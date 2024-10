Cloudera Menyampaikan Visi Awan Hibrid Sebenar di EVOLVE24 New York

Keupayaan dipertingkatkan dan pelaburan berterusan memecutkan komitmen Cloudera sebagai satu-satunya platform hibrid sebenar untuk data, analitik dan AI

SANTA CLARA, Calif. dan NEW YORK, Oct. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cloudera mendedahkan visi dan momentumnya untuk memecutkan laluan bagi hibrid sebenar semasa persidangan data dan AI tahunannya, EVOLVE24 New York, yang diadakan pada hari ini, 10 Oktober. Sebagai satu-satunya platform hibrid sebenar yang pertama dalam industri bagi data, analitik dan AI, Cloudera telah menghasilkan barisan kemajuan teknologi dan pelaburan untuk memperkukuhkan komitmennya untuk membolehkan setiap perusahaan membawa analitik dan AI ke data di mana-mana sahaja yang membantu untuk mendayakan pembezaan berdaya saing.



Perkembangan persekitaran hibrid sejak beberapa tahun lalu didorong oleh peranan penting awan hibrid dalam memanfaatkan jejak data lengkap organisasi. Ini membolehkan perusahaan untuk meningkatkan produktiviti, meramal trend dan memodalkan peluang perniagaan utama. Apabila data disimpan berasingan, perusahaan tidak boleh mencipta, mengalihkan dan menskala beban kerja dan sumber merentas perniagaan yang mengehadkan kefleksibelan untuk memenuhi keperluan organisasi dan menemui kecekapan baharu. Menurut kepada data daripada Cloudera, 93% pemimpin data bersetuju bahawa "keupayaan berbilang awan/hibrid untuk data dan analitik adalah kunci kepada organisasi bagi menyesuaikan diri dengan perubahan".

Cloudera ialah satu-satunya platform untuk data, analitik dan AI di pasaran yang membolehkan pergerakan yang lancar data dan beban kerja merentas semua persekitaran, memperkasakan jenama terbesar dunia untuk mengubah semua jenis data kepada cerapan yang bernilai dan dipercayai. Platform Cloudera juga disesuaikan secara unik untuk merobohkan halangan data tradisional bagi membolehkan perusahaan menganalisis ladang data dan membawa model GenAI ke data mereka di mana-mana sahaja ia berada. Semasa persidangan hari ini, pelanggan mendapat pratonton visi tersebut serta keupayaan utama dalam keluaran seterusnya dan akan datang seperti:

Platform disepadukan : Pangkalan kod tunggal untuk infrastruktur yang mengaburkan sempadan antara persekitaran awan dan pada premis. Keupayaan, beban kerja dan kerja-kerja tadbir urus dirasakan hampir sama di mana-mana dan boleh dilaraskan mengikut keperluan yang berkembang.

: Pangkalan kod tunggal untuk infrastruktur yang mengaburkan sempadan antara persekitaran awan dan pada premis. Keupayaan, beban kerja dan kerja-kerja tadbir urus dirasakan hampir sama di mana-mana dan boleh dilaraskan mengikut keperluan yang berkembang. Satah kawalan hibrid : Sebuah "gelas kaca tunggal" untuk menguruskan, memantau dan mentadbir pasang atur merentas sebarang infrastruktur. Ini membolehkan pengoptimuman yang berterusan untuk kos, prestasi dan sebarang keperluan perniagaan yang lain.

: Sebuah "gelas kaca tunggal" untuk menguruskan, memantau dan mentadbir pasang atur merentas sebarang infrastruktur. Ini membolehkan pengoptimuman yang berterusan untuk kos, prestasi dan sebarang keperluan perniagaan yang lain. Lakehouse Data Terbuka berkenaan seni bina hibrid : Menggabungkan kefleksibelan kumpulan data dengan prestasi gudang data merentas persekitaran hibrid dan berbilang awan.

: Menggabungkan kefleksibelan kumpulan data dengan prestasi gudang data merentas persekitaran hibrid dan berbilang awan. Keselamatan dan pentadbiran bersepadu : Keselamatan, pentadbiran dan susur galur yang konsisten merentas infrastruktur hibrid membolehkan organisasi untuk mengekalkan pematuhan dan kepercayaan semasa mereka bertukar antara infrastruktur.

