Cloudera 透過新增合作夥伴擴展其行業領先的企業人工智能生態系統

新夥伴 Anthropic、Google Cloud 和 Snowflake 在 EVOLVE24 紐約大會上加入與 Cloudera 的人工智能生態系統合作

技術供應商生態系統使企業能更輕鬆、更經濟且更安全地最大化人工智能項目的價值。

加州聖克拉拉及紐約, Oct. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 數據、分析和人工智能混合平台 Cloudera 在今天於紐約舉行的 EVOLVE24 年度數據與人工智能大會上,宣佈擴展其企業人工智能生態系統。 這項倡議聚集了一群行業領先的人工智能供應商,提供全面的端到端人工智能解決方案,幫助客戶全面發揮人工智能的價值。

大型企業在大規模運行人工智能應用時有特別的需求,包括:

在合理的時間範圍內展示商業價值,以證明總擁有成本的合理性。

遵守嚴格的安全和私隱標準,以保護敏感數據並保持合規。

保持靈活,以在每個用例的最佳環境中部署來自不同供應商的多樣化模型,這通常是數據所在的位置。



在去年的 EVOLVE 大會上,Cloudera 推出了企業人工智能生態系統,以下為創始成員公司:

NVIDIA 提供完整堆疊的加速運算,以支援在私有和公共雲端中開發和部署人工智能工作負載。 Cloudera 最近的公告強調通過整合 NVIDIA NIM 擴展其 Cloudera 人工智能推論服務,這是 NVIDIA AI Enterprise 軟件平台的一部分,該平台提供一系列容易使用的微服務,旨在安全和可靠地在雲端、數據中心和工作站中部署高性能人工智能模型推論。

在過去一年中,Enterprise AI Ecosystem 引起了大量關注,並穩定收到對 Cloudera 擴展現有人工智能夥伴及建立新夥伴的請求。 現在,Cloudera 榮幸地在 EVOLVE24 紐約大會上介紹其最新的 AI Ecosystem 夥伴。 這些夥伴分別是:

Google Cloud: Google Cloud 的 Vertex AI Model Garden 提供了一個集中式平台,用於發現、定制和部署各種模型。 這包括超過 150 個第一方、開放和第三方的基礎模型,包括 Google 的 Gemini、Chirp、Imagen 等。 Google Cloud 的基礎設施還支援 Cloudera 的 DataHub 平台,該平台是構建人工智能應用的數據基礎。



此外,在首個生態系統合作中,Cloudera 發佈了一個名為 「 Summarization with Gemini from Vertex AI 」的機器學習項目(AMP)加速器,旨在幫助客戶快速部署一個摘要使用案例,充分利用從 Vertex AI Model Garden 通過 API 存取的 Gemini Pro 模型的成本效益和性能。

Anthropic 的 Claude 大型語言模型(LLMs)非常適合用於代碼生成、視覺分析、數據洞察和文本生成的應用場景。 Anthropic 的 Claude 模型系列允許 Cloudera 用戶在性能和成本之間取得平衡,同時他們對人工智能安全研究的承諾有助於確保輸出結果的可靠、公正和無害。 Cloudera 將發佈一個名為 的加速器,這將大幅縮短開發生產環境圖像分析應用的時間。 Cloudera 也將 Claude 設定為其 Cloudera AI Coding Co-pilot 的預設基礎模型。 Snowflake: Cloudera 與人工智能數據雲端公司 Snowflake 正在深化其策略合作,這項合作在 EVOLVE24 上也作出了宣佈,將整合 Snowflake 的 Arctic Embed 模型,這些模型在 SQL 生成方面表現出色,並提供良好的性價比。 Snowflake 的 Iceberg 啟用平台提供與 Cloudera 的互操作性,促進數據共享以支持人工智能用例。 Cloudera 正在積極推動與 Snowflake 的產品整合,詳情可在 此處 查閱。



