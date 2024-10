Bitget Menyepadukan Indeks GMCI yang Membolehkan Perdagangan yang Dipilih Susun dan Terjamin

VICTORIA, Seychelles, Oct. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, syarikat pertukaran mata wang kripto terkemuka dunia dan Web3, telah mengumumkan penambahan indeks GMCI kepada pasaran niaga hadapannya, membolehkan pedagang mengakses pelbagai aset dengan selamat. Indeks GMCI dipilih susun berdasarkan kriteria yang ketat untuk memastikan gambaran keseluruhan pasaran telah disahkan. Untuk sebarang syiling yang dimasukkan ke dalam indeks GMCI, ia mesti didagangkan secara aktif pada sekurang-kurangnya satu daripada lapan bursa berpusat (CEX) utama dengan volum perdagangan yang mencukupi.

Selain itu, setiap syiling mesti mendapat sokongan sekurang-kurangnya satu daripada tiga penjaga untuk memastikan integriti dan keselamatan aset. Indeks memberi tumpuan kepada syiling dengan permodalan pasaran edaran yang telus. Maklumat Permodalan Pasaran Peredaran diperoleh daripada CoinMarketCap dan CoinGecko dan maklumat harga langsung diperoleh daripada Coin Metrics, yang juga berfungsi sebagai ejen pengiraan indeks pihak ketiga GMCI.

Indeks GMCI 30 menyerlah dengan menampilkan 30 syiling teratas dalam alam aset GMCI, tidak termasuk stablecoin, aset terbungkus dan aset yang dipertaruhkan seperti USDC, WBTC dan stETH. Indeks ini menyediakan pedagang dengan pendedahan kepada set komprehensif aset digital terkemuka, merakam pergerakan pasaran yang lebih luas sambil mengekalkan kepelbagaian dan mengurangkan penumpuan berlebihan dalam mana-mana aset tunggal.

"Di Bitget kami mengutamakan keselamatan pengguna kami sambil menyampaikan inovasi bertaraf dunia. Ini sejajar dengan strategi Bitget yang lebih luas untuk mempercepatkan utiliti dan penggunaan kripto secara besar-besaran dalam ekosistem yang selamat dan terjamin," kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif di Bitget. "Dengan menyediakan set aset dipilih susun yang disokong oleh pedagang yang dipercayai, kami menyasarkan untuk memperkasakan peniaga dengan pilihan termaklum dan pelbagai untuk mempertingkatkan kemudahan mengurus kekayaan," tambahnya.

Pengimbangan semula berlaku setiap bulan, pada hari Jumaat terakhir setiap bulan, dengan pelarasan dibuat mengikut permodalan pasaran peredaran syiling tersebut. Proses ini memastikan indeks kekal terkini dengan turun naik pasaran, membolehkannya mencerminkan arah aliran semasa dan pergerakan harga dengan tepat. Walaupun kedudukan token individu dihadkan pada 25% semasa pengimbangan semula, ia boleh terapung berdasarkan prestasi harga, menawarkan gambaran dinamik momentum pasaran sepanjang bulan.

Indeks GMCI Meme memenuhi minat yang semakin meningkat terhadap syiling meme, segmen yang telah mendapat perhatian dan volum perdagangan yang ketara dalam komuniti kripto. Indeks ini merangkumi syiling meme teratas yang didagangkan merentasi bursa terpilih, membolehkan pengguna mengikuti arah aliran memecoin yang muncul dengan selamat.

"Kerjasama kami dengan Bitget melancarkan kontrak kekal pada indeks GMCI 30 merupakan langkah yang penting dalam mengembangkan kebolehcapaian penyelesaian indeks kami ke pasaran yang lebih luas. Sebagai pertukaran kripto terkemuka dari segi volum perdagangan dan inovasi, Bitget berkongsi visi kami untuk menyampaikan produk termaju dan boleh dipercayai kepada komuniti perdagangan. Ini menandakan permulaan perkongsian selanjutnya yang akan menyaksikan indeks GMCI digunakan sebagai penanda aras pilihan untuk produk dagangan yang inovatif merentasi platform terkemuka," kata Maarten Botman, Ketua Pegawai Eksekutif di GMCI.

Dengan menawarkan pendedahan kepada pelbagai aset, indeks GMCI membantu pedagang menavigasi segmen pasaran yang pelbagai. Indeks GMCI memberikan keteguhan dan ketelusan yang biasa digunakan oleh pelabur di pasaran kewangan tradisional sambil memanfaatkan kepakaran dalam kripto sama seperti Bitget. Dengan ini, pengguna Bitget kini boleh mengakses indeks GMCI termasuk indeks memecoins di platform itu.

