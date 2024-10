FEMSA anuncia acuerdo con TRAXIÓN para desinvertir ciertas operaciones de logística

MONTERREY, Mexico, Oct. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (“FEMSA” o la “Compañía”) (NYSE: FMX; BMV: FEMSAUBD, FEMSAUB) anunció que llegó a un acuerdo definitivo con Grupo Traxión, S.A.B. de C.V (BMV: TRAXIONA), una empresa líder en transporte y logística en México, para desinvertir algunas de las operaciones logísticas de FEMSA que operan bajo el nombre de Solistica. La transacción incluye las operaciones de logística transportation management en México y de contract logistics en México, Brasil y Colombia. La transacción no incluye las operaciones LTL (less-than-truckload) de FEMSA en Brasil.



La contraprestación total por esta transacción será de aproximadamente $4,060 millones de pesos mexicanos, neto de caja y deuda.

Esta transacción representa un paso adicional en la ejecución del plan FEMSA Forward que se comunicó en febrero de 2023. La transacción está sujeta a aprobaciones regulatorias y otras condiciones habituales, y se espera que cierre en los siguientes meses.



Sobre FEMSA

FEMSA es una empresa que genera valor económico y social por medio de empresas e instituciones y busca ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tiene presencia. Participa en la industria del comercio al detalle a través de la División Proximidad Américas, de la que forma parte OXXO, una cadena de tiendas de formato pequeño, y otros formatos minoristas relacionados, y Proximidad Europa, que incluye a Valora, nuestra unidad de retail europea que opera tiendas de conveniencia y foodvenience. En el comercio al detalle, FEMSA también participa a través de la División Salud que incluye farmacias y actividades relacionadas; y en Digital@FEMSA, que incluye Spin by OXXO y Spin Premia, entre otras iniciativas de servicios financieros digitales. En la industria de bebidas participa operando CocaCola FEMSA, el embotellador de productos Coca-Cola más grande del mundo por volumen de ventas. A través de sus Unidades de Negocio emplea a más de 392 mil colaboradores en 18 países. FEMSA es miembro del Índice de Sostenibilidad MILA Pacific Alliance de Dow Jones, del FTSE4Good Emerging Index y del índice S&P/BMV Total México ESG, entre otros índices que evalúan su desempeño en sostenibilidad. FEMSA es miembro del Índice de Sostenibilidad MILA Pacific Alliance de Dow Jones, del FTSE4Good Emerging Index y del índice S&P/BMV Total México ESG, entre otros índices que evalúan su desempeño en sostenibilidad.

Sobre Traxión

TRAXIÓN es la empresa líder de transporte y logística en México. Ofrece soluciones integrales a través del portafolio de servicios más amplio y diverso del país. La plataforma de TRAXIÓN opera tres segmentos de negocio: movilidad de carga, logística y tecnología, y movilidad de personas. La Compañía cuenta con más de 10 marcas reconocidas por su liderazgo en los diferentes nichos de negocio en los que participa. TRAXIÓN se estableció en 2011 y cerró el 2T24 con una flota promedio de 11,043 unidades motrices, 709,998 metros cuadrados de espacio de almacén logístico 3PL, presencia nacional, una cartera de más de 1,300 clientes, y más de 22,000 colaboradores. Entre las ventajas competitivas más importantes de TRAXIÓN destacan: un equipo administrativo experimentado y comprometido, único consolidador en un sector altamente fragmentado, única empresa institucional dentro de una industria dominada por empresas familiares, portafolio de servicios premium diversificado, relaciones de largo plazo con clientes y proveedores, y visión anticipada de mercado.



Contacto para Inversionistas (52) 818-328-6000 investor@femsa.com.mx femsa.gcs-web.com Contacto para Medios (52) 555-249-6843 comunicacion@femsa.com.mx femsa.com

