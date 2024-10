Cloudera Bekerjasama dengan Snowflake untuk Melancarkan Integrasi Pengurusan Data Hibrid yang Dikuasakan oleh Iceberg

Didedahkan di EVOLVE24, platform bersatu itu akan mengurangkan jumlah kos pemilikan dan menyediakan satu sumber tunggal kebenaran untuk semua data perusahaan



SANTA CLARA, California dan NEW YORK, Oct. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cloudera, satu-satunya platform hibrid sebenar untuk data, analitik dan AI, hari ini mengumumkan penyepaduan dengan Snowflake, syarikat Awan Data AI untuk membawa data lakehouse hibrid bersatu yang terbuka kepada perusahaan yang dikuasakan oleh Apache Iceberg. Kini, perusahaan boleh manfaatkan gabungan Cloudera dan Snowflake—dua alat baka terbaik untuk pengingesan, pemprosesan dan penggunaan data—untuk satu sumber tunggal kebenaran merentasi semua data, analitik dan beban kerja AI.

Data adalah aset perniagaan yang paling berkuasa. Ia memacu membuat keputusan termaklum, menyediakan kelebihan daya saing dan mendedahkan peluang untuk inovasi. Suatu kajian pada tahun 2022 mendedahkan bahawa 80% perniagaan melaporkan hasil yang lebih tinggi disebabkan oleh analisis data masa nyata dan 98% melaporkan peningkatan dalam sentimen pelanggan yang positif disebabkan oleh memanfaatkan data. Walau bagaimanapun, untuk memanfaatkan kuasa data sepenuhnya, perniagaan memerlukan satu sumber kebenaran tunggal yang bersatu untuk menyimpan, mengurus dan mentadbir semua data perusahaan, tidak kira di mana ia berada.

Cloudera telah melanjutkan kebolehoperasian Open Data Lakehouse kepada Snowflake, membenarkan pelanggan bersama akses yang lancar ke Data Lakehouse Cloudera melalui Katalog REST Apache Iceberg. Pelanggan mendapat manfaat daripada platform data yang dioptimumkan yang dikuasakan oleh Apache Iceberg, yang membolehkan mereka menginges, menyediakan dan memproses data mereka dengan alatan terbaik dalam kelasnya. Selain itu, pengguna Snowflake kini boleh menanyakan data yang disimpan di Ozone Cloudera, penyelesaian penyimpanan objek serasi AWS S3 di premis, terus daripada Snowflake. Pelanggan kini mempunyai akses kepada semua faktor bentuk utama daripada satu kerjasama padu, di premis dan sebagai platform-sebagai-perkhidmatan (PaaS) dan perisian sebagai perkhidmatan (SaaS).

Selain membolehkan kesalingoperasian yang lebih baik antara dua sistem itu, pelanggan Cloudera akan mengalami kemudahan enjin Perisikan Perniagaan Snowflake. Enjin Snowflake boleh mengakses data daripada Open Data Lakehouse Cloudera tanpa memerlukan pertindihan atau pemindahan data, mengurangkan kerumitan, memperkemaskan operasi dan mengekalkan integriti data.

Tambahan pula, kerjasama ini membawa kepada pengurangan dalam jumlah kos pemilikan tindanan bersepadu untuk perusahaan. Penghapusan silo data dan metadata, rasionalisasi saluran paip data dan perkemasan usaha operasi adalah faktor utama dalam pengurangan kos ini. Penambahbaikan ini membantu menyampaikan analitik dan kes penggunaan AI pada skala dengan lebih cekap, mempertingkatkan lagi cadangan nilai untuk perniagaan yang memanfaatkan kedua-dua Cloudera dan Snowflake. Penyepaduan strategik ini bukan sahaja mengoptimumkan aliran kerja analitik tetapi juga menyediakan rangka kerja yang mantap untuk perusahaan memacu inovasi dan memperoleh kelebihan daya saing dalam pasaran masing-masing.

Faedah tambahan integrasi ini termasuk:

Jadual Iceberg Terurus: Jadual Iceberg mempertingkatkan prestasi dan kebolehpercayaan data, membolehkan pelanggan bersama membuka kunci potensi penuh data mereka melalui pengorganisasian yang lebih baik, pertanyaan yang lebih pantas dan pengurusan data yang dipermudahkan, tidak kira di mana data disimpan.

