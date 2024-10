Bitget משלבת את האינדקסים של GMCI המאפשרים מסחר מאובטח בקפידה

ויקטוריה, סיישל, Oct. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים וחברת ה-Web3 המובילה בעולם, הודיעה על הוספת האינדקסים של GMCI לשוק החוזים העתידיים שלה, מה שמאפשר לסוחרים לגשת מגוון של נכסים באופן מאובטח. האינדקסים של GMCI נבחרים בקפידה על סמך קריטריונים מחמירים כדי להבטיח סקירה מאומתת של השוק. כדי שמטבע מסוים ייכלל באינדקסים של GMCI, הוא צריך להיסחר באופן פעיל לפחות באחת משמונה בורסות מרכזיות עיקריות (CEX) בנפח מסחר מספק.

בנוסף, כל מטבע חייב לקבל תמיכה לפחות מאחד משלושה אפוטרופוסים כדי להבטיח את השלמות והבטחון של הנכסים. האינדקסים מתמקדים במטבעות בעלי שווי שוק שקוף שבמחזור. מידע על שווי השוק שבמחזור מתקבל מ-CoinMarketCap ו-CoinGecko, ומידע על התמחור בזמן אמת מגיע ב-Coin Metrics, המשמשת גם כסוכן צד שלישי לחישוב האינדקסים של GMCI.

המדד GMCI 30 בולט מבין כולם בכך שהוא מציג את 30 המטבעות המובילים ביקום הנכסים של GMCI, לא כולל מטבעות יציבים, נכסים עטופים ונכסים בהימורים כגון USDC, WBTC ו-stETH. אינדקס זה מספק לסוחרים חשיפה למכלול מקיף של הנכסים הדיגיטליים המובילים, לוכד את המגמות בשוק הרחב, ועושה זאת תוך שמירה על גיוון והפחתת ריכוזיות יתר בנכסים בודדים כאלה אטו אחרים.

"ב-Bitget אנו נותנים עדיפות לאבטחת המשתמשים שלנו תוך אספקת חדשנות ברמה עולמית. זה מתיישר עם האסטרטגיה הרחבה יותר של Bitget להאצת השירות והאימוץ ההמוני של מטבעות קריפטוגרפים באקו סיסטם בטוח ומאובטח", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "על ידי אספקת מערך נכסים קפדני עם גיבוי של אפוטרופוסים מהימנים, אנו שואפים להעצים סוחרים עם אפשרויות מושכלות ומגוונות כדי לשפר את קלות ניהול העושר".

האיזון מחדש מתרחש מדי חודש, ביום שישי האחרון של כל חודש, עם התאמות לפי שווי השוק של המטבעות שבמחזור. תהליך זה מבטיח שהאינדקסים יישארו מעודכנים בהתאם לתנודות השוק, ומאפשר להם לשקף במדויק את המגמות הנוכחיות ואת תנודות המחירים. בעוד שפוזיציות של מטבעות בודדים מוגבלות ל-25% במהלך האיזון מחדש, הן יכולות לצוף על סמך ביצועי המחיר, וכך להציע ייצוג דינמי של המומנטום של השוק לאורך החודש.

מדד ה-GMCI Meme נותן מענה לעניין הגובר במטבעות המם, פלח שוק שזכה לתשומת לב ונפח מסחר משמעותיים בקהילה הקריפוטגרפית. מדד זה כולל את מטבעות המם המובילים הנסחרים בבורסות נבחרות, מה שמאפשר למשתמשים לקפוץ על מגמות של מטבעות מם מתפתחים בצורה מאובטחת.

"שיתוף הפעולה שלנו עם Bitget להשקת חוזה תמידי על מדד GMCI 30 הוא צעד משמעותי בהרחבת הנגישות של פתרונות המדדים שלנו לשוק רחב יותר. כבורסת קריפטו מובילה מבחינת נפח מסחר וחדשנות, Bitget חולקת את החזון שלנו לספק מוצרים חדשניים ואמינים לקהילת המסחר. זה מסמן את תחילתן של שותפויות נוספות שיראו את מדדי GMCI משמשים כאמת המידה המועדפת למוצרי מסחר חדשניים בפלטפורמות מובילות", אמר מארטן בוטמן (Maarten Botman), מנכ"ל GMCI.

מדדי GMCI, המציעים חשיפה למגוון נכסים, מסייעים לסוחרים לנווט בפלחי שוק מגוונים. מדדי GMCI מספקים את החוסן והשקיפות שהמשקיעים רגילים אליהם בשווקים הפיננסיים המסורתיים תוך ניצול מומחיות בקריפטו בדומה ל-Bitget. עם זאת, משתמשי Bitget יכולים כעת לגשת למדדי GMCI כולל מדדי memecoins בפלטפורמה.

כדי להתחיל, בקרו כאן .

אודות Bitget Wallet

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-45 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי, בוט בינה מלאכותית ופתרונות מסחר אחרים. Bitget Wallet , שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפה, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד. Bitget מעוררת השראה באנשים לאמץ קריפטו באמצעות שיתופי פעולה עם שותפים אמינים, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, ב- EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים האולימפיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (şSamet Gümü) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın ) (נבחרת כדורעף).

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord | Bitget Wallet

לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם: media@bitget.com

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לך. שום דבר כאן לא יתפרש כייעוץ פיננסי.

תמונת יח"צ הנלוות להודעה זו זמינה בכתובת:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/459f37c8-cd0b-4be2-a7ba-6fcfd6f5e43e





Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.