: Keselamatan, pentadbiran dan susur galur yang konsisten merentas infrastruktur hibrid membolehkan organisasi untuk mengekalkan pematuhan dan kepercayaan semasa mereka bertukar antara infrastruktur. Akses data bersekutu : Memastikan pengalaman hibrid bersepadu yang membolehkan pengguna, data dan analitik bergerak dengan lancar antara infrastruktur untuk memenuhi keperluan organisasi.

: Memastikan pengalaman hibrid bersepadu yang membolehkan pengguna, data dan analitik bergerak dengan lancar antara infrastruktur untuk memenuhi keperluan organisasi. Sokongan Graviton (ARM): Pelanggan boleh mengatur kedudukan Cloudera pada sistem berdasarkan ARM (seperti AWS Graviton) dan persekitaran tradisional x86, yang memastikan kefleksibelan dan kemudahalihan beban kerja merentas infrastruktur awan, hibrid dan pada premis.

"Walaupun lebih banyak perniagaan telah memilih untuk menerima pendekatan hibrid bagi pengurusan data, hanya menggunakan infrastruktur awan hibrid adalah tidak mencukupi", kata Andrew Brust, Penganalisis Industri, Blue Badge Insights. "Hasil yang penting memerlukan pendekatan awan hibrid 'sebenar' untuk pengurusan data, yang aset data dan analitik berfungsi pada premis dan di berbilang awan diuruskan bersama-sama dan bersekutu dalam gambaran yang menyeluruh. Hibrid sebenar memberikan lebih daripada hanya mengatur kedudukan untuk banyak infrastruktur secara berasingan; ia membolehkan data, analitik dan AI bergerak dengan lancar antara semuanya, untuk mengendalikan perubahan serta sentiasa boleh menyampaikan cerapan dan nilai dalam cara yang paling optimum. Untuk mencapai ini, perusahaan memerlukan seni bina data boleh diskala dan fleksibel yang boleh berkembang bersama-sama mereka. Cloudera adalah satu-satunya vendor di pasaran yang menunaikan janji ini untuk membantu perusahaan mencapai hibrid sebenar pada setiap titik di sepanjang pengurusan data dan perjalanan analitik mereka".

"Memandangkan lebih banyak perusahaan bersedia untuk dunia yang semakin hibrid, mereka akan memerlukan rangka kerja analitik data dan AI yang fleksibel dan boleh diskala", kata Dipto Chakravarty, Ketua Pegawai Produk di Cloudera. "Ini menandakan detik yang penting untuk Cloudera sepanjang kita terus melabur dengan banyak untuk menyokong perusahaan dalam perjalanan hibrid sebenar mereka. Ini masanya untuk perubahan. Ini masanya untuk hibrid dan kami menjangkakan untuk terus membina atas dasar yang membolehkan perusahaan untuk terus berkembang maju dalam setiap langkah".

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara Cloudera boleh menyokong masa depan data, analitik dan AI.

Perihal Cloudera

Cloudera adalah satu-satunya platform hibrid sebenar untuk data, analitik dan AI. Dengan 100 kali ganda lebih data di bawah pengurusan berbanding vendor awan sahaja yang lain, Cloudera memperkasakan perusahaan global untuk mengubah semua jenis data, pada mana-mana awan awam atau persendirian kepada cerapan yang bernilai dan dipercayai. Lakehouse data terbuka kami menyampaikan pengurusan data berskala dan selamat dengan analitik asli awan mudah alih, membolehkan pelanggan membawa model GenAI kepada data mereka sambil mengekalkan privasi dan memastikan penggunaan AI yang bertanggungjawab dan boleh dipercayai. Jenama terbesar dunia dalam perkhidmatan kewangan, insurans, media, pembuatan dan kerajaan bergantung pada Cloudera untuk menggunakan data mereka untuk menyelesaikan perkara yang kelihatan mustahil—hari ini dan pada masa hadapan.

Untuk mengetahui lebih lanjut, layari Cloudera.com dan ikuti kami di LinkedIn dan X. Cloudera dan tanda berkaitan ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Cloudera, Inc. Semua syarikat dan nama produk lain mungkin merupakan tanda dagangan pemilik masing-masing.

Hubungi

Jess Hohn-Cabana

cloudera@v2comms.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.