Jadual Iceberg mempertingkatkan prestasi dan kebolehpercayaan data, membolehkan pelanggan bersama membuka kunci potensi penuh data mereka melalui pengorganisasian yang lebih baik, pertanyaan yang lebih pantas dan pengurusan data yang dipermudahkan, tidak kira di mana data disimpan. Enjin Baka Terbaik: Pelanggan bersama mendapat manfaat daripada enjin peringkat teratas untuk menginges, menyediakan dan mengurus data mereka, membolehkan pengurusan lancar kedua-dua kecerdasan buatan (AI) dan beban kerja kecerdasan perniagaan.

Pelanggan bersama mendapat manfaat daripada enjin peringkat teratas untuk menginges, menyediakan dan mengurus data mereka, membolehkan pengurusan lancar kedua-dua kecerdasan buatan (AI) dan beban kerja kecerdasan perniagaan. Keselamatan dan Tadbir Urus Bersatu: Penyepaduan ini menyatukan keselamatan dan tadbir urus data merentasi keseluruhan kitaran hayat data. Pelanggan bersama boleh menggunakan langkah keselamatan yang konsisten, menjejak asal dan pergerakan data serta mengurus metadata dalam satu platform, di premis atau awan.



“Dengan memperluaskan keupayaan Open Data Lakehouse kami melalui Apache Iceberg kepada Snowflake, kami membolehkan pelanggan kami bukan sahaja mengoptimumkan aliran kerja data mereka tetapi juga membuka peluang baharu untuk inovasi, kecekapan dan pertumbuhan,” kata Abhas Ricky, Ketua Pegawai Strategi Cloudera. “Ini akan membantu pelanggan memudahkan seni bina data mereka, meminimumkan saluran paip data dan mengurangkan jumlah kos pemilikan harta data mereka sambil mengurangkan risiko keselamatan. Bersama-sama, Snowflake dan Cloudera membawa era seterusnya dalam membuat keputusan berasaskan data untuk setiap organisasi moden."

"Apache Iceberg adalah pilihan utama untuk pelanggan yang mahukan standard terbuka untuk data dan Cloudera telah menjadi sebahagian daripada projek Iceberg," kata Tarik Dwiek, Ketua Perikatan Teknologi di Snowflake. “Perkongsian kami memperluaskan apa yang mungkin untuk pelanggan yang memilih untuk menyeragamkan pada jadual Iceberg. Kami teruja untuk memecahkan silo dan menyampaikan pengalaman awan data hibrid bersatu dengan analitik pelbagai fungsi kepada semua pelanggan kami."

"Melalui kerjasama ini, pelanggan mendapat akses kepada platform pengurusan data yang bersatu dan mantap yang menyediakan satu sumber kebenaran untuk semua data mereka, sama ada dalam awan atau di premis," kata Sanjeev Mohan, penganalisis di SanjMo. “Ini membolehkan mereka memperkemaskan dan menjamin operasi data mereka sambil menganalisis dan mengekstrak cerapan dengan cekap merentasi keseluruhan kitaran hayat data – daripada pengingesan kepada AI dan analitik. Ia adalah langkah strategik daripada dua gergasi industri untuk bekerjasama dengan cara yang akan memberikan nilai segera kepada perniagaan."

Selain itu, mengesahkan komitmen kami untuk memajukan penggunaan Iceberg, Cloudera teruja untuk mengumumkan pratonton teknikal Cloudera Lakehouse Optimizer. Perkhidmatan baharu ini mengoptimumkan jadual Iceberg anda secara autonomi, seterusnya mengurangkan kos sambil meningkatkan prestasi Lakehouse anda dengan ketara. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pratonton teknikal ini, klik sini.

Perihal Cloudera

Cloudera adalah satu-satunya platform hibrid sebenar untuk data, analitik dan AI. Dengan 100 kali ganda lebih data di bawah pengurusan berbanding vendor awan sahaja yang lain, Cloudera memperkasakan perusahaan global untuk mengubah semua jenis data, pada mana-mana awan awam atau persendirian kepada cerapan yang bernilai dan dipercayai. Open Data Lakehouse kami menyampaikan pengurusan data berskala dan selamat dengan analitik asli awan mudah alih, membolehkan pelanggan membawa model GenAI kepada data mereka sambil mengekalkan privasi dan memastikan penggunaan AI yang bertanggungjawab dan boleh dipercayai. Jenama terbesar dunia dalam perkhidmatan kewangan, insurans, media, pembuatan dan kerajaan bergantung pada Cloudera untuk menggunakan data mereka untuk menyelesaikan perkara yang kelihatan mustahil—hari ini dan pada masa hadapan.

Untuk mengetahui lebih lanjut, layari Cloudera.com dan ikuti kami di LinkedIn dan X. Cloudera dan tanda berkaitan ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Cloudera, Inc. Semua syarikat dan nama produk lain mungkin merupakan tanda dagangan pemilik masing-masing.

