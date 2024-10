クラウデラ (Cloudera)、業界をリードするエンタープライズAIエコシステムを新たなパートナーとともに拡大

新たなパートナーであるアントロピック (Anthropic)、グーグルクラウド (Google Cloud)、スノーフレーク (Snowflake) がエヴォルブ (EVOLVE) 24ニューヨーク (24 New York) イベントで クラウデラのAIエコシステムに参加

テクノロジープロバイダーのエコシステムにより、企業はAIイニシアチブの価値をより簡単、より経済的、より安全に最大化

カリフォルニア州サンタクララ およびニューヨーク発 , Oct. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- データ、分析、AIのハイブリッドプラットフォームである クラウデラ は本日、年次データおよび AI カンファレンスエヴォルブ24ニューヨークにおいて、エンタープライズAIエコシステム (Enterprise AI Ecosystem) の拡大を発表した。このイニシアチブでは、業界をリードするさまざまなAIプロバイダーが結集し、AIの価値を最大化する包括的なエンドツーエンドのAIソリューションを顧客に提供する。

大規模企業には、AIアプリケーションを大規模に実行するための特別な要件があり、これには以下が含まれる。

合理的な期間内に総所有コストを正当化するビジネス価値を実証する。

機密データを保護し、コンプライアンスを維持するために、厳格なセキュリティおよびプライバシー標準を遵守する。

幅広いベンダーの多様なモデルを、各ユースケースに最適な環境に導入できる柔軟性を維持する。この環境には、サポートデータが存在することが頻繁にある。



昨年のエヴォルブカンファレンスで、クラウデラは、次の創設メンバーとともにエンタープライズAIエコシステムを立ち上げた。

NVIDIA プライベートクラウドとパブリッククラウドの両方でAIワークロードの開発と展開を行うためのフルスタックの高速コンピューティングを提供している。クラウデラの最近の発表では、クラウド、データセンター、ワークステーション全体で高性能AIモデル推論を安全かつ確実に導入できるように設計された、使いやすいマイクロサービスセットである NVIDIA AI Enterprise ソフトウェアプラットフォームの一部である NVIDIA NIM の統合によるクラウデラのAIインファレンスサービスの拡張が強調された。

アマゾン ウェブ サービス (Amazon Web Services) (AWS) およびアマゾンベッドロック (Amazon Bedrock) により、顧客は単一のAPIで生成AIアプリケーションを構築および拡張可能となる。

およびアマゾンベッドロック (Amazon Bedrock) により、顧客は単一のAPIで生成AIアプリケーションを構築および拡張可能となる。 パインコーン (Pinecone) 最も一般的な技術的なAIユースケースである検索拡張生成 (Retrieval-Augmented Generation)(RAG) とセマンティック検索を支える、その主要なベクトルデータベースである。



過去1年間、エンタープライズAIエコシステムは大きな関心を集め、既存のAIパートナーを基盤として新しいパートナーを確立するようクラウデラに求めるリクエストが着実に寄せられている。現在、クラウデラは、エヴォルブ24ニューヨークにおいて最新のAI エコシステムパートナーを紹介している。これらは以下のとおり:

クラウデラの最高戦略責任者 (CSO) であるアバス・リッキー (Abhas Ricky) は以下のように述べている。「当社は、主要組織の複雑かつ絶えず進化するエンタープライズグレードのセキュリティ、プライバシー、認証、LLMの要求に応えるために、エンタープライズAIエコシステムを開拓しました。これには、高速コンピューティング、セマンティッククエリ、ベクトル埋め込み、マルチモーダルエージェント、RAGアプリケーション、微調整、フロンティアモデルにわたる完全なソリューションスイートが含まれます」。「AIの研究者や実践者は、それ以来、顧客の声の分析、請求書の調整、引受の自動化など、価値の高いユースケースをサポートする400を超える最先端のAIアクセラレータ (AMP) と多数のエージェントアプリケーションを導入してきました。私たちは協力して、最先端のモデルと知識ベースに基づいて構築された完全に統合されたエンタープライズAIプラットフォームを提供し、専門家がそばにいる状態で提供される、実稼働対応の高精度ソリューションをさらに推進しています」。

