasi Keuangan Umum, yang meningkatkan kemampuan grup untuk memberikan berbagai strategi investasi yang komprehensif di seluruh kelas aset seperti real estat, pendapatan tetap, ekuitas, dan investasi alternatif, termasuk ekuitas swasta dan dana modal ventura. Hal ini menandai tonggak penting dalam upaya berkelanjutan EBC untuk memperluas ekosistem keuangan globalnya.

Strategi Global: Menghadapi Lanskap Investasi yang Berkembang

Seiring meningkatnya ketidakpastian ekonomi global dan volatilitas pasar, semakin banyak HNWI dan investor institusional yang mencari solusi pengelolaan aset yang stabil. Akuisisi AFSL for Asset Management oleh EBC merupakan respons strategis terhadap dinamika yang berubah ini, yang memungkinkan perusahaan untuk menawarkan opsi investasi yang fleksibel dan akses pasar yang lebih baik. Dengan mendapatkan lisensi ini, EBC berada pada posisi yang tepat untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat akan strategi investasi yang andal dan beragam, tidak hanya di Australia tetapi juga di seluruh pasar global, memastikan klien di seluruh dunia dapat memperoleh manfaat dari keahlian EBC dalam lingkungan yang teregulasi dan transparan seperti di Australia.

Sebelumnya, berdasarkan AFSL untuk Nasihat Keuangan Umum, EBC menyediakan berbagai macam produk dan layanan keuangan baik untuk klien ritel maupun grosir. Lisensi baru ini memberdayakan EBC untuk menawarkan layanan khusus secara eksklusif untuk klien grosir di seluruh dunia. Layanan ini mencakup nasihat produk keuangan umum tentang rencana investasi terkelola (tidak termasuk layanan portofolio yang diarahkan oleh investor) dan sekuritas. Selain itu, EBC sekarang diberi wewenang untuk memfasilitasi transaksi produk keuangan, termasuk menerbitkan, mengajukan, memperoleh, mengubah, atau melepaskan kepentingan dalam skema investasi terkelola dan sekuritas. Ini juga mencakup penawaran layanan kustodian yang memberikan perlindungan dan transparansi yang lebih baik untuk aset klien.

Kris Wang, Country Head EBC Financial Group di Australia, menyatakan, “Akuisisi lisensi ini mencerminkan komitmen kami untuk mempertahankan standar regulasi tertinggi sekaligus memperluas kemampuan pengelolaan aset kami. Kami berdedikasi untuk memberikan portofolio investasi yang beragam dan tangguh yang dirancang untuk memenuhi berbagai persyaratan individu berpenghasilan tinggi dan investor institusional.”

Ekspansi Strategis ke Pasar Bernilai Tinggi Australia

Australia merupakan rumah bagi sejumlah besar HNWI, dengan sekitar 400.000 individu yang asetnya melebihi USD 1 juta. Dengan memperoleh AFSL untuk Manajemen Aset, EBC diposisikan untuk memanfaatkan pasar ini, menawarkan strategi investasi yang secara khusus memenuhi kebutuhan pengelolaan kekayaan dari populasi dengan kekayaan bersih tinggi yang terus bertambah di Australia, termasuk solusi kantor keluarga dan produk investasi internasional. Pengalaman global EBC juga akan membantu klien menavigasi kompleksitas regulasi dan mengoptimalkan investasi lintas batas.

“Kami melihat potensi yang sangat besar dalam segmen orang kaya yang sedang berkembang di Australia,” imbuh Wang. “Tujuan kami adalah memanfaatkan keahlian global kami untuk membantu investor mengoptimalkan portofolio mereka melalui strategi investasi yang beragam dan inovatif. Kami juga berencana untuk memperluas layanan kami untuk mencakup pengelolaan kantor keluarga dan produk investasi global lainnya dalam waktu dekat.”

Layanan Penitipan Anak dan Kantor Keluarga: Inti Pertumbuhan Masa Depan

Layanan kustodian, yang merupakan komponen inti dari strategi jangka panjang EBC, merupakan tambahan penting bagi layanan yang ditawarkan EBC di Australia. Melalui layanan kustodian, EBC memastikan pemisahan dana klien, meningkatkan transparansi aset dan kepatuhan. Layanan kantor keluarga yang direncanakan EBC akan menawarkan dukungan pengelolaan kekayaan yang disesuaikan untuk HNWI dan klien institusional, menangani kebutuhan pengelolaan kekayaan lintas aset dan lintas batas yang kompleks, termasuk optimalisasi pajak dan pewarisan kekayaan, yang selanjutnya memperkuat kemampuan EBC untuk melayani klien di seluruh dunia.

Dengan lisensi pengelolaan aset yang baru, EBC Financial Group terus memperkuat kehadiran globalnya, menawarkan layanan keuangan premium kepada klien grosir di pasar maju dan pasar berkembang. Langkah strategis ini sejalan dengan misi EBC yang lebih luas untuk memberikan solusi investasi canggih yang memenuhi permintaan investor di seluruh dunia yang terus berkembang.