Cloudera 的首席策略總監 Abhas Ricky 表示:「我們首創的企業人工智能生態系統,滿足大型組織對複雜且不斷演變的企業級安全、私隱、授權和大型語言模型(LLM)的需求;這涉及到完整的解決方案套件,包括加速運行、語義查詢、向量嵌入、多模態代理、檢索增強生成(RAG)應用、微調和前沿模型。 自此人工智能研究人員和從業者已部署了超過 400 個尖端人工智能加速器(AMPs)以及多個代理應用,支持高價值的用例,如客戶聲音分析、發票核對和承保自動化。 我們共同提供一個全面整合的企業人工智能平台,該平台建立在領先的模型和知識庫的基礎上,進一步由您身邊的專家提供可投入使用的高保真解決方案。」

OCBC 銀行數據科學和人工智能部門主管 Adrien Chenailler 表示:「OCBC 利用 Cloudera 人工智能及企業人工智能生態系統成員公司的技術,已將眾多生成式人工智能應用投入生產。 我們的熱線中心謄寫應用程式每天謄寫數千小時的來電,從而顯著減少了平均來電處理時間。 我們利用生成式人工智能減少了客戶經理投入研究的時間。 我們非常高興 Cloudera 持續擴展其企業人工智能生態系統,因為這提供了經過驗證的解決方案架構,使我們能更快地從原型轉向生產。」

Anthropic 的增長與收益總監 Kate Jensen 表示:「我們與 Cloudera 的合作幫助組織從其企業數據中提取隱藏的價值,包括像圖像這樣的複雜來源。 新的圖像分析功能將來自圖像、圖表或圖形的視覺數據轉化為可供行動的見解,而 Claude 作為 Cloudera AI Coding Assistant 的預設模型,以及其他潛在的用例如文本轉 SQL 和自然語言處理助手,為客戶提供了一個強大的人工智能助手,提升生產力並發掘數據中的新機會。 我們共同將原始數據轉換為可操作的智能,幫助企業更快作出更明智的決策。」

Snowflake 的人工智能部門主管 Baris Gultekin 表示:「我們非常高興能與 Cloudera 合作,將 Snowflake 的 Arctic Embed 模型整合到 Cloudera 人工智能推論中,並由 NVIDIA 的 NIM 提供支援。 這次合作將使我們的共同客戶能夠充分發揮生成式人工智能的潛力,促進更快的洞察、提升決策能力以及變革性的商業成果。 Snowflake 和 Cloudera 攜手推動現代數據平台可能性的邊界,為企業提供所需的靈活性和智慧,使其在日益以人工智能驅動的世界中保持領先。

Cloudera 現有的企業人工智能生態系統合作夥伴,包括 NVIDIA 和 AWS,也將在今天 10 月 10 日的 EVOLVE24 紐約大會上備受關注。

點按 此處 了解更多有關 Cloudera 及其合作夥伴生態系統如何使企業更輕鬆、更經濟且更安全地最大化人工智能帶來的價值。

關於 Cloudera

Cloudera 是集合數據、分析和人工智能的混合平台。 Cloudera 管理的數據比其他僅提供雲端服務的供應商多 100 倍,使全球企業能夠將任何公共或私人雲端的一切類型數據,轉化成寶貴兼可信賴的真知灼見。 我們的開放數據湖庫透過可攜式雲端原生分析,提供可擴充兼安全數據管理,協助客戶將多個生成式人工智能模型引入其數據,同時維持私隱並確保負責任、可靠的人工智能部署。 全球最大的金融服務、保險、媒體、製造和政府品牌依靠 Cloudera 使用他們的數據來解決今天和未來看似難以解決的問題。

欲了解更多資料,請瀏覽 Cloudera.com ,並於 LinkedIn 和 X 關注我們。Cloudera 及相關商標均為 Cloudera, Inc. 的商標或註冊商標。所有其他公司和產品名稱可能為各自擁有者的商標。

聯絡人:

Jess Hohn-Cabana

cloudera@v2comms.com

