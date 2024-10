Arquiteta Leila Dionizios Aplica Psicologia Ambiental em Seus Projetos de Design de Interiores de Alto Padrão

Impacto ambiental no design de interiores Bangalô de Luxo - Ambiente assinado pela arquiteta Leila Dionizios

Arquiteta revela como a psicologia ambiental está redefinindo o design de interiores de luxo e promovendo o bem-estar mental e emocional dos moradores.

A arquitetura humanizada coloca as necessidades emocionais e físicas dos ocupantes no centro de cada projeto. Espaços que cuidam de mente e corpo garantem que os moradores se sintam seguros e felizes.” — Arquiteta Leila Dionizios

RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO, BRAZIL, October 16, 2024 / EINPresswire.com / -- A renomada arquiteta do Rio de Janeiro Leila Dionizios tem se destacado no mercado de design de interiores de alto padrão por sua abordagem inovadora e diferenciada. Em seus projetos, ela utiliza a psicologia ambiental como base para criar espaços que vão além da estética, buscando proporcionar bem-estar e conforto aos seus clientes.A psicologia ambiental é uma ciência que estuda a relação entre o ser humano e o ambiente em que vive, levando em consideração aspectos psicológicos, sociais e culturais. Para Leila, essa abordagem é fundamental para criar espaços que atendam às necessidades e desejos dos seus clientes, tornando-os mais funcionais e acolhedores.Um exemplo do sucesso dessa metodologia pode ser visto no ambiente "Refúgio do Lago", criado por Leila para a Casa Cor Rio de Janeiro 2023. O espaço, que foi um dos mais elogiados pelos visitantes, foi projetado com base na psicologia ambiental, buscando trazer elementos que remetem à natureza e promovem a sensação de tranquilidade e paz."A psicologia ambiental é uma ferramenta poderosa no processo de criação de espaços que vão além da estética e proporcionam bem-estar aos seus usuários. Em meus projetos, busco entender as necessidades e desejos dos meus clientes para criar ambientes que reflitam suas personalidades e promovam o equilíbrio entre corpo e mente", afirma Leila.Segundo a arquiteta, a iluminação natural em projetos de luxo é um elemento crucial. Ambientes iluminados com luz solar comprovadamente melhoram o humor, aumentam a produtividade e reduzem a ansiedade.A profissional afirma que as cores também desempenham um papel vital no impacto psicológico do ambiente. Cores frias, como azul e verde, promovem calma e serenidade, sendo ideais para áreas de relaxamento, enquanto cores vibrantes trazem energia ao espaço. A atenção cuidadosa a esses detalhes assegura que cada projeto seja único, personalizado e adaptado às necessidades emocionais dos ocupantes.Com sua abordagem inovadora e sua expertise em psicologia ambiental, Leila Dionizios tem se destacado cada vez mais no mercado de design de interiores de alto padrão, conquistando clientes e admiradores por todo o país. Seus projetos são verdadeiras obras de arte, que unem beleza, funcionalidade e bem-estar. Para conhecer mais sobre o trabalho da arquiteta, acesse seu site oficial e acompanhe suas redes sociais.