OCBC (華僑銀行)(OCBC Bank) のデータサイエンスおよびAI責任者であるアドリアン・シェナイエ (Adrien Chenailler) は以下のように述べている。「OCBCは、クラウデラAIとエンタープライズAIエコシステムメンバーのテクノロジーを活用して、数十の生成AIアプリケーションを実稼働環境に導入しました」。「当行のコールセンターの文字起こしアプリケーションは、毎日数千時間の通話を文字起こしし、平均通話処理時間を大幅に短縮しました。生成AI により、リレーションシップマネージャーの調査時間への投資を削減できました。実証済みのソリューションアーキテクチャを提供し、プロトタイプから実稼働までの時間を短縮してくれることから、クラウデラがエンタープライズAIエコシステムを継続的に拡張していることを嬉しく思います」。

アントロピックの成長および収益担当責任者であるケイト・ジェンセン (Kate Jensen) は以下のように述べている。「クラウデラとの提携により、画像のような複雑な情報源を含む企業データの隠れた価値を抽出する組織を支援します」。「新しい画像分析機能は、画像、チャート、グラフィックからの視覚データを実用的な洞察に変換します。一方、Cloudera AI Coding AssistantのデフォルトモデルであるClaude、およびText to SQLやNLP Co-pilotsなどの潜在的なその他のユースケースは、生産性を向上させ、データから新しい機会を発見する強力なAIアシスタントを顧客に提供します。私たちは協力して、生データを実用的なインテリジェンスに変換し、企業がより迅速にスマートな意思決定を行えるように支援します」。

スノーフレークのAI責任者であるバリス・グルテキン (Baris Gultekin) は以下のように述べている。「クラウデラと協力して、スノーフレークのArctic EmbedモデルをNVIDIAのNIMを搭載したCloudera AI Inferenceに統合できることを嬉しく思います。このコラボレーションにより、両社のお客様は、大規模な生成AIの可能性を最大限に引き出し、より迅速な洞察、強化された意思決定、変革的なビジネス成果を推進できるようになります。スノーフレークとクラウデラは協力して、最新のデータプラットフォームで可能なことの限界を押し広げ、ますますAIが主導する世界で企業が優位に立つために必要な俊敏性とインテリジェンスを提供していきます」。

NVIDIAやAWSを含むクラウデラの既存のエンタープライズAIエコシステムパートナーグループも、本日10月10日に開催されるエヴォルブ24において注目されたい。

クラウデラとそのパートナーエコシステムが、企業がAIから得られる価値を最大化するためにどのように簡単、経済的、かつ安全にしているかについて詳しくは、 こちら を参照されたい。

クラウデラについて

クラウデラは、は、データ、分析、AIのためのハイブリッドプラットフォームである。クラウデラでは他のクラウド専業ベンダーと比較して100倍以上のデータを管理しており、グローバル企業がパブリッククラウドでもプライベートクラウドでもあらゆる種類のデータを貴重な信頼性されるインサイトに変換することを可能にしている。同社のオープンデータレイクハウスは、ポータブルなクラウドネイティブ分析によるスケーラブルでセキュアなデータ管理を実現し、プライバシーを保護し、責任を持って信頼性の高いAIの展開を保証しながら、顧客がデータに生成AIモデルを適用できるようにしている。金融サービス、保険、メディア、製造、政府など、世界最大のブランドが、現在および将来に不可能と思われた課題を解決するためにクラウデラを活用している。

詳細については、 Cloudera.com にアクセスし、 LinkedIn および X でフォローされたい。Clouderaおよび関連マークは、Cloudera, Inc.の商標または登録商標である。その他の会社名および製品名は、それぞれの所有者の商標である可能性がある。

