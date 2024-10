ビットゲット (Bitget) がGMCI指数を統合、厳選された安全な取引が可能に

セイシェル・ビクトリア発, Oct. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号通貨取引所およびWeb3企業であるビットゲットは、GMCI指数を先物市場に追加することを発表した。これにより、トレーダーは多様な資産に安全にアクセスできるようになる。 GMCI指数は、市場の概況を確実に検証するため、厳格な基準に基づいて厳選されている。 通貨がGMCI指数に含まれるためには、8つの主要な中央取引所 (CEX) のうち少なくとも1つで活発に取引されていることが求められるほか、十分な取引量が必要となる。



さらに、資産の完全性とセキュリティを確保するため、3つのカストディアンのうち少なくとも1つの支援を得る必要がある。 この指数は、流通時価総額の透明性が高い通貨に焦点を当てている。 流通時価総額情報は、CoinMarketCapとCoinGeckoから取得し、リアルタイム価格情報は、GMCIのサードパーティの指数計算エージェントの役割を担っているCoin Metricsから取得している。

GMCI 30指数は、GMCI資産内の上位30通貨に注目する点が特徴的で、ステーブルコイン、ラップド資産、USDC、WBTC、stETHなどのステーキングされた資産は除外される。 この指数は、トレーダーに主要なデジタル資産の包括的なセットに対するエクスポージャーを提供し、単一の資産への過度の集中を抑えて分散を維持しながら、より広範な市場の動きを捉えるものである。

「ビットゲットは世界クラスのイノベーションを提供しながら、ユーザーのセキュリティを優先しています。 これは、安全で保護されたエコシステム内で暗号通貨の実用化と大規模な普及を加速させるというビットゲットの広範な戦略に沿ったものです」とビットゲットの最高経営責任者 (CEO) であるグレーシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。 さらに、「信頼できるカストディアンの支援を受けた厳選された資産セットを提供することで、トレーダーが情報を得た上で、多様な選択肢により容易に資産運用を行えるようにすることを目指しています」とコメントしている。

リバランスは毎月最終金曜日に行われ、通貨の流通時価総額に応じて調整される。 このプロセスにより、指数は市場の変動に常に対応し、現在のトレンドや値動きを正確に反映することができる。 個々のトークンのポジションは、リバランス時には25%が上限となるが、価格パフォーマンスに応じて変動するため、月全体の市場の勢いをダイナミックに表すことができる。

GMCIミーム指数は、暗号通貨コミュニティで大きな注目と取引量を集めているセグメントであるミームコインへの関心の高まりに対応している。 この指数には、厳選された取引所で取引されている上位のミームコインが含まれ、ユーザーは新たなミームコインのトレンドに安全に乗ることができる。

「ビットゲットと提携してGMCI 30指数の無期限契約を開始することは、当社の指数ソリューションの利用可能性をさらに市場に拡大する上で重要な一歩となります。 ビットゲットは、取引量と革新性の面で業界をリードする暗号通貨取引所であり、取引コミュニティに信頼性の高い最先端の商品を提供するという当社と共通のビジョンを持っています。 GMCI指数は主要なプラットフォームにおいて、革新的な取引商品の選択のベンチマークとして使用されることになるため、この提携は、さらなるパートナーシップの始まりを示しています」とGMCIのCEOであるマールテン・ボットマン (Maarten Botman) は述べている。

さまざまな資産に対するエクスポージャーを提供するGMCI指数は、トレーダーが多様な市場セグメントをナビゲートするのに役立つ。 GMCI指数は、ビットゲットのように暗号通貨の専門知識を活用しながら、投資家が従来の金融市場で慣れ親しんだ堅牢性と透明性を提供する。 これにより、ビットゲットのユーザーは、プラットフォーム上でミームコイン指数を含むGMCI指数へのアクセスが可能になった。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で4,500万人以上のユーザーにサービスを提供するビットゲット取引所は、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーのスマートな取引を支援することに尽力している。 ビットゲット・ウォレットは、ウォレット機能、スワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザなど、包括的なWeb3ソリューションと機能を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号ウォレットである。 ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカにおける世界トップのプロサッカーリーグLALIGA の公式クリプトパートナーであること、ブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin) (バレーボール代表チーム) など信頼できるパートナーとのコラボレーションを通じて、暗号を受け入れる個人を鼓舞している。



