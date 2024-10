Taiga obtient l'approbation du tribunal pour une transaction d'acquisition et de restructuration avec l'investisseur d’un groupe en électrification marine de premier plan

MONTRÉAL, 10 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Corporation Moteurs Taiga (Taiga) a annoncé aujourd'hui que, dans le cadre des procédures initiées en juillet 2024 en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) (LACC), la Cour supérieure du Québec (la cour) a rendu une ordonnance approuvant l'acquisition de la quasi-totalité des activités de Taiga et de ses filiales (la transaction) par Stewart Wilkinson (l'Acheteur). Le bureau d’investissement de Stewart Wilkinson est à l'origine du groupe mondial de marques en électrification marine qui comprend Vita, Evoy et Aqua superPower. Cette évolution stratégique permet à Taiga d’accéder à d'importantes ressources, de technologies et d'une empreinte mondiale étendue afin de mieux favoriser l'adoption des véhicules électriques au-delà de la route, garantissant ainsi un avenir durable pour les activités récréatives et commerciales dans les secteurs maritime et terrestre.



« Nous sommes ravis de soutenir l'évolution de Taiga », a déclaré Stewart Wilkinson. « Sam et son équipe ont créé d'excellents produits et technologies dans un climat financier difficile. Le monde a besoin de toute urgence de solutions à faibles émissions de carbone pour toutes les formes de mobilité. Cette transaction nous permettra de continuer à bâtir la meilleure technologie, la meilleure équipe et les meilleurs produits pour propulser l'industrie vers l'avant ».





Propulser une nouvelle ère d’électrification

Cette transaction marque un moment transformateur dans l’évolution des véhicules électriques marins et de sports motorisés à un moment où l’industrie des sports motorisés est confrontée à d’importants vents contraires. L'alliance entre Taiga, Vita, Evoy et Aqua superPower créera un écosystème robuste et compréhensif pour fournir des systèmes de propulsion électrique et des véhicules performants à un large éventail de clients récréatifs et commerciaux mondialement.

« Nous avons fondé Taiga avec la mission de rendre les loisirs durables accessibles à tous », a déclaré Samuel Bruneau, PDG et co-fondateur de Taiga. « Au cours des dernières années, nous avons développé et construit ce qu'aucun autre fabricant n'était disposé ou capable de réaliser : la technologie électrique fondamentale requise pour favoriser l'adoption par le marché de masse. Ce regroupement d'entreprises nous donne désormais l'échelle et les ressources nécessaires pour concrétiser notre vision. Grâce à l'expertise en technologie et en production de masse de Taiga et au positionnement du groupe en tant que leader de l'électrification marine, nous réaliserons de plus grandes économies d'échelle pour fournir des produits à haute performance à des prix attirants afin d'accélérer la transition électrique ».

Élargir la portée mondiale grâce au leadership technologique

L'acquisition ouvre une voie positive pour Taïga, en renforçant ses activités au Canada, en pérennisant des emplois et en permettant la poursuite de la livraison de ses motoneiges électriques et de ses motomarines primées. L’usine de production de Taiga à Montréal, au Québec, avec un potentiel de production de 8 000 unités combinées par an, permettra de livrer les composants de propulsion électrique les plus abordables de leur catégorie à des fabricants de bateaux mondialement en addition aux véhicules électriques de Taiga.

Avec des installations de production de pointe et des centres d'innovation stratégiquement situés en Amérique du Nord et en Europe, y compris des sites clés à Montréal, au Royaume-Uni, en Italie et en Norvège, le groupe est bien placé pour étendre ses opérations et sa distribution à l'échelle mondiale. Cette connaissance approfondie, agencée à une technologie et des capacités de fabrication de pointe, positionne Taiga comme étant le leader en matière d'innovation, de performance et en l'avenir des véhicules récréatifs électriques.

À propos de la transaction

Les conditions financières de la transaction sont confidentielles. Cependant, entre autres, l'acheteur a accepté d'assumer et de garantir la dette de Taiga envers Exportation et développement Canada (EDC), le prêteur garanti le plus important de Taiga et le seul fournisseur de financement provisoire à Taiga dans le cadre de la procédure en vertu de la LACC, et M. Wilkinson s'est engagé à fournir un fonds de roulement pour le plan d'affaires de Taiga.

Pour plus d'informations concernant les procédures en vertu de la LACC, veuillez contacter Restructuration Deloitte Inc., le contrôleur nommé par la Cour de Taiga et de ses filiales, par téléphone au 514-393-5917, ou par courriel à taiga_motors@deloitte.ca. L'adresse de son site Web est https://www.insolvencies.deloitte.ca/.

La clôture de la transaction devrait avoir lieu à court terme et est conditionnelle uniquement à ce que Taiga reçoive certaines ordonnances des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Norton Rose Fulbright Canada LLP a agi à titre de conseiller juridique auprès de Taiga, Lavery, de Billy, L.L.P. représentait Stewart Wilkinson, tandis que Fasken Martineau Dumoulin conseillait le contrôleur.

À propos de Taiga

Taiga est une entreprise canadienne qui réinvente l'environnement des sports motorisés grâce à des véhicules électriques hors route révolutionnaires. Adoptant une approche d'ingénierie optimisée, Taiga repousse les frontières de la technologie électrique pour atteindre des rapports puissance-poids extrêmes et les spécifications thermiques nécessaires afin de surpasser les véhicules de sports motorisés à combustion haute performance comparables. Les premiers modèles commercialisés s'inscrivent dans une gamme de motoneiges et de motomarines électriques visant à répondre à la demande croissante de la clientèle récréative et commerciale qui cherche de meilleurs moyens d'explorer les grands espaces, sans compromis. Pour de plus amples renseignements, visitez www.taigamotors.com

À propos d’Evoy et Vita

Evoy et Vita sont des spécialistes de la technologie marine et développent des systèmes de propulsion électrique haute performance et à charge rapide pour les applications marines commerciales et récréatives. Les moteurs en-bord et hors-bord à haut rendement d'Evoy de 100 à 400 ch offrent des solutions intégrées instantanées pour le marché de masse, tandis que Vita propose des services de conception et d'intégration pour les exigences spécifiques des projets d'électrification des transports et des appels d'offres. Avec une puissance maximale de 600 ch, les systèmes Vita Power ont également été intégrés dans les premières annexes de superyachts entièrement électriques et en collaboration avec Maserati sur un dayboat électrique haut de gamme.

Compatibles avec la recharge CC à grande vitesse, les systèmes Evoy et Vita sont parmi les recharges les plus rapides du marché, avec une recharge de 10 % à 90 % en moins d'une heure.

Vita produit également des semi-rigides entièrement électriques de 5,5 m et 7 m conçus pour les opérations des ports, des marinas, des garde-côtes et des clubs sportifs. Vita était le seul fournisseur de bateaux électriques pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, établissant un record mondial en fournissant la plus grande flotte de bateaux électriques jamais assemblée à des fins professionnelles.

Pour plus d’informations, visitez :

http://www.vita-power.com

http://www.evoy.no

À propos d'Aqua superPower

Aqua superPower est le premier réseau mondial marin de bornes de recharge rapide pour bateaux électriques. La gamme de produits comprend des solutions de recharge AC et DC permettant aux bateaux compatibles de recharger rapidement et d'étendre leur autonomie. Aqua superPower a développé la première borne à recharge rapide spécialement conçue et approuvée pour être utilisé dans les environnements marins. Construit selon les normes IP65, Aqua superPower est une solution de recharge marine révolutionnaire et durable. Pour plus d’informations, visitez http://www.aqua-superpower.com.

